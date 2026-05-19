Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro (fot. materiały prasowe)
Smartfony

Nowe smartfony marki Motorola od dziś dostępne w Polsce. Jest promocja na start

Grzegorz Dąbek·
Strona główna
Sprzęt
Smartfony
Nowe smartfony marki Motorola od dziś dostępne w Polsce. Jest promocja na start

Motorola rozpoczyna sprzedaż czterech nowych smartfonów w Polsce, zaprezentowanych pod koniec kwietnia 2026 roku. Z tej okazji producent przygotował promocję, która ma zachęcić klientów do zakupu jego najnowszych propozycji.

Motorola Razr 70, Razr 70 Plus, Razr 70 Ultra i Edge 70 Pro dostępne w Polsce

Na serię Razr 70 składają się trzy smartfony: Motorola Razr 70, Motorola Razr 70 Plus i Motorola Razr 70 Ultra. Ich ceny zostały podane już 29 kwietnia 2026 roku, podobnie jak cena Motoroli Edge 70 Pro.

  • Motorola Razr 70 (8/256 GB) – 3399 złotych,
  • Motorola Razr 70 Plus (12/512 GB) – 4499 złotych,
  • Motorola Razr 70 Ultra (16/512 GB) – 5999 złotych,
  • Motorola Edge 70 Pro (8/256 GB) – 2599 złotych.
Gdzie kupić?

Motorola Edge 70 Pro (8/256 GB)

ok. 2599 zł
(Przybliżona cena z dnia: 19 maja 2026)
Media Expert
Media Markt
x-kom
Komputronik
Vobis
Zawiera linki afiliacyjne.

W tym miejscu warto przypomnieć, ile kosztowali bezpośredni poprzednicy ww. smartfonów w Polsce:

Z okazji premiery w Polsce przygotowano promocję, dzięki której można otrzymać zwrot części wydanej kwoty. Jest ona zależna od modelu smartfona:

  • Motorola Razr 70 (8/256 GB) – 500 złotych,
  • Motorola Razr 70 Plus (12/512 GB) – 700 złotych,
  • Motorola Razr 70 Ultra (16/512 GB) – 1000 złotych,
  • Motorola Edge 70 Pro (8/256 GB) – 500 złotych.
Gdzie kupić?

Motorola Razr 70 Ultra (16/512 GB)

ok. 5999 zł
(Przybliżona cena z dnia: 19 maja 2026)
Media Expert
RTV Euro AGD
Media Markt
x-kom
Komputronik
Vobis
Zawiera linki afiliacyjne.

Z promocji mogą skorzystać osoby, które kupią smartfon od 19 maja do 2 czerwca 2026 roku i wypełnią formularz na stronie rejestracja.motopromocja.pl. To też dobra okazja, aby przypomnieć, że aktualnie Motorola Razr 60 (8/256 GB) jest dostępna za 1999 złotych.

Równocześnie Motorola przedłużyła do 2 czerwca 2026 roku podobną promocję na model Motorola Razr Fold (16/512 GB) – po jego zakupie i rejestracji na stronie rejestracja.motopromocja.pl można otrzymać zwrot w wysokości 1500 złotych. Ponadto do wersji FIFA World Cup 26 dodawany jest bilet na mecz (można go odebrać na stronie fifa.motopromocja.pl do 10 czerwca 2026 roku).

Porównanie Motorola Edge 70 Pro, Razr 70, Razr 70 Plus, Razr 70 Ultra i Razr Fold (specyfikacja)

