Szybko poszło – już jest pierwsza promocja na nowego Galaxy Z Flip 4

Przedsprzedaż Galaxy Z Flip 4 zakończyła się wczoraj i od dziś smartfon jest oficjalnie dostępny w Polsce. Nie musieliśmy długo czekać na to, aż pojawi się pierwsza promocja na ten nowy składany model Samsunga. Klienci, którzy zdecydują się go kupić, mogą otrzymać aż 500 złotych zwrotu!

Pierwsza promocja na smartfon Samsung Galaxy Z Flip 4

W ramach przedsprzedaży, która trwała do 25 sierpnia 2022 roku, producent dodawał do swoich najnowszych składanych smartfonów roczne ubezpieczenie Samsung Care+ bez dodatkowych opłat, a ponadto oferował do 5000 złotych zwrotu w ramach programu Odkup lub 500 złotych za oddanie starego urządzenia. Dodatkowo studenci mogli otrzymać 10% zniżki. Co ciekawe, klienci nadal mogą zyskać ubezpieczenie Samsung Care+ za darmo na rok, gdy kupią Galaxy Z Flip 4 lub Galaxy Z Fold 4 – promocja obowiązuje od 26 sierpnia do 30 września 2022 roku.

Regulamin promocji „Wrześniowa promocja Samsung Care+ Flip4, Fold4” (PDF)

Ubezpieczenie może się przydać, to fakt, ale zdecydowana większość klientów chce kupić smartfon taniej. I właśnie pojawiła się taka możliwość – pierwsza po zakończeniu okresu przedsprzedaży. Przygotował ją Plus, który zapewnia 500 złotych zwrotu po zakupie Galaxy Z Flip 4. Jak skorzystać z promocji?

źródło: Polkomtel

W pierwszej kolejności trzeba kupić smartfon Samsung Galaxy Z Flip 4 w Plusie na raty 0% w okresie od 26 sierpnia do 13 września 2022 roku. Operator daje możliwość wybrania liczby rat – może to być 12, 24 lub nawet 36 płatności co miesiąc. Oferta obejmuje obie wersje pamięciowe, tj. 128 GB i 256 GB, których regularne ceny wynoszą – odpowiednio – 5149 złotych i 5449 złotych.

Jak otrzymać zwrot 500 złotych za zakup smartfona Samsung Galaxy Z Flip 4 w Plusie?

Kiedy już kupicie smartfon, musicie wysłać bezpłatny SMS o treści 500FLIP lub CBFLIP na numer 661000883 w okresie od 26 sierpnia do 27 września 2022 roku. SMS o treści 500FLIP wysyłają klienci z numeru w Plusie, na który została podpisana umowa/aneks lub w przypadku przeniesienia numeru – aktywnego numeru tymczasowego albo docelowego. Z kolei SMS o treści CBFLIP muszą wysłać osoby, które zawarły umowę ratalną, z numeru podanego jako numer kontaktowy.

Po tym dostaniecie SMS-a z instrukcją odbioru należnego Wam zwrotu w wysokości 500 złotych w bankomacie sieci Euronet – tu ważna uwaga: nie korzystajcie z opcji „Promocja Samsung” w maszynie, tylko „Transakcje bez karty” i później „Wypłata bez karty”. Operator zastrzega jednak, że zrobi to w ciągu 60 dni od wysłania SMS-a o treści 500FLIP lub CBFLIP, będącego zgłoszeniem do promocji, więc może się zdarzyć, że trochę poczekacie. O przyznawaniu zwrotów decyduje kolejność zgłoszeń i pula zwrotów jest ograniczona do 750 sztuk.

Ponadto trzeba pamiętać, że będziecie mieli tylko 14 dni na odebranie swoich 500 złotych – jeśli tego nie zrobicie w ciągu dwóch tygodni, Wasz zwrot przepadnie bezpowrotnie. Na koniec ważna informacja dla klientów biznesowych – oni również mogą skorzystać z tej promocji Plusa.

Regulamin promocji „Zwrot gotówki – Samsung” (PDF)

Bonusowe informacje

Przy okazji warto wspomnieć, że w kilku popularnych sieciach sklepów z elektroniką trwa inna promocja na Samsunga Galaxy Z Flip 4 – jeśli zdecydujecie się kupić ten smartfon, sklep zapłaci za Was pierwszą ratę. Oferta jest dostępna na przykład w RTV Euro AGD, Media Expert, x-kom, Neonet i Komputronik.

Jeżeli zastanawiacie się, czy warto kupić smartfon Samsung Galaxy Z Flip 4, to już jutro na Tabletowo.pl zostanie opublikowana jego recenzja, przygotowana przez Kasię!

Z kolei klientów Plusa powinna zainteresować informacja, że od dziś jest dostępna dla nich promocja, dzięki której będą otrzymywać 3 GB internetu za darmo za każdy wygrany przez Polaków set w meczach mistrzostw świata w piłce siatkowej mężczyzn. Pakiet ma być ważny do końca bieżącego okresu rozliczeniowego (abonament) lub przez 30 dni od aktywacji pierwszego bonusu (MIX i pre paid, tj. na kartę).

Aby zarejestrować się w promocji, należy wysłać bezpłatny SMS o treści SET na numer 80180. Ponadto klienci Plusa mogą otrzymać zniżki na bilety na FIVB Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn – aby ją dostać, trzeba wysłać SMS o treści PLUS15 na numer 80150, a także 20% zniżki na bilety na FIVB Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Kobiet (w tym przypadku należy wysłać SMS o treści PLUS20 na bezpłatny numer 80150).

Regulamin promocji „GB za sety” (PDF)

Regulamin promocji „Zniżki na mecze siatkówki” (PDF)