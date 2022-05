Nowa aplikacja Biedronka już dostępna!

Od 18 maja 2022 roku obowiązuje nowy regulamin karty lojalnościowej Moja Biedronka, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz aplikacji mobilnej Biedronka. Wygląda na to, że ta ostatnia w końcu została udostępniona szerszemu gronu klientów, a nie tylko wybranym osobom.

Reklama

Biedronka w ogniu krytyki

Nowy regulamin, w którym pojawia się informacja o nowej aplikacji Biedronki, obowiązuje już od 18 maja 2022 roku, czyli blisko dwóch tygodni. Mimo to program wciąż nie był dostępny, ale wygląda na to, że nareszcie został udostępniony szerszemu gronu klientów.

W trakcie ostatniej wizyty w jednej z Biedronek w ubiegłym tygodniu, podczas finalizowania zakupów przy kasie samoobsługowej zauważyłem, że wśród opcji płatności wymieniona jest również aplikacja Biedronka. Opcja ta nie była jednak dostępna, ponieważ po pobraniu programu ze Sklepu Google Play na wyświetlaczu smartfona wyświetlał się tylko ekran początkowy, a po wybraniu opcji zaloguj się i podaniu numeru telefonu, przypisanego do karty Moja Biedronka, pojawiała się informacja, że nie mogę się zalogować.

Po opublikowaniu nowego regulaminu wiele polskich mediów pisało o nowej aplikacji Biedronki. Jeśli ktoś nie natknął się na tę informację, to dowiedział się o programie przy kasie samoobsługowej. Klienci do tej pory nie mogli jednak korzystać z tej opcji i dali upust swojej frustracji z tego faktu. W ostatnich dniach w Sklepie Google Play pojawiło się mnóstwo negatywnych opinii z jedną gwiazdką – we wszystkich możemy przeczytać to samo: że nie można się zalogować, że aplikacja nie działa, że pojawia się błąd po podaniu numeru.

Ja również „odbiłem się od ściany”, tj. nie mogłem się zalogować do nowej aplikacji. 26 maja 2022 roku pojawiła się ostatnia aktualizacja z informacją, że wciąż trwają testy i użytkownik musi być na liście dozwolonych numerów, żeby się zalogować. Dziś jednak, przed kilkoma chwilami, aplikacja Biedronka na moim smartfonie pobrała najnowszą aktualizację i okazuje się, że już mogę z niej korzystać.

8 Ocena

Nowa aplikacja Biedronka już dostępna!

Po podaniu numeru telefonu przychodzi SMS z kodem weryfikacyjnym, po wpisaniu którego pojawia się kilka ekranów z informacjami, co oferuje nowa aplikacja Biedronka. Przede wszystkim można wybrać swój sklep, tj. ten, w którym najczęściej robi się zakupy. Program rejestruje również historię zakupów i na jej podstawie przygotowuje specjalne, ekskluzywne oferty. Klient może skorzystać też z shakeomatu – wystarczy, że potrząśnie smartfonem, a otrzyma dedykowaną ofertę dla siebie (maksymalnie raz dziennie). Dodatkowym udogodnieniem jest wbudowany skaner cen – dzięki niemu nie trzeba będzie biegać po sklepie i szukać skanera przy ścianie, a czasem znalezienie go nie jest łatwe, ponieważ każdy market jest inny.

Oczywiście nowa aplikacja Biedronka daje dostęp do wirtualnej karty programu Moja Biedronka i zawiera najnowsze gazetki reklamowe (klient może sprawdzić, czy produkt, którego szuka, akurat jest w promocji z gazetki), a do tego umożliwia płatność przy kasie BLIKIEM bez wpisywania kodu – wystarczy przyłożyć smartfon do terminala i zaakceptować płatność w aplikacji bankowej.

Nowa aplikacja Biedronka jest już wymieniona i dostępna w Sklepie Google Play na system Android oraz w Apple App Store na iOS.