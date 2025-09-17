Samsung nieustannie podejmuje decyzje, które nie spotykają się z aprobatą klientów. Kolejna również najpewniej im się nie spodoba. Firma nie pozostawi jednak wyboru.

Smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra rozczaruje Cię jeszcze bardziej niż Galaxy S25 Ultra

Chociaż Samsung wykastrował rysik S Pen z modułu Bluetooth, co spowodowało usunięcie części funkcji stylusa, to Galaxy S25 Ultra był w drugim kwartale 2025 roku jednym z dziesięciu najlepiej sprzedających się smartfonów na świecie. Nie zmienia to jednak faktu, że Koreańczycy zniechęcili wiele osób do jego zakupu. W przypadku Galaxy S26 Ultra niezadowolonych osób może być zdecydowanie więcej.

The Korea Herald poinformował bowiem, że Samsung Electronics jeszcze we wrześniu 2025 roku rozpocznie masową produkcję procesora Exynos 2600, którego przyszłość przez długi czas pozostawała niepewna. Koreańczycy zamierzają wykorzystać go w smartfonach z serii Galaxy S26.

Do tej pory mówiło się, że Exynos 2600 może zasilać dwa modele – Galaxy S26 Pro i Galaxy S26 Edge, podczas gdy topowy miał mieć wyłącznie procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (bo tak nazywać się ma następca SoC Snapdragon 8 Elite). The Korea Herald twierdzi jednak, że Samsung zastosuje najnowszy układ we wszystkich flagowcach z serii Galaxy S26.

Exynos w Galaxy S Ultra nie byłby nowością, jednak trzy poprzednie modele z dopiskiem „Ultra” – Galaxy S25 Ultra, Galaxy S24 Ultra i Galaxy S23 Ultra – zostały wyposażone w platformę mobilną Snapdragon na wszystkich rynkach. Ostatnią „Ultrą” z Exynosem (2200) był Galaxy S22 Ultra.

Exynos 2600 w Galaxy S26 Ultra nie musi być jednak złą wiadomością

Według nieoficjalnych informacji, Exynos 2600 ma być produkowany z użyciem 2-nm procesu GAA (gate-all-around). Ma on wykorzystywać również „heat path block” (pol. blok ścieżki cieplnej), co ma zapewnić mu lepsze odprowadzanie ciepła.

Ponadto Exynos 2600 radzi sobie bardzo dobrze w benchmarkach. W ostatnim teście w Geekbench zdobył 3309 punktów w teście jednego rdzenia i 11256 w teście Multi-Core. Podobne wyniki osiągnął Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 – 3393 i 11515.