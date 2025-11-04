Planowałeś kupić Samsunga Galaxy S26? Mamy złe wieści

Premiera serii Samsung Galaxy S26 coraz bliżej. Najnowsze informacje mogą jednak ostudzić entuzjazm niektórych osób. Nie są one bowiem pozytywne.

Samsung Galaxy S26 może być droższy niż Samsung Galaxy S25

O specyfikacji smartfonów z serii Samsung Galaxy S26 mówi się bardzo dużo, w przeciwieństwie do cen, które wciąż pozostają tajemnicą. Wygląda na to, że producent jeszcze ich nie zatwierdził, jednak może być zmuszony do ustalenia ich na wyższym poziomie niż miało to miejsce w przypadku linii Galaxy S25.

Tak przynajmniej twierdzi południowokoreański serwis Etnews, powołując się na branżowe źródła. Według nich ceny podzespołów, które stanowią znaczący koszt urządzeń, rosną na całej linii. Potwierdził to zresztą sam Samsung, który w ostatnim raporcie podał, że ceny chipsetów wzrosły o 12%, a modułów aparatów o 8%.

Z kolei mobilne pamięci DRAM, jak wynika z danych, przekazanych przez firmy, zajmujące się analizą rynku, podrożały o ponad 16% w porównaniu do pierwszego kwartału 2025 roku. Niestety, dalszy wzrost cen wydaje się nieunikniony z uwagi na utrzymujące się niedobory podaży.

Zastosowanie procesora w serii Galaxy S26, co jest już właściwie pewne, może pomóc ograniczyć wzrost cen nowej generacji flagowych smartfonów, jednakże prawdopodobnie to nie wystarczy, gdy ceny innych, niezbędnych komponentów znacząco wzrosną.

Na koniec wypada przypomnieć, że cena Galaxy S25 w momencie premiery zaczynała się od 3999 złotych (12/128 GB), Galaxy S25+ od 4999 złotych (12/256 GB), a Galaxy S25 Ultra od 6399 złotych (12/256 GB).

Kiedy premiera serii Samsung Galaxy S26?

Niedawno pojawiły się informacje, że rodzina Galaxy S26 zadebiutuje dopiero w marcu 2026 roku, ponieważ Samsung zdecydował się dodać do niej model Galaxy S26+ i potrzebuje czasu, aby go dopracować. Koreańczycy mieli też zrezygnować z obecnej formy Galaxy S26 Edge i zacząć prace nad nową wersją Galaxy S26 Edge.

Według najnowszych informacji z Korei Południowej premiera linii Galaxy S26 ma jednak odbyć się wcześniej, bo 25 lutego 2026 roku. Ostatni raz Samsung zaprezentował w lutym serię Galaxy S23 – dokładnie 1 lutego 2023 roku. Kolejne dwie generacje zadebiutowały w styczniu.