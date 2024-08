Podziękujesz Google. Circle to Search na Androidzie wprowadza przydatny drobiazg

Inteligentne rozwiązania Androidzie są ostatnimi czasy ważniejsze od zmiany numerka wydania systemu – przynajmniej dla Google. I bardzo dobrze, bo dzięki temu mamy szansę dostawać takie małe drobiazgi, które usprawniają obsługę smartfonów.

Jak włączyć „Zaznacz, aby wyszukać”?

Circle to Search (czy też zaznacz, aby wyszukać) to funkcja będąca rozwinięciem dobrze znanego wyszukiwania obrazem w Google, połączona z możliwościami Obiektywu Google, tyle że zaimplementowana w systemie Android. Dzięki dwóm prostym gestom możemy znaleźć w sieci informacje o interesującym nas przedmiocie, wyizolować tekst z obrazka czy też wygenerować streszczenie dłuższej wypowiedzi.

Zaznacz, aby wyszukać można wywołać, przytrzymując przycisku ekranu głównego (gdy w trybie nawigacji po systemie używamy trzech przycisków ekranowych) albo przytrzymując uchwyt nawigacji (tę poziomą „belkę”, gdy do nawigowania po systemie korzystamy z trybu gestów).

Kiedy uda się już to zrobić, na ekranie pojawi się krótka animacja, a my będziemy mogli zaznaczyć za pomocą gestu zakreślania interesujący nas obiekt. Następnie możemy skorzystać z dostępnych opcji: przejrzeć publikacje, które pojawiły się na jego temat, zorientować się w cenach (jeśli mamy do czynienia z jakimś produktem), zeskanować kod kreskowy, czy sprawdzić dopasowania wizualne, które wyszukało dla nas Google. Firma dodaje teraz do tego jeszcze jedną rzecz.

Circle to Search (źródło: Google)

Google wprowadza ulepszenie Circle to Search

Podczas konferencji, na której prezentowano nowe smartfony i urządzenia z rodziny Pixel, przedstawiciele Google wspomnieli, że wkrótce dzięki Circle to Search będzie można łatwo dzielić się zaznaczeniami z innymi osobami. I właśnie ta opcja jest teraz udostępniana posiadaczom smartfonów z Androidem.

Po aktywacji Zakreśl, aby wyszukać, nad zaznaczonym przez nas obszarem ekranu pojawi się pływający przycisk „Udostępnij”. To szybki sposób na wysłanie dowolnego fragmentu ekranu innym – i to bez robienia zrzutu ekranu.

(screen: Karol Kunat | Tabletowo)

Jeśli głównie w tym celu robiliśmy dotąd screenshoty, to doskonale wiemy, że fragment ekranu należy najpierw dociąć, by później przesłać go dalej (no, chyba że zależy nam na przesłaniu całej zawartości ekranu). Ponadto każdy zrzut ekranu jest zapisywany na urządzeniu, a zakreślone w Circle to Search fragmenty – nie. Dzięki temu pamięć naszego urządzenia nie będzie zaśmiecana przez jednorazowe screenshoty, ani nie będą one przesyłane w postaci kopii do Zdjęć Google, co jest naprawdę praktyczne.

Opcja wylądowała już na smartfonach obsługujących Zakreśl, aby wyszukać – również w Polsce. Jeśli jeszcze jej nie widzicie, powinniście zauważyć jej obecność w najbliższych dniach.