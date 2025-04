Motorola Razr 60 Ultra wnosi sporo zmian, które Wam się spodobają. A cena?

Lubię konsekwencję w poczynaniach Motoroli. Razr 50 Ultra był sporo lepszy od Razr 40 Ultra – to niezaprzeczalny fakt. Trochę obawiałam się po premierze kolejnej generacji czy uda się producentowi odświeżyć model tak, by te zmiany pomiędzy poprzednikiem a nową iteracją rzeczywiście były widoczne. I wiecie co? Motorola nie zawodzi, bo zmian między Razr 50 Ultra a świeżo zaprezentowanym Razr 60 Ultra jest całkiem sporo i – co najważniejsze – rzeczywiście mają znaczenie dla użytkownika.

Motorola Razr 60 Ultra – co się zmieniło względem Razr 50 Ultra?

Zacznijmy od akumulatora, który – chyba się ze mną zgodzicie – to pięta achillesowa składanych smartfonów, tak zwanych klapek. W Razr 50 Ultra mieliśmy do czynienia z ogniwem o pojemności 4000 mAh, ładowanym przewodowo mocą 44 W i bezprzewodowo 15 W. Teraz wszystkie te parametry poszły znacznie naprzód – akumulator ma pojemność 4700 mAh, ładowanie przewodowe to już 68 W, a indukcyjne – 30 W. To naprawdę zacne zmiany – mam nadzieję, że o czas działania Razr 60 Ultra nie trzeba będzie się martwić (ale to oczywiście niebawem sprawdzę, jutro ma do mnie dotrzeć testowy egzemplarz).

Kolejna rzecz – zestaw aparatów. Tak, jak poprzednio, mamy tu główne oczko o rozdzielczości 50 Mpix i z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), ale zmieniona została jasność – z f/1.7 na f/1.8. Dodatkowy obiektyw to już jednak nie teleobiektyw, a ultraszeroki kąt, co nie każdemu przypadnie do gustu – sama aktualnie mam mieszane odczucia co do tego. Przedni aparat zyskał wyższą rozdzielczość – z 32 do 50 Mpix.

Motorola Razr 60 Ultra

Zmiana dotknęła również wyświetlacz, ale tylko wewnętrzny – urósł z 6,9 do 7” i jego jasność – z 3000 do 4500 nitów. Zewnętrzny niezmiennie ma 4”, ale jasność to już nie 2400, a 3000 nitów. Co jeszcze warto mieć na uwadze? 16 GB RAM, procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite i oczywiście nowszą wersję systemu – Android 15.

Wypadałoby jeszcze dodać, że Motorola Razr 60 Ultra spełnia normę odporności IP48, ma dwa głośniki stereo z Dolby Atmos oraz eSIM (poza standardowym nanoSIM). Dodatkowo obsługuje też ładowanie zwrotne (o mocy zaledwie 5 W, ale jest) i potrafi nagreywać wideo w 8K 30 FPS.

Specyfikacja Motorola Razr 60 Ultra vs Razr 50 Ultra vs Razr 40 Ultra:

Motorola Razr 60 Ultra Motorola Razr 50 Ultra Motorola Razr 40 Ultra Wyświetlacz główny 7 cali,

LTPO AMOLED,

165 Hz,

1224p,

jasność do 4500 nitów 6,9 cala,

pOLED,

165 Hz,

1080p,

jasność do 3000 nitów 6,9 cala,

pOLED,

165 Hz,

1080p,

jasność do 1400 nitów Wyświetlacz zewnętrzny 4 cale,

LTPO AMOLED,

165 Hz,

jasność do 3000 nitów 4 cale,

pOLED,

165 Hz,

jasność do 2400 nitów 3,6 cala,

pOLED,

144 Hz,

jasność do 1100 nitów Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite

(3 nm; 4,32 GHz) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

(4 nm; 3,3 GHz) Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

(4 nm; 3,2 GHz) Pamięć 16 GB RAM (LPDDR5X),

512 GB na pliki (UFS 4.0) 12 GB RAM (LPDDR5X),

512 GB na pliki (UFS 4.0) 8 GB RAM (LPDDR5),

256 GB na pliki (UFS 3.1) Akumulator 4700 mAh,

ładowanie do 68 W

(bezprzewodowo: do 30 W) 4000 mAh,

ładowanie do 44 W

(bezprzewodowo: do 15 W) 3800 mAh,

ładowanie do 30 W

(bezprzewodowo: do 5 W) Aparaty 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

