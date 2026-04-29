Seria Razr 70 oficjalnie. Już nie dwa, a aż trzy modele klapek w ofercie Motoroli

Motorola zaprezentowała kolejną generację swoich składanych smartfonów typu flip. Tym razem linia wzbogaciła się nie o dwa (jak dotychczas), a o trzy nowe modele – Razr 70, Razr 70 Plus oraz najbardziej wypasioną Razr 70 Ultra. Każdy z nich oferuje inną specyfikację i ma odpowiadać na potrzeby różnych użytkowników.

Motorola Razr 70 to nieźle wyceniony składak

Patrząc na Motorolę Razr 70 w zasadzie od razu widzimy, że jest to smartfon pozycjonowany niżej od pozostałych dwóch braci. Zdradza to przede wszystkim wyraźnie mniejszy ekran zewnętrzny, nad którym znajduje się gruba ramka o wykończeniu takim jak tylny panel. Wyświetlacz ten to Extreme AMOLED, mający 3,63 cala, rozdzielczość 1056×1066 pikseli, odświeżanie 90 Hz i jasność do 1700 nitów.

Po otwarciu, naszym oczom ukazuje się składany ekran Extreme AMOLED, mierzący po przekątnej 6,9 cala. Jego rozdzielczość wynosi 2640×1080 pikseli (czyli Full HD+), częstotliwość odświeżania to 120 Hz, a maksymalna jasność dobija do 3000 nitów. Oba ekrany wyświetlają 10-bitową paletę kolorów i obsługują Dolby Vision – zresztą, tak samo jest we wszystkich trzech modelach.

Wracając do konstrukcji, Motorola Razr 70 dostępna jest w czterech różnych wariantach kolorystycznych – każdy z innym wykończeniem. Wybierać możemy spośród wersji perłowej (Pantone Bright White) pokrytej półsyntetycznym acetatem, szarej (Pantone Hematite) inspirowanej tkaniną, zielonej (Pantone Sporting Green), a także różowej (Pantone Violet Ice).

Ekran okładkowy pokryty jest szkłem Gorilla Glass Victus, a cała bryła oferuje pyło- i wodoodporność IP48. Grubość rozłożonej Razr 70 to 7,25 mm, zaś po złożeniu ma 15,85 mm. Waga wynosi 188 g.

Wydajność na komfortowym poziomie ma zapewniać procesor MediaTek Dimensity 7450X wraz z 8 GB RAM LPDDR5X i 256 GB pamięci wewnętrznej. Zasilanie zapewnia akumulator o pojemności 4800 mAh z obsługą 30 W ładowania przewodowego oraz 15 W indukcyjnie. W każdym z trzech modeli nie zabrakło też głośników stereo z obsługą Dolby Atmos.

Zaplecze fotograficzne Motoroli Razr 70 obejmuje zestaw dwóch aparatów – głównego (f/1.7 z OIS) oraz ultraszerokątnego (f/2.0, 122°) z autofokusem do zdjęć makro. Oba oczka mają rozdzielczość 50 Mpix. Znajdujący się nad wewnętrznym ekranem aparat do selfie cechuje się rozdzielczością 32 Mpix.

By nie powtarzać się już potem, zbiorczo powiem, że wszystkie trzy modele debiutują z systemem Android 16 na pokładzie, wraz z doskonale znanym, lekkim interfejsem Motoroli i rozwiązaniami Moto AI. Producent deklaruje trzy duże aktualizacje do nowych wersji systemu oraz pięć lat wsparcia w zakresie poprawek zabezpieczeń, dostarczanych co dwa miesiące. Trzeba przyznać, że pod tym względem akurat mogłoby być lepiej, zwłaszcza w tym pierwszym aspekcie.

Co zmienia plus w nazwie? Taka jest Motorola Razr 70 Plus

Ten niepozorny plus zmienia całkiem sporo względem bazowego modelu. Mamy tu do czynienia z zauważalnie większym, wypełniającym już w zasadzie całą klapkę ekranem okładkowym o przekątnej 4 cali, przez co wygląda on podobnie jak w modelu z dopiskiem Ultra i ma też podobne parametry. Jest to panel Extreme AMOLED o rozdzielczości 1272×1080 pikseli z odświeżaniem 165 Hz i jasnością do 2400 nitów.

Drugi, znajdujący się w środku, składany ekran to także Extreme AMOLED o podobnej co u braci, wynoszącej 6,9 cala przekątnej i rozdzielczości 2620×1080 pikseli, który może pochwalić się też częstotliwością odświeżania do 165 Hz oraz szczytową jasnością na poziomie 3000 nitów.

