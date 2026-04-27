Nowy procesor MediaTek. Idealny do smartfona średniej klasy?

Jeśli marzy Ci się przyzwoity smartfon średniej klasy i nie masz specjalnie wygórowanych wymagań, dobrym wyborem może okazać się model z procesorem MediaTek Dimensity 7450. Chipset ten został oficjalnie zaprezentowany.

Premiera chipsetu MediaTek Dimensity 7450 – specyfikacja nie zaskakuje

Tak, jak sugeruje to nazwa, na dobrą sprawę nowy procesor jest tylko podrasowaną – a wręcz: delikatnie przypudrowaną – wersją chipsetu MediaTek Dimensity 7400, który został zaprezentowany w lutym 2025 roku. Ich specyfikacje są niemal dokładnie takie same.

MediaTek Dimensity 7450 (również) bazuje na litografii 4 nm i zawiera procesor główny (CPU), złożony z czterech rdzeni Cortex-A78 o częstotliwości taktowania 2,6 GHz i czterech (wyręczających je w mniej wymagających zadaniach) rdzeni Cortex-A55. Do tego dochodzi jednostka graficzna Arm Mali-G615 MC12 oraz – jedna z dwóch istotnych nowinek – NPU 6. generacji, mające przynosić wzrost wydajności o 7% podczas lokalnego przetwarzania sztucznej inteligencji.

Chipset obsługuje pamięć LPDDR4X i LPDDR5 (o przepustowości dochodzącej do 6400 Mb/s) oraz UFS 2.2 i UFS 3.1, aparaty o rozdzielczości do 200 Mpix i wyświetlacze FullHD+ o częstotliwości odświeżania sięgającej 144 Hz. Jest również wyposażony w moduły Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E i 5G w – tu drugie ulepszenie – wydaniu R17 (Release 17). Jest więc szansa na szybsze i bardziej stabilne połączenie z siecią. Ogólnie zatem specyfikacja wskazuje na całkiem niezłą bazę dla średniopółkowego smartfona z potencjałem.

MediaTek Dimensity 7450 (źródło: MediaTek)

Przedstawiając charakterystykę swojego procesora firma MediaTek zwraca również uwagę na obecność rozwiązań kierowanych do graczy. Chodzi o silnik HyperEngine odpowiedzialny za optymalizację działania pod kątem elektronicznej rozrywki, technologię Adaptive Gaming Technology 3.0 stabilizującą wykorzystanie mocy obliczeniowej i energii oraz system Network Observation System wspomagający połączenie z internetem.

Jest też MediaTek Dimensity 7450X i to on może zadebiutować jako pierwszy

Wraz z opisanym wyżej chipsetem zaprezentowany został również procesor MediaTek Dimensity 7450X. Jest to właściwie dokładnie taki sam układ SoC, z tą tylko różnicą, że zoptymalizowany pod kątem obsługi urządzeń z dwoma wyświetlaczami, a przede wszystkim składanych smartfonów typu flip.

I to wariant z iksem może realnie zadebiutować jako pierwszy. Niedawno przedstawiona nieoficjalna specyfikacja smartfona Motorola Razr 70 wskazuje na to, że jego sercem będzie właśnie MediaTek Dimensity 7450X.