50 Mpix – ultraszerokokątny + makro,

przód: 50 Mpix 50 Mpix (f/1.7) z OIS,

50 Mpix – teleobiektyw,

przód: 32 Mpix 12 Mpix (f/1.5) z OIS,

12 Mpix – ultraszerokokątny,

przód: 32 Mpix Łączność 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 6E,

Bluetooth 5.3, NFC System Android 15 Android 14 Android 13 Wymiary (rozłożony) 171,48×73,99×7,19 mm 171,42×73,99×7,09 mm 170,83×73,95×6,99 mm Wymiary (złożony) 88,12×73,99×15,69 mm 88,09×73,99×15,32 mm 88,42×73,95×15,1 mm Waga 199 g 189 g 189 g

Jest też drugi model – Motorola Razr 60 (bez Ultra)

Jak się pewnie domyślacie, podstawowy model jest… po prostu bardziej podstawowy (masło maślane, ale to naprawdę ma sens!). Motorola Razr 60 to smartfon mający wewnętrzny wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,9″, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności do 3000 nitów oraz zewnętrzny – pOLED o przekątnej 3,6″, odświeżaniu 90 Hz i jasności do 1700 nitów.

Do tego otrzymujemy 8 GB RAM (w dodatku LPDDR4X), 256 GB pamięci wewnętrznej (i tylko UFS 2.2), a akumulator, którego pojemność wynosi 4500 mAh, naładujemy z mniejszą mocą – przewodowo 30 W i bezprzewodowo 15 W. Całość działa dzięki procesorowi MediaTek Dimensity 7400X i systemowi Android 15.

Główny aparat to jednostka o rozdzielczości 50 Mpix f/1.7 (nagrywający w maksymalnie 4K 30 FPS), a do pomocy ma ultraszeroki kąt 13 Mpix f/2.2. Z przodu natomiast znajdziemy kamerkę 32 Mpix f/2.4. Całość spełnia normę odporności IP48.

Motorola Razr 60 waży 188 g, a wymiary modelu rozłożonego wynoszą: 171,30 x 73,99 x 7,25 mm, natomiast złożonego – 88,08 x 73,99 x 15,85 mm.

Dodam jeszcze tylko, że oba składaki będą wspierane przez taki sam czas – otrzymają trzy kolejne aktualizacje systemu Android oraz przez cztery lata będą otrzymywać aktualizacje łatek bezpieczeństwa (w systemie dwumiesięcznym).

Motorola Razr 60

Cena Motoroli Razr 60 Ultra i Motoroli Razr 60 w Polsce

Co by zbędnie nie przedłużać, oto ceny Moto Razr 60 i Moto Razr 60 Ultra:

Motorola Razr 60 (8 / 256): 3299 złotych,

Motorola Razr 60 Ultra (16 / 512): 5699 złotych (poprzednik kosztował… 4999 złotych).

Oba smartfony będzie można kupić w Polsce od 8 maja, czyli musicie jeszcze chwilę uzbroić się w cierpliwość. Motorola przewidziała jednak promocję na start, która ma umilić oczekiwanie, aczkolwiek wyjątkowo skomplikowaną, bo wymagającą zapisania się do newslettera Motoroli.

Wszystko przez to, że od 24 kwietnia do 7 maja trwa promocja przeznaczona wyłącznie dla subskrybentów newslettera Motoroli, która upoważnia do odebrania kodu promocyjnego na słuchawki Moto Buds o wartości 299 złotych. Warunkiem otrzymania słuchawek jest zakup jednego z wybranych smartfonów Motoroli, biorących udział w promocji – ale między 8 a 21 maja 2025.

Motorola Razr 60

Motorola Razr 60 Ultra będzie dostępna w kolorach: naturalny Pantone Scarab (ciemnozielony), pierwotny Pantone Mountain Trail (drewniany), młodzieńczy Pantone Cabaret (fuksja) i ognisty Pantone Rio Red (bordowy). Z kolei Motorola Razr 60 będzie można kupić w takich edycjach: Pantone Gibraltar Sea (granatowy), Pantone Spring Bud (zielony) i Pantone Lightest Sky (perłowy).