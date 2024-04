Właściciel Plusa otworzył nowy sklep ze smartfonami. Ma dobre ceny

W Polsce funkcjonuje mnóstwo bardziej i mniej renomowanych sklepów z elektroniką. Pomimo ogromnej konkurencji, wciąż pojawiają się kolejne (jednym z najmłodszych stażem w kraju nad Wisłą jest ukraiński sklep Rozetka). Od dziś mieszkańcy Polski mogą kupować smartfony również w sklepie internetowym, należącym do właściciela Plusa (i nie tylko).

Nowy sklep internetowy właściciela Plusa

Właścicielem nowego sklepu internetowego liberty.eu jest Liberty Poland S.A., która wchodzi w skład Grupy Polsat Plus i zarządza siecią 824 salonów sprzedaży Plusa i Polsat Box oraz posiada dwa Call Center, odpowiedzialne za zdalną sprzedaż. Jego warstwa wizualna jest podobna do designu stron internetowych Plusa i Polsat Box – zachowano spójność w ramach produktów Grupy. Zawartość strony jest natomiast znacznie uboższa, ale to zaleta, gdyż nie trzeba przeklikiwać się przez wiele zakładek, aby znaleźć interesujący produkt.

A przynajmniej na tę chwilę, ponieważ aktualnie w ofercie sklepu liberty.eu znajdują się wyłącznie smartfony. W przyszłości pojawią się w niej również tablety, smartwatche, akcesoria i inne urządzenia elektroniczne. Miejmy nadzieję, że nie wpłynie to negatywnie na przejrzystość platformy, gdyż zdecydowanie jest ona dużą zaletą sklepu.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Ceny smartfonów w sklepie liberty.eu mogą zachęcić do zakupu

Jednak nie jedyną, ponieważ niektóre modele smartfonów można kupić w niższych cenach niż w innych sklepach, które są oficjalnymi dystrybutorami urządzeń marki.

Wśród przykładów można wymienić:

Samsunga Galaxy S24 Ultra 12/512 GB za 5999 złotych (co najmniej 750 złotych taniej niż w innych sklepach),

Samsunga Galaxy S24+ 12/512 GB za 4799 złotych (600 złotych taniej niż w innych sklepach),

Samsunga Galaxy S24 8/256 GB za 3799 złotych (taniej o co najmniej 400 złotych niż w innych sklepach),

Samsunga Galaxy S23 FE 128 GB za 2699 złotych (w innych sklepach od 2899 złotych).

Nie wszystkie smartfony są jednak najtańsze w sklepie liberty.eu – niektóre można znaleźć taniej w innych (cały czas mowa o oficjalnych dystrybutorach). Warto też wspomnieć, że urządzenia sprzedawane są bez abonamentu. Jedyna dostępna metoda płatności to płatność online – nie ma możliwości zapłaty przy odbiorze ani rozłożenia płatności na raty.