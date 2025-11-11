Pomarańczowy jak iPhone 17 Pro. Oto Samsung, którego miało nie być

Przez długi czas mówiło się, że ten model nie trafi na rynek. Koreańczycy zmienili jednak zdanie i finalnie w ich ofercie znajdzie się smartfon Samsung Galaxy S26+. Dzięki udostępnionym w sieci renderom dowiedzieliśmy się, jak będzie wyglądał.

Tak będzie wyglądał smartfon Samsung Galaxy S26+

Początkowo spodziewaliśmy się, że kolejną generację serii Galaxy S będą tworzyć modele Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra. Dość szybko jednak pojawiły się informacje, że w 2026 roku Samsung wprowadzi na rynek Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge i Galaxy S26 Ultra – Samsung Galaxy S25+ miał nie doczekać się sukcesora.

W ostatnich tygodniach różne źródła doniosły jednak, że Koreańczycy zrezygnowali z dopisku „Pro” oraz przerwali prace nad modelem Galaxy S26 Edge, a także rozpoczęli prace nad innym następcą Galaxy S25 Edge i postanowili wprowadzić na rynek Galaxy S26+. Potwierdzać to ma fakt, że w sieci właśnie udostępniono rendery tego ostatniego.

Samsung Galaxy S26+ (źródło: Android Headlines)

Serwis Android Headlines, który jest za to odpowiedzialny, podaje, że smartfon Samsung Galaxy S26+ otrzyma płaski wyświetlacz o przekątnej ~6,7 cala, który otoczą wąskie ramki i będzie miał wymiary 158,4×75,7×7,35 mm. Dla przypomnienia, poprzednik mierzy 158,4×75,8×7,3 mm, zatem różnica w gabarytach będzie niezauważalna dla oka.

W przeciwieństwie do zmiany w obrębie aparatów na panelu tylnym, ponieważ te znajdą się na jednej, wspólnej wyspie – nie będą oddzielone od siebie i otoczone pierścieniami jak w poprzedniku. Specyfikacja aparatów nie jest na tę chwilę znana, gdyż pojawia się wiele sprzecznych doniesień na ten temat.

Samsung Galaxy S26+ (źródło: Android Headlines)

Na pewno główny aparat będzie miał rozdzielczość 50 Mpix. Smartfon Samsung Galaxy S26+ może też otrzymać 12 Mpix teleobiektyw z matrycą o wielkości 1/2,55″ i 3x zoomem optycznym. Niewykluczony (ale i niepewny) jest również 50 Mpix aparat ultraszerokokątny w Galaxy S26+.

Większą pewność mamy natomiast odnośnie procesora, ponieważ jest wysoce prawdopodobne, że sprzedawane w Europie Galaxy S26 i Galaxy S26+ będą miały procesor Exynos 2600. Co więcej, Exynosa 2600 może otrzymać także Galaxy S26 Ultra, choć w jego przypadku źródła nie są zgodne. To niekoniecznie jest złą wiadomością, bowiem nowy SoC ma znacznie lepiej radzić sobie z odprowadzaniem ciepła niż Exynos 2500 (różnica w temperaturze rzekomo sięga 30%).

Exynos 2600 podobno zaoferuje również wydajniejszy ISP, który ma obsługiwać pojedynczy aparat o rozdzielczości 320 Mpix lub trzy 108 Mpix aparaty równocześnie oraz 14-bitowy strumień RAW z 5-krotnym łączeniem klatek w HDR. Ponadto obsłuży wideo 8K w 60 klatkach na sekundę z HDR10+ i 4K w 120 klatkach na sekundę, a także będzie w stanie rejestrować 30 klatek na sekundę w 108 Mpix w jakości RAW w trybie zdjęć seryjnych. Przy tym wszystkim ma pobierać o 30% mniej energii niż ISP w układzie Exynos 2400.

Na tę chwilę nie wiadomo też, w jakich kolorach będzie występowała seria Galaxy S26. Serwis Android Headlines zastrzega, że kolory nie są oficjalne, to tylko wizualne reprezentacje. W przeszłości pojawiło się zdjęcie, na którym Samsung Galaxy S26 Ultra miał pomarańczowy kolor jak iPhone 17 Pro, lecz jego wiarygodność jest wątpliwa. Dziś nic nie daje pewności, że Koreańczycy zdecydują się na pomarańcz.

8.5 Ocena

Co jeszcze nowego wiadomo o serii Galaxy S26?

Informacje na temat smartfonów z rodziny Galaxy S26 płyną w ostatnim czasie bardzo szerokim strumieniem. Niestety, często są sprzeczne ze sobą. Przykładowo znany leakster twierdzi, że Samsung Galaxy S26 będzie miał 6,9 mm grubości. Przywoływany już serwis Android Headlines, w innym artykule, informuje jednak, że wymiary tego modelu wyniosą 149,5×71,6×7,24 mm (10,44 mm z uwzględnieniem wysokości wyspy z aparatami). Dla przypomnienia, Samsung Galaxy S25 mierzy 146,7×70,5×7,2 mm.

Informator Ice Universe (a.k.a. PhoneArt) opublikował też grafikę, która wskazuje, że smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra będzie miał większy otwór na aparat na przodzie niż Samsung Galaxy S25 Ultra (o średnicy 4 mm), ponieważ zaoferuje szerszy kąt widzenia – konkretnie 85 stopni.

🎯Thank heavens, I finally found the real reason why the S26 Ultra’s front-camera hole got bigger: Samsung increased the front camera’s field of view (FOV) to 85°. In other words, its front camera now has the same wide angle as the S25 Ultra’s rear main camera. You can capture… https://t.co/Te6S5a7lUC — PhoneArt (@UniverseIce) November 10, 2025

W innym poście informator podał natomiast, że główny aparat w Galaxy S26 Ultra zaoferuje ekwiwalent ogniskowej 24 mm. Koreańczycy mieli też zwiększyć 5x zoom ze 115 mm do 120 mm.

Oprócz tego jest mowa, że smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra obsłuży ładowanie indukcyjne o mocy 25 W, podczas gdy modele Galaxy S26 i Galaxy S26+ będzie można ładować bezprzewodowo z mocą 20 W.

Premiera Galaxy S26 jednak wcześniej niż się mówiło

Według przecieku sprzed miesiąca, przez zmianę planów wobec kształtu serii Galaxy S26, Samsung miał przesunąć jej premierę na marzec 2026 roku. W listopadzie pojawiły się jednak informacje, że poświęcone jej Galaxy Unpacked odbędzie się 25 lutego 2026 roku.

Najnowsze doniesienia informują natomiast, że konferencja ma mieć miejsce już w styczniu, a regularna sprzedaż kolejnej generacji flagowców z linii Galaxy S rozpocznie się w połowie lutego przyszłego roku.