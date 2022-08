Sławomir rozpala miłość do Shopee – zagraj w nową odsłonę gry w aplikacji i wygraj iPhone’a lub Galaxy S22

Shopee znowu to zrobiło – wypuściło reklamę, która wpada w ucho jak ta na melodię Baby Shark. Tym razem jej bohaterem jest jednak Sławomir – piosenkarz Rock Polo, który zachęca do zakupów. Platforma ogłosiła też nową, bardziej rozbudowaną wersję gry w aplikacji, dzięki której użytkownicy mogą zarobić na zakupy oraz wygrać nagrody rzeczowe, w tym iPhone’a i Galaxy S22.

Sławomir w reklamie Shopee

Shopee Polska obrało sobie za cel obrzydzić wszystkim najpopularniejsze szlagiery. Na pierwszy ogień poszła wspomniana we wstępie piosenka Baby Shark – tylko na YouTube reklama ta ma ponad 1,2 mln wyświetleń, a nikt nie zliczy, ile razy leciała w radiu i telewizji.

Platforma osiągnęła jednak swój cel – usłyszała o niej większość mieszkańców Polski, a o to przede wszystkim chodziło. I chociaż wspomniana reklama została wyemitowana w kwietniu 2022 roku, to Shopee cały czas cieszy się ogromną popularnością w Polsce – w lipcu 2022 roku miało nawet więcej realnych użytkowników niż konkurencyjne AliExpress, którego pozycja jeszcze do niedawna wydawała się niezagrożona. A tu proszę – kolejny przykład na to, że nigdy nie można osiąść na laurach, bo konkurencja nie śpi i nie zawaha się ostro zawalczyć o klienta, szczególnie na nowym rynku.

W kolejnych tygodniach emitowano kolejne reklamy, wykorzystujące znane melodie, na przykład Macarena Los Del Rio czy Kaczuszki. I chociaż każdy je zna, to nie przeszły one takim echem jak reklama na melodię Baby Shark. Najnowsza ma jednak ogromne szanse odnieść taki sam „sukces”, ponieważ marketingowcy zaprosili do współpracy Sławomira – cieszącego się ogromną popularnością w Polsce piosenkarza Rock Polo, który śpiewa w reklamie nieco zmienioną wersję swojego hitu Miłość w Zakopanem (tylko na YouTube wideo ma ponad 243 mln wyświetleń).

Poczytajcie sobie komentarze pod tym filmem

Sławomir – pierwszy ambasador marki w Polsce – śpiewa kupuj online dziś na Shopee, za dostawę zero złotych, dostawy gwarant tutaj masz lub zwrot pieniędzy. Kupuj online dziś na Shopee. Najnowsza reklama promuje 9.9 Dzień Super Zakupów, a przy okazji samego Sławomira, który uruchomił na tej platformie własny sklep – można w nim kupić gadżety z jego autorskiej linii. Piosenkarz ma się również pojawiać w aplikacji i na kanałach Shopee w social mediach – będzie polecał atrakcyjne oferty i najgorętsze produkty.

Nowa, rozbudowana wersja gry Shopee Shake z nagrodami

Gra została uruchomiona po raz pierwszy w Polsce na początku sierpnia, ale z okazji najnowszej akcji 9.9 Dzień Super Zakupów odświeżono ją, dzięki czemu klienci mogą zyskać jeszcze więcej korzyści. W puli znajduje się bowiem aż 8000000 Monet Shopee, które można wykorzystać do obniżenia ceny podczas finalizowania zamówienia. Jak je zdobyć?

Wystarczy o określonej godzinie (codziennie o 12:00 i 21:00, a we czwartki i 9 września dodatkowo o północy) wejść do gry i na sygnał aplikacji przez kilka sekund potrząsać swoim smartfonem, podobnie jak w celu odsłonięcia codziennej, ekskluzywnej oferty w Shakeomacie w nowej aplikacji Biedronki.

źródło Biuro prasowe Shopee

Platforma zapowiada, że 10 najlepszych graczy otrzyma dzienny bonus w postaci 100 Monet Shopee, a najlepsi gracze tygodnia mogą liczyć nawet na nagrody rzeczowe – w zależności od zajętej pozycji, do wygrania są m.in. smartfony iPhone 13 mini i Samsung Galaxy S22 oraz smartwatch marki Xiaomi. Zwycięzcy będą ogłaszani w każdy poniedziałek podczas trwania akcji, do 9 września 2022 roku.

Nowa odsłona gry Shopee Shake pozwala również grać w grupach, składających się maksymalnie z sześciu osób. Opłaca się je tworzyć, ponieważ każdy dodatkowy gracz, który weźmie udział w rozgrywce, zapewni drużynie dodatkowe 10% Monet Shopee więcej.