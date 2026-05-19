Nowe smartfony marki Motorola od dziś dostępne w Polsce. Jest promocja na start

Motorola rozpoczyna sprzedaż czterech nowych smartfonów w Polsce, zaprezentowanych pod koniec kwietnia 2026 roku. Z tej okazji producent przygotował promocję, która ma zachęcić klientów do zakupu jego najnowszych propozycji.

Motorola Razr 70, Razr 70 Plus, Razr 70 Ultra i Edge 70 Pro dostępne w Polsce

Na serię Razr 70 składają się trzy smartfony: Motorola Razr 70, Motorola Razr 70 Plus i Motorola Razr 70 Ultra. Ich ceny zostały podane już 29 kwietnia 2026 roku, podobnie jak cena Motoroli Edge 70 Pro.

Motorola Razr 70 (8/256 GB) – 3399 złotych,

Motorola Razr 70 Plus (12/512 GB) – 4499 złotych,

Motorola Razr 70 Ultra (16/512 GB) – 5999 złotych,

Motorola Edge 70 Pro (8/256 GB) – 2599 złotych.

W tym miejscu warto przypomnieć, ile kosztowali bezpośredni poprzednicy ww. smartfonów w Polsce:

Z okazji premiery w Polsce przygotowano promocję, dzięki której można otrzymać zwrot części wydanej kwoty. Jest ona zależna od modelu smartfona:

Motorola Razr 70 (8/256 GB) – 500 złotych,

Motorola Razr 70 Plus (12/512 GB) – 700 złotych,

Motorola Razr 70 Ultra (16/512 GB) – 1000 złotych,

Motorola Edge 70 Pro (8/256 GB) – 500 złotych.

Z promocji mogą skorzystać osoby, które kupią smartfon od 19 maja do 2 czerwca 2026 roku i wypełnią formularz na stronie rejestracja.motopromocja.pl. To też dobra okazja, aby przypomnieć, że aktualnie Motorola Razr 60 (8/256 GB) jest dostępna za 1999 złotych.

Równocześnie Motorola przedłużyła do 2 czerwca 2026 roku podobną promocję na model Motorola Razr Fold (16/512 GB) – po jego zakupie i rejestracji na stronie rejestracja.motopromocja.pl można otrzymać zwrot w wysokości 1500 złotych. Ponadto do wersji FIFA World Cup 26 dodawany jest bilet na mecz (można go odebrać na stronie fifa.motopromocja.pl do 10 czerwca 2026 roku).

