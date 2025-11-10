Galaxy S27 Ultra może wnieść bezpieczeństwo na wyższy poziom

O serii smartfonów Samsung Galaxy S26 wiemy już całkiem sporo, choć do premiery zostało jeszcze kilka miesięcy. Teraz mamy kolejne informacje – i to nie tylko o najbliższej serii, ale także o następnej. Smartfon Galaxy S27 Ultra może wnieść bezpieczeństwo na zupełnie nowy poziom.

Samsung Galaxy S25 – smukłość to jego drugie imię?

Seria smartfonów Samsung Galaxy S25 zadebiutowała w styczniu 2025 roku i tak od roku do sieci wypływają kolejne szczegóły dotyczące następnej serii. Od razu jednak przypomnę, że na nowe smartfony prawdopodobnie przyjdzie nam poczekać trochę dłużej, bo premiera serii Galaxy S26 najpewniej nie odbędzie się w styczniu, a dopiero w marcu 2026 roku.

Jakiś czas temu podsumowaliśmy wszystkie plotki i doniesienia o nowych smartfonach Samsung Galaxy S26. Wspomnieliśmy wtedy, że Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge oraz Galaxy S26 Ultra mają być nieco smuklejsze. Teraz jeden z informatorów ujawnił, że Samsung Galaxy S26 ma mieć zaledwie 6,9 mm grubości – oznacza to, iż będzie o 0,3 mm cieńszy w porównaniu do bazowego Galaxy S25.

Na renderach udostępnionych przez @UniverseIce można też zauważyć potrójny aparat umieszczony na tylnej obudowie. Wyspa przyjęła kształt pigułki, który znamy już z modelu Samsung Galaxy Z Fold 7. Ponadto na tylnej obudowie Galaxy S26 widoczny jest pierścień, prawdopodobnie wyposażony w magnes, który posłuży do ładowania bezprzewodowego. Jak twierdzi Sammobile – mógłby to być pierwszy smartfon Samsunga obsługujący Qi2. Warto podkreślić, że starsze modele np. Galaxy S25 czy Galaxy Z Fold 7 zostały oznaczone wyłącznie certyfikatem Qi2 Ready, a więc są pozbawione funkcji magnetycznego dopasowania.

Ponadto model podstawowy Samsung Galaxy S26 ma zostać wyposażony w 6,3-calowy ekran Dynamic AMOLED z jasnością 3000 nitów oraz ultradźwiękowym czytnikiem linii papilarnych na wyświetlaczu. Poza tym na pokładzie prawdopodobnie znajdzie się aparat główny 50 Mpix, ultraszerokokątny aparat 50 Mpix oraz teleobiektyw 10 Mpix.

Ta odświeżona funkcja w Samsung Galaxy S27 Ultra może zwiększyć bezpieczeństwo

Co ciekawe, w sieci pojawiają się już nie tylko nowe plotki smartfonach Samsunga na 2026 rok. Informator – niejaki Spygo19726 – twierdzi, że południowokoreański producent jest w fazie ulepszania jednej z technologii dla modelu Samsung Galaxy S27 Ultra. Zgodnie z doniesieniami, w oprogramowaniu testowym zauważono odniesienia do funkcji zabezpieczeń biometrycznych „Polar ID v1.0”.

Exclusive: Early test firmware for the Galaxy S27 Ultra references something called “Polar ID v1.0” under the biometric security framework. Internal logs describe it as a “polarized-light authentication system” — S (@SPYGO19726) November 7, 2025

Opcja ta miałaby znacznie ulepszyć system rozpoznawania twarzy. Dotychczas Samsung analizuje wizerunek użytkownika w oparciu o skanowanie dwuwymiarowe za pomocą przedniego aparatu. Nowa metoda natomiast miałaby korzystać z przedniego czujnika Isocell Vizion i nowej procedury bezpieczeństwa o nazwie Bio-Fusion Core. Według przecieków proces odblokowywania ekranu miałby zmniejszyć opóźnienie do 180 ms i jednocześnie gwarantować lepszą ochronę przed podszywaniem się.

Jak jednak podkreśla Sammobile, do plotki tej należy podejść z solidnym dystansem, szczególnie że jej autor jest raczej nieznany.