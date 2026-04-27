MediaTek Dimensity 7025 procesor
źródło: MediaTek
MediaTek

Nowy procesor MediaTek. Idealny do smartfona średniej klasy?

Wojciech Kulik·
Strona główna
Producenci
MediaTek
Jeśli marzy Ci się przyzwoity smartfon średniej klasy i nie masz specjalnie wygórowanych wymagań, dobrym wyborem może okazać się model z procesorem MediaTek Dimensity 7450. Chipset ten został oficjalnie zaprezentowany.

Premiera chipsetu MediaTek Dimensity 7450 – specyfikacja nie zaskakuje

Tak, jak sugeruje to nazwa, na dobrą sprawę nowy procesor jest tylko podrasowaną – a wręcz: delikatnie przypudrowaną – wersją chipsetu MediaTek Dimensity 7400, który został zaprezentowany w lutym 2025 roku. Ich specyfikacje są niemal dokładnie takie same.

MediaTek Dimensity 7450 (również) bazuje na litografii 4 nm i zawiera procesor główny (CPU), złożony z czterech rdzeni Cortex-A78 o częstotliwości taktowania 2,6 GHz i czterech (wyręczających je w mniej wymagających zadaniach) rdzeni Cortex-A55. Do tego dochodzi jednostka graficzna Arm Mali-G615 MC12 oraz – jedna z dwóch istotnych nowinek – NPU 6. generacji, mające przynosić wzrost wydajności o 7% podczas lokalnego przetwarzania sztucznej inteligencji.

Chipset obsługuje pamięć LPDDR4X i LPDDR5 (o przepustowości dochodzącej do 6400 Mb/s) oraz UFS 2.2 i UFS 3.1, aparaty o rozdzielczości do 200 Mpix i wyświetlacze FullHD+ o częstotliwości odświeżania sięgającej 144 Hz. Jest również wyposażony w moduły Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E i 5G w – tu drugie ulepszenie – wydaniu R17 (Release 17). Jest więc szansa na szybsze i bardziej stabilne połączenie z siecią. Ogólnie zatem specyfikacja wskazuje na całkiem niezłą bazę dla średniopółkowego smartfona z potencjałem.

MediaTek Dimensity 7450 (źródło: MediaTek)

Przedstawiając charakterystykę swojego procesora firma MediaTek zwraca również uwagę na obecność rozwiązań kierowanych do graczy. Chodzi o silnik HyperEngine odpowiedzialny za optymalizację działania pod kątem elektronicznej rozrywki, technologię Adaptive Gaming Technology 3.0 stabilizującą wykorzystanie mocy obliczeniowej i energii oraz system Network Observation System wspomagający połączenie z internetem.

Jest też MediaTek Dimensity 7450X i to on może zadebiutować jako pierwszy

Wraz z opisanym wyżej chipsetem zaprezentowany został również procesor MediaTek Dimensity 7450X. Jest to właściwie dokładnie taki sam układ SoC, z tą tylko różnicą, że zoptymalizowany pod kątem obsługi urządzeń z dwoma wyświetlaczami, a przede wszystkim składanych smartfonów typu flip.

I to wariant z iksem może realnie zadebiutować jako pierwszy. Niedawno przedstawiona nieoficjalna specyfikacja smartfona Motorola Razr 70 wskazuje na to, że jego sercem będzie właśnie MediaTek Dimensity 7450X.

Zobacz również
Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

Obserwuj nas