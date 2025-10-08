Samsung skopiuje iPhone’a w najbardziej bezczelny sposób?

Samsung niejednokrotnie „inspirował się” produktami i rozwiązaniami swojego największego konkurenta, co czasami kończyło się nawet w sądzie. Koreańczycy (rzekomo) znów mają to zrobić i to w najbardziej bezczelny sposób.

Samsung Galaxy S26 Ultra niczym iPhone 17 Pro Max?

Na platformie Reddit użytkownik, posługujący się nazwą Direct-Till-2680, udostępnił trzy zdjęcia makiet smartfona Samsung Galaxy S26 Ultra w różnych wersjach kolorystycznych. Jedna z nich szczególnie przykuwa uwagę i bynajmniej nie dlatego, że znajduje się w centrum fotografii.

Obudowa smartfona jest bowiem w kolorze pomarańczowym, identycznym jak obudowa iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max – Apple nazywa ten kolor „kosmiczny pomarańcz”. Byłoby to wyjątkowo bezczelne skopiowanie firmy z Cupertino. Co prawda nie pierwsze, ale każdorazowo takie postępowanie powoduje – delikatnie mówiąc – niesmak.

Makiety smartfona Samsung Galaxy S26 Ultra w trzech kolorach, w tym w pomarańczowym (źródło: Direct-Till-2680 | Reddit)

Komentujący na platformie Reddit nie pozostawili suchej nitki na Samsungu, który rzekomo ma dopuścić się tak bezczelnego skopiowania jednego z kolorów najnowszych iPhone’ów. Pojawiają się jednak wątpliwości odnośnie tych zdjęć.

Czy smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra będzie dostępny w pomarańczowej wersji kolorystycznej jak iPhone 17 Pro i 17 Pro Max?

Apple niejednokrotnie wyznaczało trendy. Najnowszym przykładem jest iPhone Air, zaprezentowany 9 września 2025 roku, który doczekał się już naśladowców, m.in. w postaci modelu Nubia Air (który jest już dostępny w Polsce w bardzo atrakcyjnej cenie i ofercie na start).

Bardzo możliwe, że producenci „zainspirują się” również pomarańczowym kolorem obudowy iPhone’ów 17 Pro i 17 Pro Max, jednak niekoniecznie Samsung. Renomowany informator, znany jako @OnLeaks na platformie X, skomentował zdjęcia, udostępnione w serwisie Reddit.

Jego zdaniem fotografie zostały wygenerowane przy użyciu sztucznej inteligencji, co poddaje w wątpliwość ich wiarygodność. Konstrukcja komentarza nie wskazuje jednak na 100% pewność i pozostawia pole do „dyskusji”.

Very, very, very likely nothing but some other AI generated #GalaxyS26Ultra pics IMO… pic.twitter.com/DQIx11q2eE — Steve H.McFly (@OnLeaks) October 8, 2025

Do premiery serii Galaxy S26, o której wiemy już całkiem sporo, pozostaje jeszcze dużo czasu. Najpewniej jeszcze przed nią dowiemy się, czy Samsung faktycznie skopiuje pomarańczowy kolor z iPhone’ów 17 Pro i 17 Pro Max, czy – co moim zdaniem jest bardziej prawdopodobne – okaże się to zwykłym fejkiem.