PlayStation wraca do korzeni. Koniec premier na PC

W trakcie trwającej obecnie generacji konsol utarło się w opinii publiczności, że PlayStation to lepszy wybór od Xboxa. Patrząc na ostatnie ruchy Sony jestem jednak pewien, że Japończykom nie zależy na utrzymaniu tego statusu.

Kto wygrywa obecnie starcie Xbox vs Playstaion?

Jeszcze kilka miesięcy temu można było być przekonanym, że jest już po zawodach. Xbox przestał wydawać gry na wyłączność, PlayStation rządziło nie tylko na własnym podwórku, ale też na PC i dziecko Microsoftu wyglądało, jakby do czasu prezentacji kolejnej konsoli powinno zostać objęte opieką paliatywną.

Życie jednak lubi przypominać, że nic nie jest stałe. Najpierw Sony zapowiedziało w marcu 2026 roku podniesienie cen konsol. Xbox odpowiedział… obniżeniem kosztów najdroższego planu w Game Passie w kwietniu 2026 roku. Jak zatem postanowiło odpowiedzieć Sony?

Abonament PS+ drożeje, a Sony zamyka granice

Od 20 maja 2026 roku ceny abonamentu PlayStation Plus w wariancie Essential zostaną podniesione dla nowych subskrybentów i tych, którzy planują wrócić do opłacania usługi. O zmianach poinformowano we wpisie na platformie X. Gigant tłumaczy decyzję zmianami warunków na rynku.

Zmiana dotyczy subskrypcji opłacanej co miesiąc lub z góry na kolejne trzy miesiące. Póki co nie wiadomo, jak ukształtują się ceny w Polsce – cena za subskrypcję miesięczną wynosi obecnie 37 złotych, a 3-miesiączna – 100 złotych. Tymczasem ceny w euro mają zostać podniesione kolejno o 1 euro (równowartość około 4,20 złotych) oraz 3 euro (~13 złotych).

Starting May 20, PlayStation Plus prices for new customers will increase in select regions. Due to ongoing market conditions, prices will start at $10.99 USD / €9.99 EUR / £7.99 GBP for 1-month subscriptions and $27.99 USD / €27.99 EUR / £21.99 GBP for 3-month subscriptions.… — PlayStation (@PlayStation) May 18, 2026

Jakby tego było mało, branżowy informator Jason Schreier doniósł na swoim koncie na platformie Bluesky o kolejnym „antygraczowym” ruchu ze strony Japończyków. Hermen Hulst, prezes Sony Interactive Entertainment, miał poinformować w trakcie spotkania z pracownikami, że gry dla pojedynczego gracza będą znowu tytułami na wyłączność PlayStation.

Jest to poniekąd potwierdzenie artykułu Bloomberga z marca 2026 roku, kiedy ostrzegano, że Sony planuje taki ruch. Nie wiadomo, czy wydane już tytuły pokroju Ghost of Yotei oraz Saros będą częścią tej zmiany.

Niewykluczone, że aby zagrać w Ghost of Yotei jedynym sposobem będzie posiadanie PlayStation. (Źródło: PlayStation | YouTube)

Aby nieco oddać sprawiedliwość, powrót do tytułów na wyłączność zapowiedziała również pośrednio nowa prezeska Xboxa, Asha Sharma. Trzeba przyznać, że giganci nie mogli sobie wybrać lepszego momentu na takie decyzje – kiedy akurat gracze zaczęli wierzyć, że wybór konsoli nie ma znaczenia, bo koniec końców możemy grać wszędzie w to samo (no, z wyjątkiem Nintendo i ich gier na wyłączność).

Aż mi się ciśnie na usta powiedzenie „Kto daje i zabiera, ten się w piekle poniewiera”…