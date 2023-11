Nowy smartfon Tecno Spark 20C wygląda żenująco, ale nie jest tragiczny

Z jednej strony bawią mnie takie mierne kopie iPhone’ów, a z drugiej mierzi, że wielu producentów wciąż ucieka się do czegoś takiego. Najwyraźniej to jednak działa. Szczęście w nieszczęściu, że nowy smartfon Tecno Spark 20C nie ma totalnie badziewnej specyfikacji technicznej.

Smartfon Tecno Spark 20C kiepsko udaje iPhone’a

Nowy Tecno Spark 20C jest baaardzo podobny do Tecno Pop 8, który niedawno zasilił szeregi smartfonów marki, jednak nie jest jego kopią 1:1. I to jest dobra wiadomość, ponieważ oferuje nieco lepszą specyfikację techniczną, choć nadal nie wywoła ona u nikogo opadu szczęki.

Tecno Spark 20C (źródło: Tecno)

Smartfon wyposażono w 6,6-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD+ 1612×720 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz i okrągłym otworem w górnej części, w którym umieszczono 8 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo. Wokół niego może aktywować się kopia Dynamicznej Wyspy – Dynamic Port z informacjami na przykład o czasie trwania połączenia lub dotyczącymi procesu ładowania akumulatora.

Na tyle Tecno Spark 20C są natomiast dwa aparaty: główny 50 Mpix z PDAF oraz „AI-CAM”. Jak w każdym smartfonie Tecno, producent dodał diodę doświetlającą zarówno na froncie, jak i panelu tylnym. Ponadto model ten zapewni użytkownikowi głośniki stereo z dźwiękiem DTS i funkcję wysokiej głośności do nawet 400%, a także czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi i radio FM.

We wnętrzu Tecno Spark 20C znajdziemy natomiast od 4 do 8 GB RAM z możliwością rozszerzenia o odpowiednio 4 i 8 GB oraz 128 GB pamięci wbudowanej. Tę ostatnią można powiększyć za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB. Sercem smartfona jest ośmiordzeniowy procesor MediaTeka (Tecno nie podaje modelu), a całość pracującą pod kontrolą systemu Android 13 zasili akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania o mocy 18 W przez port USB-C.

Tecno Spark 20C (źródło: Tecno)

Tecno Spark 20C ma wymiary 163,69×75,6×8,55/8,75 mm (w zależności od wersji – zielona jest nieco grubsza).

Cena Tecno Spark 20C, dostępność

Tecno Spark 20C będzie dostępny w czterech wersjach kolorystycznych: Gravity Black, Mystery White, Alpenglow Gold i Magic Skin (tył pokrywa materiał imitujący skórę). Na tę chwilę nie znamy ceny tego smartfona. Nie wiemy też, gdzie producent zamierza go sprzedawać i czy Polska znajduje się na liście krajów, w których ten model trafi do sprzedaży.