Nowy, tani smartwatch już dostępny w Polsce. Realme Watch S5 to ciekawa propozycja

Zaledwie kilka dni temu smartwatch Realme Watch S5 został oficjalnie zaprezentowany, a Grzesiek – w poświęconym mu newsie – stwierdził, że może i będzie brzydki, ale mimo to atrakcyjny. Dzisiaj zegarek wylądował na polskich półkach sklepowych, więc przyjrzyjmy mu się z bliska.

Polska premiera smartwatcha Realme Watch S5. Ile kosztuje?

Bez większego szumu Realme Watch S5 pojawił się w ofertach pierwszych sklepów w Polsce. W RTV Euro AGD i Media Markt można go kupić za 449 złotych, a w Media Expert dostępny jest za 499 złotych.

Tu i tam do wyboru są dwie wersje kolorystyczne: szara oraz biała, ale producent przewidział tylko jeden rozmiar – z kopertą o średnicy 45,6 mm, mieszczącą 1,43-calowy wyświetlacz.

Co oferuje smartwatch Realme Watch S5?

Nowa propozycja marki Realme należy do tańszych (ale nie najtańszych) zegarków na rynku. Mimo to może pochwalić się naprawdę niezłą specyfikacją. Między innymi ma wbudowany GPS i obsługuje mapy, oferuje całodobowy monitoring tętna, saturacji i stresu, śledzi czas i jakość snu oraz czuwa nad kondycją i aktywnością użytkownika – w 110 trybach sportowych i poza nimi.

Realme Watch S5 (fot. Realme)

Dodatkowo umożliwia odbieranie i prowadzenie rozmów głosowych przez Bluetooth, otrzymywanie powiadomień z telefonu i odpowiadanie na nie (zarówno tekstowo, jak i głosowo), a nawet korzystanie z pomocy asystenta AI (Gemini).

Kluczowe informacje wyświetla na panelu AMOLED o rozdzielczości 466×466 pikseli, częstotliwości odświeżania 60 Hz i jasności sięgającej 1500 nitów, dzięki czemu nawet w pełnym słońcu wszystko powinno być dobrze widoczne. Ekran został pokryty szkłem Panda Glass i otoczony szeroką ramką domykającą aluminiową konstrukcję.

Całość cechuje się wodoszczelnością w klasie 5 ATM (urządzenie jest nie tylko odporne na zachlapania i zanurzenia, ale też można w nim pływać). Pasek natomiast został wykonany z silikonu.

Zegarek ma 11,8 mm grubości i waży 32 gramy. Jego niezaprzeczalnym atutem wydaje się również czas pracy, sięgający aż 20 dni na jednym ładowaniu.