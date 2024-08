Galaxy AI zmierza na nieflagowe smartfony Samsunga

Póki co Galaxy AI to luksus, z którego mogą skorzystać wyłącznie te osoby, które zdecydowały się na zakup smartfonów koreańskiego producenta z najwyższej półki. Możemy się jednak spodziewać, że sztuczna inteligencja w wykonaniu Samsunga wkrótce trafi do mas.

Co oferuje Galaxy AI?

Producenci smartfonów zdążyli już udowodnić, że 2024 to rok należący do hasła „AI”. Każda marka stara się pokazać zadania, w jakich może wyręczyć nas sztuczna inteligencja. Jeden z pierwszych producentów, którzy rozpoczęli szał na SI, Samsung, w dniu prezentacji serii Galaxy S24 udostępnił wiele zróżnicowanych funkcji w ramach Galaxy AI.

Kupując nowy, flagowy smartfon z Korei Południowej otrzymujemy m.in. dostęp do tłumaczenia połączeń głosowych w czasie rzeczywistym, translację rozmów na żywo w formie głosowej lub tekstowej, formatowanie, streszczanie i poprawianie notatek czy przekształcanie nagrań w transkrypcje tekstowe i podsumowywanie ich. Sporą popularnością cieszą się również „Zakreśl by wyszukać” oraz edycja zdjęć. W przypadku numeru dwa możliwe jest wyrównywanie kadru bez obcinania fotografii czy usuwanie niechcianych szczegółów.

Czy każda z tych funkcji wymaga flagowego układu mobilnego? Niekoniecznie – z pewnością część z tych zadań wykonają równie szybko nieco wolniejsze chipsety. Przez pierwszą połowę roku koreański producent niestety nie spieszył się, aby wprowadzić swoją SI do smartfonów z serii Galaxy A. Okazuje się jednak, że przełom może nastąpić w ciągu najbliższych tygodni.

Galaxy AI wkrótce w rodzinie Galaxy A

Jak podaje SamMobile, powołując się na wewnętrzne źródła, Koreańczycy chcą jeszcze w tym roku wprowadzić Galaxy AI do modeli Galaxy A55 5G oraz Galaxy A35 5G. Niestety – cała reszta jest jedną wielką niewiadomą. Serwis nie precyzuje przykładowo, które funkcje pojawią się na smartfonach. W maju 2024 roku producent zapowiedział wdrożenie funkcji SI na starsze, flagowe urządzenia, jednak lista opcji została nieco okrojona. Podobnie może być również w tym przypadku.

Ograniczenie się do dwóch modeli otwiera też drogę do innego problemu. Jeżeli Galaxy A35 5G używa tego samego układu mobilnego co Galaxy A54 5G, to dlaczego Galaxy AI miałoby nie trafić również na niego? Takie sztuczne ograniczanie dostępu do funkcji wyłącznie poprzez kryterium wieku może zostać źle odebrane przez użytkowników.

Kiedy firma z Korei Południowej planuje rozwiać większość tego typu wątpliwości? Jak wspomniałem kilka akapitów wyżej, brakuje konkretnej daty debiutu Galaxy AI na Galaxy A35 5G i Galaxy A55 5G. Wiemy jednak, że Koreańczycy chcą powiązać udostępnienie narzędzi z aktualizacją One UI 6.1.1 a jej wdrażanie powinno zacząć się w tym lub następnym miesiącu.