Nowy Snapdragon. Trafi do pożądanych smartfonów

Qualcomm tak już ma, że uwielbia mieszać i komplikować nazewnictwo swoich procesorów. Parę tygodni po premierze procesora Snapdragon 8 Elite Gen 5 na rynku pojawia się Snapdragon 8 Gen 5, w którym należy upatrywać bezpośredniego następcy Snapdragona 8 Gen 3. Według starej nomenklatury byłaby to pewnie Ósemka z dopiskiem s, innymi słowy: chipset plasujący się tuż poniżej flagowców.

Ostatecznie nazwa to kwestia drugorzędna, rzućmy więc od razu okiem na to, co debiutujący dziś na rynku procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 ma do zaoferowania…

Specyfikacja Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 – coś pomiędzy Snapdragonem 8 Gen 3 a Snapdragonem 8 Elite

Pod względem samej specyfikacji chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 wypełnia lukę pomiędzy procesorami Snapdragon 8 Gen 3 (z 2023 roku) a Snapdragon 8 Elite poprzedniej generacji (z 2024 roku), mając też pewne cechy wspólne z najnowszym Snapdragonem 8 Elite Gen 5 (z którym – nie mam co do tego wątpliwości – wielu osobom będzie się mylić ze względu na nazwę).

Tak jak chipsety z dopiskiem Elite bazuje na procesie technologicznym 3 nm i wykorzystuje rdzenie Oryon: 2 główne o częstotliwości taktowania sięgającej 3,8 GHz oraz 6 wspierających o częstotliwości taktowania 3,32 GHz, co ciekawe – wyższej niż w przypadku głównego rdzenia Snapdragona 8 Gen 3 (producent wspomina o wzroście wydajności o 36% i efektywności energetycznej o 42%).

Procesorowi głównemu (CPU) towarzyszy jednostka graficzna (GPU) z rodziny Adreno, mająca oferować o 11% wyższą wydajność w grach niż Snapdragon 8 Gen 3. Układ uzupełnia jeszcze procesor do przetwarzania sztucznej inteligencji (NPU) Hexagon, oferujący wydajność wyższą o 46% i wyposażony w technologię Sensing Hub, która wykrywa zamiar mówienia przez użytkownika.

Wróćmy jeszcze do gier, ponieważ nowy chipset obsługuje także technologie i funkcje z pakietu Snapdragon Elite Gaming, w tym Snapdragon Adaptive Performance Engine 4.0 i Qualcomm FPS 3.0. Powinno to pozytywnie wpłynąć na komfort oddawania się elektronicznej rozrywce, ale też na czas pracy. Cały procesor cechować ma się obniżonym zapotrzebowaniem na energię nawet o 13%.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (źródło: Qualcomm)

Z elitarnymi chipsetami Snapdragona 8 Gen 5 łączy także modem 5G w standardzie 3GPP-R18 (Snapdragon X80), moduł Bluetooth 6.0 oraz obsługa aparatów o rozdzielczości nawet 320 Mpix i wyświetlaczy QHD+ o częstotliwości odświeżania 240 Hz.

Równocześnie, tak jak Snapdragon 8 Gen 3, współpracuje z pamięcią operacyjną LPDDR5X o taktowaniu sięgającym jedynie 4800 MHz. Za to niczym najnowszy Snapdragon 8 Elite Gen 5 jest kompatybilny z pamięcią masową w formacie UFS 4.1.

Podsumujmy…

Porównanie Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 vs Snapdragon 8 Elite, Snapdragon 8 Elite Gen 5 i Snapdragon 8 Gen 3:

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Proces technologiczny 4 nm 3 nm 3 nm 3 nm CPU 1x Cortex-X4 (3,3 GHz)

5x Cortex-A720

2x Cortex-A520 2x Oryon [Prime] (3,8 GHz)

6x Orygon [Performance] 2x Oryon [Prime] (4,32 GHz)

6x Oryon [Performance] 2x Oryon [Prime] (4,6 GHz)

6x Oryon [Performance] GPU Adreno 750 Adreno Adreno Adreno NPU Qualcomm Hexagon Qualcomm Hexagon Qualcomm Hexagon Qualcomm Hexagon Pamięć UFS 4.0

LPDDR5X (4800 MHz) UFS 4.1

LPDDR5X (4800 MHz) UFS 4.0

LPDDR5X (5300 MHz) UFS 4.1

LPDDR5X (5300 MHz) Łączność 5G (3GPP-R17)

Wi-Fi 7 (5,8 Gb/s)

Bluetooth 5.4 5G (3GPP-R18)

Wi-Fi 7 (5,8 Gb/s)

Bluetooth 6.0 5G (3GPP-R18)

Wi-Fi 7 (5,8 Gb/s)

Bluetooth 6.0 5G (3GPP-R18)

Wi-Fi 7 (5,8 Gb/s)

Bluetooth 6.0 Aparat 200 Mpix

4K/120fps 320 Mpix

4K/120fps 320 Mpix

4K/120fps 320 Mpix

4K/120fps Wyświetlacz QHD+, 144 Hz QHD+, 240 Hz QHD+, 240 Hz QHD+, 240 Hz

Można przypuszczać, że zainteresowanie tym chipsetem będzie niemałe – zarówno ze strony użytkowników, jak i producentów. Zresztą, spore grono tych ostatnich potwierdziło już, że przygotowuje takie urządzenia. Pierwsze smartfony z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 wprowadzą do sprzedaży marki Honor, Meizu, Motorola, OnePlus oraz Vivo i siostrzane Iqoo. Premierowe modele powinny zacząć pojawiać się na rynku lada dzień.