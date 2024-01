ORLEN Paczka okazała się strzałem w dziesiątkę

Orlen zdecydowanie mam powody do świętowania. Usługa ORLEN Paczka zamknęła miniony rok z 70% wzrostem wolumenu dostarczonych paczek. To jednak dopiero początek, bowiem wzrosty obserwowano również w innych kategoriach.

Duży sukces ORLEN Paczka

Jak najbardziej możemy mówić o imponujących wzrostach w 2023 roku. Mieliśmy do czynienia nie tylko z 70% wzrostem wolumenu dostarczonych paczek, ale również z prawie 240% wzrostem liczby dostaw do automatów paczkowych. Rośnie też liczba automatów, która tylko w ubiegłym roku zwiększyła się o 2500 urządzeń (+125% r/r). Łącznie wszystkich automatów paczkowych jest obecnie ponad 4500.

Warto jeszcze wspomnieć, że przesyłki w ramach usługi dostarczane są już do 10,5 tysiąca punktów, w tym do wspomnianych przed chwilą ponad 4500 automatów paczkowych. Punkty odbioru ORLEN Paczka znajdują się już w prawie 3/4 wszystkich miast w Polsce, co oczywiście również pozytywnie wpływa na popularność usługi.

Ponad 90 procent klientów ORLEN Paczki ocenia jakość usługi jako bardzo dobrą. W ubiegłym roku znalazła się na podium, jeśli chodzi o jakość dostaw do automatów paczkowych, według raportu Gemius „E-commerce w Polsce 2023”. Marka wciąż pozyskuje nowych klientów i dynamicznie umacnia swoją pozycję na rynku e-commerce – jednym z najszybciej rozwijających się segmentów handlu detalicznego w Polsce. Bartosz Bielak, Członek Zarządu Ruch S.A., operatora logistycznego ORLEN Paczki

Należy również dodać, że w momencie uruchamiania usługi, we wrześniu 2021 roku, ORLEN Paczka miała 13 centrów logistycznych. Natomiast do końca 2023 ich liczba wzrosła do 21. Ponadto jeszcze w styczniu 2023 roku wystartuje centrum w Radomiu, a w kolejnym miesiącu w Ełku. Natomiast kolejne lokalizacje są już w trakcie przygotowania. Oczywiście wzrost popularności usługi, która oparta jest na dostarczaniu paczek, wiąże się z rosnącym zapotrzebowaniem na trasy kurierskie i liczbę kurierów. Zatrudnie kurierów zwiększyło się o 50% w 2023 roku.

Co dalej z ORLEN Paczka?

Orlen zapowiada, że ma w planach sfinalizowanie rozmów z kolejnymi, dużymi sieciami handlowymi, co ma mieć miejsce jeszcze w 2024 roku. Ma to pozwolić na rozszerzenie bazy klientów biznesowych, ale również osób, które będą po prostu korzystać z omawianej usługi. Oczywiście będą pojawiać się kolejne automaty paczkowe i wysoce prawdopodobne, że ORLEN Paczka zaliczy kolejne duże wzrosty w wielu obszarach.

Firma chwali się jeszcze, że wśród kontrahentów ORLEN Paczki są największe platformy handlowe, jak Allegro i Vinted, z którymi rozwijane są strategiczne partnerstwa. Nowy model współpracy z Allegro obejmuje maksymalne uproszczenie zasad działania. Wystarczy jedno kliknięcie, by dodać ORLEN Paczkę do swoich ofert, bez podpisywania umów bezpośrednio z operatorem logistycznym. Ponadto do stycznia 2025 roku sprzedawcy mogą korzystać z bezpłatnych odbiorów kurierskich.