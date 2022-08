Samsung Galaxy Buds 2 Pro – matowe cudeńka, których cena nie przekracza magicznej bariery

Jedną z fajnieszych nowości, zaprezentowanych dziś przez Samsunga, są słuchawki Samsung Galaxy Buds 2 Pro, które różnią się od poprzedniej generacji kilkoma szczegółami. Swoją drogą, nie do końca rozumiem, dlaczego słuchawki nazywają się Galaxy Buds 2 Pro, a nie Galaxy Buds Pro 2, skoro to druga generacja Pro, a nie następca dwójek… Nieistotne – skupmy się na produkcie!

Zacznijmy od samego wyglądu – już na pierwszy rzut oka posiadacze poprzedniczek zauważą, że zmianie uległo samo wzornictwo.

Zamiast błyszczących powierzchni mamy do czynienia z matowymi – i super, naprawdę daje to zmianę na plus. Do tego same słuchawki są o 15% mniejsze, dzięki czemu mają zapewniać lepszy komfort noszenia. Czy tak rzeczywiście będzie – chętnie sprawdzę niebawem.

Co zmieniło się pod maską?

Jeśli chodzi o konkretne parametry, mamy tu zastosowane dwudrożne głośniki – 10 mm niskotonowy i 5,3 mm wysokotonowy, a także trzy mikrofony. Baterie w słuchawkach mają po 61 mAh, a w etui – 515 mAh (poprzednio było 472 mAh). Zapowiadany czas pracy na pojedynczym ładowaniu z ANC to 5 godzin, bez ANC – 8 godzin, a z doładowywaniem z etui – z ANC 18 godzin, bez ANC – 29 godzin.

W ślad za zmianami designerskimi idą również ulepszenia – podobno o aż 40% wydajniejsze ANC oraz jeszcze lepsza jakość dźwięku. Tu Samsung chwali się 24-bitowym przetwarzaniem dźwięku, ale – tu ważne – jedynie w połączeniu ze smartfonami marki z One UI. Podobnie zresztą jest w przypadku autoprzełączania się pomiędzy dwoma urządzeniami, do których podłączone są słuchawki – może to być np. smartfon, tablet lub telewizor Samsunga.

Z ważnych rzeczy, słuchawki działają na Bluetooth 5.3, wspierają asystenta Bixby i spełniają normę IPX7. Jedna słuchawka waży 5,5 g i ma wymiary 21,6×19,9×18,7 mm, a etui ładujące – 43,4 g i wymiary 27,7×50,2×50,1 mm.

Nowością w Galaxy Buds 2 Pro jest… przypomnienie o rozciąganiu szyi, czyli nic innego, jak ćwiczenia, które mają na celu rozruszanie naszego karku i nas samych, podczas zbyt długich sesji ze smartfonem w ręce.

lawendowe Galaxy Buds Pro z dwoma wersjami Galaxy Buds 2 Pro lawendowe Galaxy Buds Pro z dwoma wersjami Galaxy Buds 2 Pro

Cena Samsung Galaxy Buds 2 Pro w Polsce

Pamiętacie ile kosztowały słuchawki Galaxy Buds Pro w momencie ich premiery w Polsce? Dokładnie 999 złotych. A wiecie, ile będzie kosztowała ich druga generacja? Tu Was zaskoczę – dokładnie tyle samo. Spodziewałam się, że Samsung przeskoczy jednak magiczną granicę trzech dziewiątek, tymczasem jednak mamy tutaj całkiem miłe zaskoczenie.

W ramach oferty przedsprzedażowej, która rusza już i potrwa do 25 sierpnia, otrzymacie 200 złotych zwrotu. W efekcie zatem, za najnowsze słuchawki Samsunga zapłacicie 799 złotych, a to stanowi fajną alternatywę dla Huawei FreeBuds Pro 2, które kosztują 899 złotych i są naprawdę warte tych pieniędzy.

Nie omieszkam porównać ich ze sobą, bo aż się o to prosi.

A, dodam jeszcze, że słuchawki Samsung Galaxy Buds 2 Pro w Polsce będą dostępne w trzech wersjach kolorystycznych: białej, grafitowej i lawendowej. Która z nich jest najładniejsza?