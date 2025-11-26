Nowy Snapdragon. Trafi do pożądanych smartfonów

Qualcomm tak już ma, że uwielbia mieszać i komplikować nazewnictwo swoich procesorów. Parę tygodni po premierze procesora Snapdragon 8 Elite Gen 5 na rynku pojawia się Snapdragon 8 Gen 5, w którym należy upatrywać bezpośredniego następcy Snapdragona 8 Gen 3. Według starej nomenklatury byłaby to pewnie Ósemka z dopiskiem s, innymi słowy: chipset plasujący się tuż poniżej flagowców.
Ostatecznie nazwa to kwestia drugorzędna, rzućmy więc od razu okiem na to, co debiutujący dziś na rynku procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 ma do zaoferowania…
Specyfikacja Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 – coś pomiędzy Snapdragonem 8 Gen 3 a Snapdragonem 8 Elite
Pod względem samej specyfikacji chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 wypełnia lukę pomiędzy procesorami Snapdragon 8 Gen 3 (z 2023 roku) a Snapdragon 8 Elite poprzedniej generacji (z 2024 roku), mając też pewne cechy wspólne z najnowszym Snapdragonem 8 Elite Gen 5 (z którym – nie mam co do tego wątpliwości – wielu osobom będzie się mylić ze względu na nazwę).
Tak jak chipsety z dopiskiem Elite bazuje na procesie technologicznym 3 nm i wykorzystuje rdzenie Oryon: 2 główne o częstotliwości taktowania sięgającej 3,8 GHz oraz 6 wspierających o częstotliwości taktowania 3,32 GHz, co ciekawe – wyższej niż w przypadku głównego rdzenia Snapdragona 8 Gen 3 (producent wspomina o wzroście wydajności o 36% i efektywności energetycznej o 42%).
Procesorowi głównemu (CPU) towarzyszy jednostka graficzna (GPU) z rodziny Adreno, mająca oferować o 11% wyższą wydajność w grach niż Snapdragon 8 Gen 3. Układ uzupełnia jeszcze procesor do przetwarzania sztucznej inteligencji (NPU) Hexagon, oferujący wydajność wyższą o 46% i wyposażony w technologię Sensing Hub, która wykrywa zamiar mówienia przez użytkownika.
Wróćmy jeszcze do gier, ponieważ nowy chipset obsługuje także technologie i funkcje z pakietu Snapdragon Elite Gaming, w tym Snapdragon Adaptive Performance Engine 4.0 i Qualcomm FPS 3.0. Powinno to pozytywnie wpłynąć na komfort oddawania się elektronicznej rozrywce, ale też na czas pracy. Cały procesor cechować ma się obniżonym zapotrzebowaniem na energię nawet o 13%.
Z elitarnymi chipsetami Snapdragona 8 Gen 5 łączy także modem 5G w standardzie 3GPP-R18 (Snapdragon X80), moduł Bluetooth 6.0 oraz obsługa aparatów o rozdzielczości nawet 320 Mpix i wyświetlaczy QHD+ o częstotliwości odświeżania 240 Hz.
Równocześnie, tak jak Snapdragon 8 Gen 3, współpracuje z pamięcią operacyjną LPDDR5X o taktowaniu sięgającym jedynie 4800 MHz. Za to niczym najnowszy Snapdragon 8 Elite Gen 5 jest kompatybilny z pamięcią masową w formacie UFS 4.1.
Podsumujmy…
Porównanie Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 vs Snapdragon 8 Elite, Snapdragon 8 Elite Gen 5 i Snapdragon 8 Gen 3:
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Proces technologiczny
|4 nm
|3 nm
|3 nm
|3 nm
|CPU
|1x Cortex-X4 (3,3 GHz)
5x Cortex-A720
2x Cortex-A520
|2x Oryon [Prime] (3,8 GHz)
6x Orygon [Performance]
|2x Oryon [Prime] (4,32 GHz)
6x Oryon [Performance]
|2x Oryon [Prime] (4,6 GHz)
6x Oryon [Performance]
|GPU
|Adreno 750
|Adreno
|Adreno
|Adreno
|NPU
|Qualcomm Hexagon
|Qualcomm Hexagon
|Qualcomm Hexagon
|Qualcomm Hexagon
|Pamięć
|UFS 4.0
LPDDR5X (4800 MHz)
|UFS 4.1
LPDDR5X (4800 MHz)
|UFS 4.0
LPDDR5X (5300 MHz)
|UFS 4.1
LPDDR5X (5300 MHz)
|Łączność
|5G (3GPP-R17)
Wi-Fi 7 (5,8 Gb/s)
Bluetooth 5.4
|5G (3GPP-R18)
Wi-Fi 7 (5,8 Gb/s)
Bluetooth 6.0
|5G (3GPP-R18)
Wi-Fi 7 (5,8 Gb/s)
Bluetooth 6.0
|5G (3GPP-R18)
Wi-Fi 7 (5,8 Gb/s)
Bluetooth 6.0
|Aparat
|200 Mpix
4K/120fps
|320 Mpix
4K/120fps
|320 Mpix
4K/120fps
|320 Mpix
4K/120fps
|Wyświetlacz
|QHD+, 144 Hz
|QHD+, 240 Hz
|QHD+, 240 Hz
|QHD+, 240 Hz
Można przypuszczać, że zainteresowanie tym chipsetem będzie niemałe – zarówno ze strony użytkowników, jak i producentów. Zresztą, spore grono tych ostatnich potwierdziło już, że przygotowuje takie urządzenia. Pierwsze smartfony z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 wprowadzą do sprzedaży marki Honor, Meizu, Motorola, OnePlus oraz Vivo i siostrzane Iqoo. Premierowe modele powinny zacząć pojawiać się na rynku lada dzień.