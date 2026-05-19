Popularna księgarnia internetowa kończy działalność. Pobierz e-booki albo przepadną

Internetowa księgarnia Nexto kończy działalność. Niegdyś jedna z najpopularniejszych platform do pozyskiwania e-booków i audiobooków wraz z początkiem tegorocznych wakacji przestanie dystrybuować i udostępniać cyfrowe książki. Powód: niskie zainteresowanie.

To koniec. Księgarnia Nexto odchodzi do przeszłości

Na stronie i skrzynkach mailowych użytkowników pojawił się komunikat, z którego wynika, że 30 czerwca 2026 roku zakończona zostanie dystrybucja e-booków i audiobooków w ramach serwisu Nexto i Sieci Nextranet oraz ich udostępnianie na stronie i w aplikacji mobilnej.

Oznacza to, że po tym dniu nie tylko nie kupisz nowych książek, ale też nie dostaniesz się do tych, które na Twojej wirtualnej półeczce pojawiły się wcześniej.

Komunikat o zakończeniu sprzedaży e-booków na Nexto (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Pobierz swoje książki, póki możesz

Jeśli masz na koncie jakieś e-booki lub audiobooki, tylko do 30 czerwca 2026 możesz je pobrać na swoje nośniki i urządzenia. Po tym czasie znikną i nie będzie możliwości, by je odzyskać. Szkoda tylko, że platforma nie zapewniła sposobu na szybkie pobranie całej biblioteczki – trzeba to robić ręcznie (tytuł po tytule) lub ewentualnie skorzystać z jakiegoś zewnętrznego narzędzia (typu DownThemAll).

Przypomnę jeszcze tylko, że funkcja pobierania e-booków i audiobooków jest dostępna wyłącznie z poziomu serwisu internetowego – nie da się tego zrobić poprzez aplikację mobilną.

Dodatkowo warto skontaktować się z działem obsługi, jeżeli Twój abonament Premium sięga dalej niż do końca czerwca (możesz uzyskać zwrot środków) albo jeśli masz niewykorzystane punkty (je również powinno udać się spieniężyć).

Pozostanie tylko prasa (i nie wiadomo jak długo)

Nie oznacza to jednak, że Nexto całkowicie przestanie istnieć, a przynajmniej nie od razu. Jedyną usługą, która po 30 czerwca 2026 roku nadal będzie działać, to e-wydania prasy w ramach prenumeraty – do czasu jej wygaśnięcia, jak czytamy we wspomnianym komunikacie.

Z jednej strony to zawsze smutne, gdy kiedyś uwielbiany serwis kończy swoją działalność. Z drugiej jednak trudno się dziwić, że do tego doszło. Rynek cyfrowej książki jest bardzo trudny, a równocześnie właściciele Nexto nie bardzo podejmowali próby gonienia za współczesnymi trendami, przez co z każdym rokiem oferta była mniej atrakcyjna. Aplikacji brakowało funkcji, a wygląd serwisu nie przystawał do obecnych czasów. Świetny program Premium był zaś wygaszany.