Motorola Edge 70 ProMotorola Razr 70Motorola Razr 70 PlusMotorola Razr 70 UltraMotorola Razr Fold
Wyświetlacz #1Extreme AMOLED
6,78 cala
2772×1272 piksele
450 ppi
144 Hz
jasność do 5000 nitów		Extreme AMOLED
6,9 cala
2640×1080 pikseli
120 Hz
jasność do 3000 nitów		Extreme AMOLED
6,9 cala
2620×1080 pikseli
165 Hz
jasność do 3000 nitów
Extreme AMOLED
6,96 cala
2992×1224 piksele
165 Hz
jasność do 5000 nitów		pOLED
8,09 cala
2484×2232 pikseli
120 Hz
jasność do 6000 nitów
Wyświetlacz #23,63 cala
1056×1066 pikseli
90 Hz
jasność do 1700 nitów		4 cale
1272×1080 pikseli
165 Hz
jasność do 3000 nitów		4 cale
1272×1080 pikseli
165 Hz
jasność do 3000 nitów		6,56 cala
2520×1080 pikseli
165 Hz
jasność do 6000 nitów
ProcesorMediaTek Dimensity 8500 ExtremeMediaTek Dimensity 7450XQualcomm Snapdragon 8s Gen 3Qualcomm Snapdragon 8 EliteQualcomm Snapdragon 8 Gen 5
RAM8 GB
LPDDR5X		8 GB
LPDDR5X		12 GB
LPDDR5X		16 GB
LPDDR5X		16 GB
LPDDR5X
Pamięć wbudowana256 GB
UFS 4.1		256 GB512 GB512 GB
UFS 4.1		512 GB
UFS 4.1
Akumulator6500 mAh
ładowanie do 90 W
ładowanie indukcyjne do 15 W
zwrotne ładowanie przewodowe do 10 W
zwrotne ładowanie indukcyjne do 5 W		4800 mAh
ładowanie do 30 W
ładowanie indukcyjne do 15 W		4500 mAh
ładowanie do 45 W
ładowanie indukcyjne do 15 W
zwrotne ładowanie do 5 W		5000 mAh
ładowanie do 68 W
ładowanie indukcyjne do 30 W
zwrotne ładowanie do 5 W		5000 mAh
ładowanie do 68 W
ładowanie indukcyjne do 30 W
zwrotne ładowanie do 5 W
Aparat na przodzie50 Mpix
(f/1.9)		32 Mpix
Aparat wewnątrz32 Mpix32 Mpix50 Mpix
(f/2.0)		20 Mpix
Aparat na tyle/zewnątrz– główny 50 Mpix (f/1.8; Sony Lytia 710) z OIS
– ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.0)
– teleobiektyw 50 Mpix z OIS i 3,5-zoomem optycznym		– główny 50 Mpix (f/1.7) z OIS
– ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.0)		– główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS
– ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.0)		– główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS
– ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.0)		– główny 50 Mpix (f/1.6) z OIS
– ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.0)
– teleobiektyw 50 Mpix (f/2.4) z OIS
Łączność5G, Bluetooth, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6 GHz, NFC, dual SIM (SIM + eSIM), USB-C5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E, NFC, dual SIM (SIM + eSIM), USB-C5G, Bluetooth, Wi-Fi 7, NFC, dual SIM (SIM + eSIM), USB-C5G, Bluetooth, Wi-Fi 7, NFC, dual SIM (SIM + eSIM), USB-C5G, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, NFC, dual SIM (SIM + eSIM), USB-C
Czytnik linii papilarnychTAK, ekranowyTAK, na bocznej krawędziTAK, na bocznej krawędziTAK, na bocznej krawędziTAK, na bocznej krawędzi
Głośniki stereoTAK
Dolby Atmos		TAK
Dolby Atmos		TAK
Dolby Atmos		TAK
Dolby Atmos		TAK
Dolby Atmos
Wymiary162,7×75,6×7,19-7,34 mm (w zależności od wykończenia)171,3×73,99×7,25 mm (rozłożony)
88,08×73,99×15,85 mm (złożony)		171,42×73,99×7,09 mm (rozłożony)
88,09×73,99×15,32 mm (złożony)		171,48×73,99×7,19 mm (rozłożony)
88,12×73,99×15,69 mm (złożony)		160,05×144,47×4,55 mm (rozłożony)
160,05×73,6×9,89 mm (złożony)
Waga190 gramów188 gramów189 gramów199 gramów243 gramy
OdpornośćIP68/IP69
MIL-STD-810H		IP48IP48IP48IP48/IP49
System operacyjnyAndroid 16Android 16Android 16Android 16Android 16
Długość wsparciab.d.Aktualizacje Androida do 3 lat
Aktualizacje zabezpieczeń do 5 lat		Aktualizacje Androida do 3 lat
Aktualizacje zabezpieczeń do 5 lat		Aktualizacje Androida do 3 lat
Aktualizacje zabezpieczeń do 5 lat		Aktualizacje zabezpieczeń przez 7 lat
Zobacz również

Obserwuj nas