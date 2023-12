TECNO Spark Go 2024 to naprawdę bardzo tani smartfon

TECNO, podobnie jak Infinix (obie marki wchodzą w skład tego samego holdingu – Transsion), skupia się głównie na bardzo tanich smartfonach, choć ma w swojej ofercie droższe „rodzynki”. Nowy TECNO Spark Go 2024 jednak do nich nie należy, gdyż jest bardzo tanią propozycją. Co oferuje i za ile?

Specyfikacja smartfona TECNO Spark Go 2024

Mimo że to budżetowy smartfon (o czym świadczy nie tylko jego cena, ale też specyfikacja), to oferuje on „nowoczesne” rozwiązania, takie jak… Dynamic Port, czyli kopię Dynamic Island. Informuje ono na przykład o pomyślnym rozpoznaniu twarzy użytkownika oraz pełnym naładowaniu akumulatora.

TECNO Spark Go 2024 (źródło: TECNO)

Wyświetlacz w tym smartfonie ma przekątną 6,6 cala i rozdzielczość HD+ 1612×720 pikseli oraz funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz. W górnej części ekranu, w okrągłym otworze, który otacza wspomniany wcześniej Dynamic Port, znajduje się aparat z matrycą 8 Mpix do selfie i rozmów wideo (towarzyszy mu podwójna dioda doświetlająca).

Na tyle producent umieścił natomiast dwa aparaty, w tym główny z sensorem 13 Mpix i przysłoną f/1.8. Obok są czujnik do pomiaru głębi oraz podwójna dioda doświetlająca. Czytnik linii papilarnych znajduje się zaś na bocznej krawędzi, a do tego TECNO Spark Go 2024 oferuje podwójne głośniki z dźwiękiem dts.

Sercem smartfona jest procesor UNISOC T606 wraz z 6 GB RAM (to ilość fizycznego RAM + rozszerzonego za pomocą funkcji Memory Fusion; producent nie podaje, ile jest tego pierwszego). Do tego na pokładzie urządzenia znajduje się 64 GB pamięci wbudowanej i akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 10 W przez port USB-C. Smartfon fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 13 Go Edition.

TECNO Spark Go 2024 (źródło: TECNO)

Cena smartfona TECNO Spark Go 2024 jest bardzo niska

TECNO Spark Go 2024 będzie sprzedawany w Indiach od 7 grudnia 2023 roku w cenie od 6699 rupii, co jest równowartością zaledwie ~320 złotych. Do sprzedaży w Polsce trafił TECNO Spark Go 2023 (kosztował na start 449 złotych), zatem nie można wykluczyć, że jego bezpośredni następca także trafi na półki w sklepach w kraju nad Wisłą.