Sercem tego modelu jest też zupełnie inny procesor niż dwóch pozostałych. Zastosowano tu jednostkę Snapdragon 8s Gen 3, kooperującą z 12 GB RAM LPDDR5X, i 512 GB pamięci masowej. Co ciekawe, mamy tu baterię mniejszą niż w podstawowej Razr 70 – ma ona bowiem 4500 mAh. Jednocześnie, zastosowano szybsze, bo 45-watowe ładowanie przewodowe. Nie brak też ładowania bezprzewodowego 15 W i zwrotnego 5 W.

Zestaw aparatów jest niemal taki sam co w Razr 70 – obiektyw główny i ultraszerokokątny, po 50 Mpix każdy, choć główne oczko ma marginalnie ciemniejszą przysłonę (f/1.8 zamiast f/1.7).

Dodam jeszcze, że Motorola Razr 70 Plus występuje wyłącznie w jednym wariancie kolorystycznym – zielonym (Pantone Mountain View) o prążkowanej, materiałowej fakturze.

Większa bateria i lepszy aparat, czyli Motorola Razr 70 Ultra w pigułce

Pod kątem wizualnym, Motorola Razr 70 Ultra wygląda w zasadzie niemal tak samo jak jej bezpośrednia poprzedniczka, czyli Razr 60 Ultra. Mamy do czynienia z podobną, opływową bryłą o identycznych gabarytach oraz wadze. Rozłożona Razr 70 Ultra ma 7,19 mm grubości, po złożeniu 15,69 mm i waży 199 g. Konstrukcja ponownie spełnia normę IP48, zatem nie powinna bać się nawet zanurzenia w wodzie.

Klienci mogą wybierać spośród dwóch wariantów, różniących się nie tylko kolorem, ale i wykończeniem. W wersji brązowej (Pantone Cocoa) tył pokryto drewnem, natomiast w fioletowej (Pantone Orient Blue) użyto wykończenia Alcantarą, czyli imitacją zamszu.

Ekrany są oczywiście dwa. Zewnętrzny to 4-calowy Extreme AMOLED, cechujący się rozdzielczością 1272×1080 pikseli, adaptacyjnym odświeżaniem aż do 165 Hz i jasnością szczytową sięgającą 3000 nitów. Pokryto go szkłem Gorilla Glass Ceramic. Całościowo, ma on oczywiście pozwolić na zminimalizowanie konieczności sięgania do ekranu głównego.

A skoro już o nim mowa – wewnątrz zastosowano składany panel Extreme AMOLED o przekątnej 6,96 cala i rozdzielczości 2992×1224 pikseli. Tu również nie zabrakło częstotliwości odświeżania do 165 Hz oraz jeszcze wyższej jasności szczytowej – do 5000 nitów.

Tu jednak dochodzimy do dość ciekawej kwestii. Za wydajność Motoroli Razr 70 Ultra odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, czyli de facto dokładnie ta sama jednostka, która była obecna w ubiegłorocznej Razr 60 Ultra. Ściśle współpracuje z nią 16 GB RAM LPDDR5X i 512 GB pamięci masowej UFS 4.1. Będzie to jedyny dostępny w Polsce wariant.

Motorola Razr 70 Ultra może pochwalić się akumulatorem o pojemności 5000 mAh, przez co ma on nie tylko największa baterię w rodzinie Razr, ale i zarazem sporo większą od konkurencyjnego Samsunga Galaxy Z Flip 7 (który ma 4300 mAh). Ogniwo naładujemy przewodowo z mocą 68 W, jak również 30 W indukcyjnie. Nie zabrakło także zwrotnego bezprzewodowego udostępniania energii.

Odświeżenia doczekał się też zestaw aparatów. Tym, co pozostało niezmienne, jest obecność na pleckach (tudzież na klapce) dwóch obiektywów, po 50 Mpix każdy. Nowością jest natomiast fakt, że główny aparat wykorzystuje bardziej zaawansowany sensor z technologią LOFIC HDR, obecną chociażby w Xiaomi 17 Ultra, która ma zapewniać jeszcze lepszy zakres dynamiczny. Poza tym, ma on jasność f/1.8 i optyczną stabilizację obrazu. Obiektyw ultraszerokokątny oferuje natomiast kąt widzenia 122° oraz autofokus.

Ceny i dostępność smartfonów Motorola Razr 70, Razr 70 Plus i Razr 70 Ultra

Wszystkie trzy modele Razr 70 pojawią się w sprzedaży 19 maja i wtedy też ma zostać ogłoszona specjalna, premierowa promocja, choć na ten moment nie jest wiadome jak dokładnie będzie ona wyglądać.

A co z cenami? Podstawowa Motorola Razr 70 została wyceniona na 3399 złotych w konfiguracji 8/256 GB, natomiast za model Razr 70 Plus w wersji 12/512 GB trzeba będzie zapłacić 4499 złotych.

Najmocniejsza w ofercie Motorola Razr 70 Ultra pojawi się w wariancie pamięciowym 16/512 GB, którego cenę ustalono na 5999 złotych.