Świetny składak w świetnej cenie. Warto zapolować!

Za nami oficjalna prezentacja smartfona Motorola Razr 70 i jego dwóch braci. To może być idealny moment, by zapolować… na jego poprzednika. Sześćdziesiątka jest teraz dostępna w promocji, w szalenie dobrej cenie.

Motorola Razr 60 to nadal świetny składak (a promocja czyni go jeszcze lepszym)

Sklepowa premiera smartfona Motorola Razr 60 w Polsce odbyła się w maju 2025 roku. Od tego czasu wcale jednak nie zdążył się on jakoś szczególnie zestarzeć i pozostaje jednym z najlepszych składaków typu flip na rynku. Rok temu jego ceny startowały z poziomu 3299 złotych, ale obecnie jest sprzedawany zwykle za 2499 złotych. Teraz jednak możesz go kupić zdecydowanie taniej.

W Media Expert trwa promocja, w ramach której smartfon Motorola Razr 60 kosztuje jedynie 1999 złotych – o 500 złotych mniej niż normalnie i o 1300 złotych mniej niż w dniu premiery. Obniżka obowiązuje do 21 maja 2026 roku, a żeby obniżyć cenę, wystarczy użyć kodu XXL2404-2105 podczas składania zamówienia.

Gdzie kupić? Motorola Razr 60 ok. 1999 zł Media Expert

Co oferuje smartfon Motorola Razr 60?

To naprawdę dobra cena jak za sprzęt o takiej specyfikacji. Przypomnę, że Motorola Razr 60 to składany smartfon wyposażony w wydajny procesor MediaTek Dimensity 7400X, 8 GB RAM i akumulator o pojemności 4500 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 30 W. Ekran na zewnątrz ma 3,6 cala i jest w pełni funkcjonalny. Z kolei wewnętrzny wyświetlacz ma 6,9 cala. Oba zostały wykonane w technologii OLED.

Do tego dochodzą dwa aparaty na klapce (główny 50 Mpix i ultraszerokokątny 13 Mpix) oraz kamerka 32 Mpix do selfie, a wszystko to przy wymiarach 171,3 × 73,99 × 7,25 mm po rozłożeniu. Cena na poziomie 1999 złotych brzmi więc kusząco.

Jeśli zastanawiasz się, czy warto teraz wydać 1999 złotych na Sześćdziesiątkę, czy też lepiej poczekać do 19 maja na premierę jego następcy, który będzie kosztować 3399 złotych, to rzuć okiem na poniższe porównanie, które powinno Ci pomóc w podjęciu dobrej decyzji:

