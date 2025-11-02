Smartfony z serii Galaxy S26 niemal bez tajemnic. Na długo przed premierą

Do premiery smartfonów z serii Galaxy S26 pozostało jeszcze kilka miesięcy, ale o nowych flagowcach Samsunga wiadomo już niemal wszystko. W sieci pojawiła się szczegółowa specyfikacja całej linii i wygląda na to, że koreański producent przygotował więcej niż tylko kosmetyczne zmiany.

Większe matryce, większe baterie i nowe wyświetlacze. Co szykuje Samsung?

Nowe doniesienia, opublikowane przez Alchimist Leaks pokazują, że seria Galaxy S26 przyniesie największą od lat aktualizację aparatów we flagowcach Samsunga. Wszystkie trzy modele, czyli Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra mają otrzymać nowy teleobiektyw z 3-krotny zoomem optycznym, matrycą 12 Mpix i sensorem 1/2,55 cala.

To znaczący krok naprzód w porównaniu z dotychczasowym 10 Mpix sensorem 1/3,52 cala, używanym w modelach Ultra, oraz jeszcze mniejszym sensorem w wersjach podstawowych. Dzięki temu zdjęcia z zoomem mają być jaśniejsze, ostrzejsze i lepiej odwzorowywać szczegóły przy słabym świetle.

Źródła sugerują, że Galaxy S26 Ultra może zostać wyposażony w jeszcze bardziej zaawansowany moduł teleobiektywu 50 Mpix, choć ten wariant nie został jeszcze potwierdzony. Na jego pokładzie ma znaleźć się także aparat główny 200 Mpix. Również pozostałe aparaty mają przejść duże zmiany. Galaxy S26 i Galaxy S26+ mają miec ultraszerokokątny obiektyw 50 Mpix oraz większy sensor główny 1/1,3 cala.

Samsung planuje także poprawę wyświetlaczy. Wszystkie modele mają korzystać z nowych paneli OLED M14, oferujących wyższą jasność i lepszą energooszczędność. Trzymając się informacji z doniesień, Galaxy S26 będzie mieć ekran 6,3 cala QHD, Galaxy S26+ 6,7 cala QHD, a Galaxy S26 Ultra – 6,9 cala QHD.

Samsung Galaxy S26 Ultra ma móc się pochwalić ogniwem 5400 mAh (zamiast 5000 mAh w Galaxy S25 Ultra), a pozostałe modele również mają zyskać po kilkaset miliamperogodzin względem obecnych generacji. Samsung chce utrzymać podobną grubość urządzeń dzięki zastosowaniu nowego, cieńszego materiału obudowy oraz lepszej kompresji pakietów ogniw.

Makiety smartfona Samsung Galaxy S26 Ultra w trzech kolorach, w tym w pomarańczowym (źródło: Direct-Till-2680 | Reddit)

Dwa procesory i jeden tajemniczy smartfon

Pod maską nowej serii znajdą się dwa różne układy – Snapdragon 8 Elite Gen 5 lub Exynos 2600, w zależności od rynku. Nawet model Ultra może w tym roku pojawić się w niektórych regionach w wersji z Exynosem, co może nie spodobać się części użytkowników.

Ciekawostką jest pojawienie się w przecieku informacji o Galaxy S26 “More Slim” -tajemniczym, cieńszym modelu z ekranem 6,6 cala QHD, podwójnym aparatem 50 Mpix i baterią o pojemności około 4300 mAh. Jego status nie jest jednak potwierdzony według źródeł może to być prototyp, który zastąpi Samsunga Galaxy S25 Edge.

Zgodnie z informacjami z Telegrama, Samsung planuje premierę serii Galaxy S26 w lutym 2026 roku, tradycyjnie na własnej konferencji Galaxy Unpacked.