Microsoft chce Cię przekupić. Oferta (nie) do odrzucenia

Twórca systemu Windows próbuje przekupić użytkowników. Wynagradza im korzystanie z pewnego narzędzia.

Microsoft próbuje przekupić użytkowników

Po zakupie komputera z Windowsem konieczne jest przeprowadzenie pierwszej konfiguracji. Jeśli ta zostanie zakończona, ogromna część użytkowników przechodzi do instalacji różnorodnych, ulubionych i funkcjonalnych programów. Bądźmy szczerzy – spora część tych domyślnie zainstalowanych aplikacji może nie spełniać naszych oczekiwań.

Często zdarza się, że pierwszym programem, jaki decydujemy się pobrać, jest nowa przeglądarka internetowa. Sami przyznacie, że Edge bywa mało funkcjonalny i jest ograniczony np. w porównaniu do Chrome, gdzie znajdziemy m.in. możliwość wygodnej synchronizacji na różnych urządzeniach oraz różnych usług Google.

Instalacja Chrome na komputerach z Windowsem nie podoba się Microsoftowi, co raczej nie powinno być dla nas – użytkowników – zaskoczeniem. Szczególnie, że w ostatnim czasie Edge jest mocno rozwijany i zasilany funkcjami AI. Wygląda na to, że firma sięgnęła właśnie po kolejną metodę – i wcale nie jest to tylko zwyczajne wyświetlanie argumentów „za”, prawiących o tym dlaczego warto korzystać z Edge.

W jaki sposób Microsoft zachęca do korzystania z Edge?

Użytkownicy zauważyli dość osobliwy mechanizm. Gdy poszukują źródła do pobrania przeglądarki Google Chrome za pośrednictwem Binga, Microsoft próbuje ich „przekupić”, choć od razu podkreślę, że nie przeleje na Twoje konto walutowe dolarów. Właściciel Windowsa za pozostanie wiernym jego przeglądarce proponuje 1300 punktów Microsoft Rewards. Może i wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że ta forma reklamy jest bardzo natarczywa, a także wyświetla się z adnotacją „Promowane przez Microsoft”.

Co ciekawe, Windows Latest twierdzi, że działania Microsoftu są najpewniej wycelowane wyłącznie w Google, bo podobne reklamy nie pojawiają się w Operze czy Firefoksie. Poza możliwością zdobycia dodatkowych punktów właściciel Windowsa reklamuje też, że Edge daje dostęp do VPN (choć nie informuje, że jest on obsługiwany za pośrednictwem Cloudflare, ograniczając przez to opcję wyboru lokalizacji).

Zdobytych punktów nie da się wymienić na gotówkę. Można je jednak wykorzystać jako inną formę płatności np. do zakupu karty podarunkowej m.in. do Allegro, Amazon, Roblox, Empiku, Dougls, Zalando, TK Maxx, Media Markt i Decathlon. Ponadto zgromadzone punkty można też przekazać na rzecz organizacji np. Save the Children, Care, a wkrótce również na Unicef.