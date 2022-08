Shopee bawi się w AliExpress i uruchamia grę, w której można zarobić na zakupy

Shopee Shake to nowa gra, dostępna w uwielbianej przez Polaków aplikacji zakupowej. Pozwala ona zarobić wirtualne monety z okazji kampanii promocyjnej „8.8 Szokujące Okazje 2022”, które następnie można wykorzystać na zakupy.

Reklama

Popularność Shopee

Polacy zakochali się w serwisie Shopee wkrótce po jego wejściu na nasz rodzimy rynek. Czytając komentarze w internecie, można pomyśleć, że AliExpress zostało skutecznie zastąpione i odstawione do lamusa, głównie ze względu na podwyżki cen spowodowane wprowadzeniem pakietu e-commerce, ale też przez coraz gorsze promocje w tamtym serwisie. Konkurent przez ten czas nie spał i bombardował klientów masą zniżek, kuponów i darmową dostawą zarówno z Chin, jak i z Polski. A także bardzo… charakterystycznymi i wpadającymi w ucho spotami.

Shopee Shake

Obecnie sprzedający na tej platformie już nie są tak chojni i coraz częściej oferują zniżki jedynie o kilka złotych. Platforma zakupowa jednak nie próżnuje i wprowadza nowy sposób na obniżenie cen produktów. Gra Shopee Shake polega na czynności niezwykle prozaicznej – potrząsaniu telefonem przez 10 sekund. Po zakończeniu gry użytkownik dowie się, ile monet zarobił.

Wirtualne monety mogą później posłużyć do bezpośredniej obniżki ceny wybranego produktu (1 moneta = 1 grosz zniżki) lub do wymiany na atrakcyjne kupony. To pierwsza w historii tej platformy gra, ale wyraźnie inspirowana tym, co w swojej ofercie ma już konkurencyjne AliExpress. Znajdziemy tam bowiem wiele prostych w budowie gier, w których zarobkiem również są wirtualne monety.

Baner 8.8 Shopee Shake

Jak zagrać?

Gra Shopee Shake wprowadzona została z okazji kampanii promocyjnej „8.8 Szalone Okazje 2022” i działać będzie od 2 sierpnia aż do końca promocji, czyli 8 sierpnia 2022 roku. Codziennie między 12:00 a 12:30 oraz między 20:00 a 20:30 gracz będzie mógł uruchomić grę i wygrać w niej monety z puli 1,2 miliona sztuk. W ciągu każdych 30 minut gracz będzie mógł zagrać tylko raz, a gra polega wyłącznie na potrząsaniu telefonem przez 10 sekund.

W dniu finału promocji (tj. 08.08) gracze otrzymają dodatkowe szanse i w każdej sesji będą mogli dołączyć do gry dwukrotnie. Grę znajdziemy w aplikacji mobilnej Shopee po tapnięciu w baner kampanii promocyjnej i odszukaniu jej na liście usług oferowanych w ramach promocji.

Szokujące Okazje to nie tylko gra

Warto dodać, że Shopee stara się przyciągnąć klientów nie tylko nową grą, ale też różnymi promocjami. Użytkownicy mogą skorzystać z codziennych Okazji Dnia ze zniżkami do -80%, z wtorkowych rabatów od polskich sprzedawców, wziąć udział w środowych kumulacjach kuponów czy zrobić zakupy w trakcie Niesamowitych Niedziel. Podczas kampanii obowiązują również promocje na darmową wysyłkę (dotyczy trzech pierwszych zamówień i wybranych kanałów dostawy).

Ponadto nowi użytkownicy, którzy wybiorą dostawę przez InPost lub punkt odbioru Pocztex, otrzymają kupony o wartości 15 złotych na pierwsze zamówienie. Co więcej, podczas pierwszych zakupów można dostać voucher na 15 złotych na Shopee i 12 złotych na zamówienie na Pyszne.pl (po potwierdzeniu otrzymania zakupów).