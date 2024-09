One UI 6.1.1 w końcu trafia na smartfony Samsunga. Sprawdź, czy Twój jest na liście

Samsung rozpoczął wdrażanie nowej aktualizacji One UI 6.1.1, która ma wprowadzić szereg usprawnień i nowych funkcji dla użytkowników smartfonów i tabletów z serii Galaxy. Ta aktualizacja jest długo oczekiwana przez posiadaczy różnych modeli. Na które teraz trafi? Sprawdź, czy Twój smartfon znalazł się na liście.

Które smartfony otrzymają One UI 6.1.1?

Najnowsza nakładka systemowa południowokoreańskiego producenta, czyli One UI 6.1.1, znana m.in. ze składaków z serii Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6, teraz trafi także do nieco starszych, flagowych modeli producenta. Na trwających w Berlinie targach IFA 2024 poinformowano, że aktualizacja zostanie udostępniona dla Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, a także Galaxy Z Fold 5 i Galaxy Z Flip 5.

Co ciekawe, aktualizacja trafi także do „budżetowej” wersji ex-flagowca Koreańczyków, czyli do Galaxy S23 FE. Nowy system pojawi się nie tylko na smartfonach, ale też na tabletach z serii Galaxy Tab S9. Oznacza to, że posiadacze tych urządzeń będą mogli korzystać m.in. z funkcji Galaxy AI. Póki co wiadomo, że bezpłatnie do końca 2025 roku. Producent nie zdradził jeszcze, jak sytuacja będzie wyglądała później.

Co przynosi nowa nakładka Samsunga?

One UI 6.1.1 przynosi ze sobą szereg nowości, które mają na celu poprawę komfortu użytkowania. Aktualizacja wprowadza m.in. funkcje oparte na sztucznej inteligencji, takie jak „Portrait Studio”, które umożliwia zamianę zdjęć w rysunki lub szkice, a także „Sketch to Image”, które przekształca odręczne rysunki w obrazy generowane przez AI. Funkcja „Live Effect” pozwala zaś na dodawanie efektów 3D do statycznych zdjęć, co może przydać się osobom lubiącym kreatywną obróbkę zdjęć.

Kolejną nowością jest „Motion Clipper”, tj. funkcja zamieniająca zdjęcia w ruchome GIF-y, oraz możliwość tłumaczenia tekstów bezpośrednio na obrazach. Użytkownicy mogą również spodziewać się bardziej płynnego interfejsu i usprawnień w zarządzaniu energią. Aktualizacja to także nieustannie dopracowywane Circle to Search (pol. Zakreśl kółkiem, aby wyszukać).

Jeżeli Twój smartfon znajduje się na liście urządzeń, które mają otrzymać One UI 6.1.1, warto regularnie sprawdzać dostępność aktualizacji w ustawieniach telefonu, aby jak najszybciej skorzystać z przywołanych powyżej nowości. Producent podał, że udostępnianie najnowszej wersji oprogramowania dla serii Galaxy S24 rozpocznie się w Europie 9 września 2024 roku, a dla pozostałych modeli w nadchodzących tygodniach.