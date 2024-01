Samsung oficjalnie ujawnił specyfikację procesora Exynos 2400 z Galaxy S24 i Galaxy S24+

Samsung zdradził kilka informacji na temat nowego procesora Exynos 2400 już w październiku 2023 roku, lecz najnowszy, flagowy układ pojawił się na jego stronie dopiero dziś, po premierze serii Galaxy S24. Dzięki temu dowiedzieliśmy się o nim jeszcze więcej.

Specyfikacja procesora Samsung Exynos 2400

Exynos 2400 to pierwszy dziesięciordzeniowy procesor Samsunga. Przyznam, że nie do końca wierzyłem przedpremierowym doniesieniom, które to zapowiadały, lecz Koreańczycy faktycznie zdecydowali się na taką liczbę rdzeni. Z niecierpliwością czekam na pierwsze recenzje Galaxy S24 i Galaxy S24+ z tym układem, gdyż ciągle mam w pamięci spektakularną klapę dziesięciordzeniowych MediaTeków.

Od premiery MediaTeka Helio X20 minęło jednak blisko dziewięć lat (ależ ten czas leci!) i przez te lata technika poszła mocno do przodu, dlatego można mieć nadzieję, że w tym przypadku historia się nie powtórzy. Szczególnie że z opisu Exynosa 2400 wynika, iż ma on naprawdę duży potencjał. Oby jednak nie do przegrzewania się, co przy aż 10 rdzeniach wydaje się – szukam słowa – potencjalnie prawdopodobne?

Koreańczycy informują, że Exynos 2400 składa się z jednego rdzenia Cortex-X4 o maksymalnej częstotliwości taktowania 3,2 GHz, pięciu Cortex-A720 z zegarem do 2,9 GHz i czterech Cortex-A520 taktujących do 1,95 GHz. Rdzenie Cortex-X4 i Cortex-A720 stanowią „główne CPU”, podczas gdy Cortex-A520 „sub CPU”.

Exynos 2400 otrzymał również układ graficzny Xclipse 940 zbudowany na architekturze AMD RDNA 3, który zapewnia przyspieszony sprzętowo ray tracing, a także silnik AI, cechujący się 14,7x wyższą wydajnością w porównaniu do tego w Exynosie 2200. Ponadto SoC zawiera modem, obsługujący pobieranie danych z prędkością do 12,1 Gbit/s i wysyłanie do 3,67 Gbit/s (w sieciach 5G NR mmWave; w 5G NR Sub-6GHz odpowiednio do 9,64 Gbit/s i do 2,55 Gbit/s).

Nowy Exynos 2400 zapewnia również wsparcie dla pojedynczego aparatu o rozdzielczości nawet 320 Mpix i nagrywania wideo w 8K w 30 klatkach na sekundę oraz ekranów 4K/WQUXGA 120 Hz i QHD+ 144 Hz. Do produkcji tego chipsetu Samsung wykorzystuje 4-nm proces technologiczny 3. generacji. Co ciekawe, producent informuje też, że Exynos 2400 obsługuje także połączenia satelitarne z siecią nienaziemną (NTN), lecz wyposażone w nie smartfony nie oferują takiej funkcji.

Które smartfony wyposażono w procesor Samsung Exynos 2400?

Portal Android Authority podaje, że wyłącznie w Stanach Zjednoczonych wszystkie smartfony z serii Galaxy S24 są wyposażone w układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Na pozostałych rynkach modele Galaxy S24 i Galaxy S24+ mają na pokładzie SoC Exynos 2400.