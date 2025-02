Xiaomi prezentuje nowe słuchawki i głośnik. Są inteligentne jak nigdy dotąd

Wreszcie doczekaliśmy się premiery smartfona Xiaomi 15 Ultra. Przy okazji chińska marka pochwaliła się też nowym Redmi Book Pro 16 (2025), którego design nieco przypomina starsze MacBooki Pro. Zgodnie z zapowiedzią, pokazano również najnowszy inteligentny głośnik z funkcjami opartymi o sztuczną inteligencję, a także słuchawki Xiaomi Buds 5 Pro – teraz już wiemy, co dokładnie oferują.

Xiaomi Smart Speaker Pro – nowy głośnik dla inteligentnego domu

Smart Speaker Pro oferuje 2,5-calowy głośnik pełnozakresowy i pozwala na prowadzenie płynnej rozmowy z botem sztucznej inteligencji – Xiao AI. Oznacza to, że poza standardowym zarządzaniem domowymi urządzeniami, użytkownicy mają też możliwość zadawania pytań na dowolny temat. Ponadto głośnik ma wspierać w pisaniu tekstów, tworzeniu planów, rozwiązywaniu zadań czy nauce języka obcego, a także uczyć się nawyków domowników.

Smart Speaker Pro został wyposażony w pasek świetlny zmieniający kolor, dzięki któremu użytkownik wie, na jakim etapie interakcji głosowej się znajduje. Z kolei na górnej części głośnika ulokowano intuicyjne przyciski: uruchamiania bądź wstrzymywania odtwarzania, wyłączania mikrofonu, zwiększania i zmniejszania głośności. Ciekawym dodatkiem do tego inteligentnego głośnika jest wbudowany pilot na podczerwień, dzięki któremu użytkownik może sterować jeszcze szerszą gamą urządzeń domowych.

Xiaomi Smart Speaker Pro zadebiutował na rodzimym rynku, gdzie został wyceniony na 299 juanów (co po przeliczeniu na złotówki wynosi około 165 złotych).

Xiaomi Buds 5 Pro – specyfikacja, funkcjonalność i cena

Do portfolio chińskiego producenta dołączają też nowe słuchawki Xiaomi Buds 5 Pro. Urządzenie oferuje podwójny wzmacniacz z potrójnym przetwornikiem akustycznym, a także obsługuje 55-decybelową, ultraszerokopasmową redukcję szumów (ANC) o częstotliwości sięgającej 5 kHz oraz redukcję szumów na poziomie 100 dB podczas połączeń.

Xiaomi Buds 5 Pro (źródło: Xiaomi)

W najnowszych słuchawkach Xiaomi zastosowało kodek aptX stworzony przez markę Qualcomm, oferujący prędkość do 2,1 Mb/s i wysoką jakość dźwięku 48 kHz/24-bit. Ponadto Buds 5 Pro zostały wyposażone w system dostrajania Harman Master. Na uwagę zasługuje również funkcja dynamicznego śledzenia głowy, odpowiedzialna za odtwarzanie dźwięku przestrzennego 360 stopni. Wśród opcji słuchawek znalazły się też rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję – jest dostępna m.in. możliwość konwertowania mowy na tekst w czasie rzeczywistym.

Xiaomi Buds 5 Pro (źródło: Xiaomi)

Xiaomi Buds 5 Pro są dostępne w trzech wariantach kolorystycznych: złotym, białym i czarnym – ten ostatni dodatkowo oferuje łączność Wi-Fi, dzięki której dźwięk może być transmitowany z prędkością do 4,2 Mb/s. W przypadku tego modelu każda ze słuchawek została wyposażona w akumulator o pojemności 64 mAh, co według deklaracji producenta pozwoli na nieprzerwane granie do 10 godzin na jednym ładowaniu oraz do 40 godzin z etui ładującym o pojemności 570 mAh.

W przypadku wersji bez Wi-Fi (złotej i białej edycji) pojemność akumulatora w każdej słuchawce wynosi 53 mAh, co ma pozwolić na 8 godzin odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu i 40 godzin z etui ładującym o pojemności 570 mAh.

Xiaomi Buds 5 Pro (źródło: Xiaomi)

Nowe produkty zadebiutowały na chińskim rynku. Xiaomi Buds 5 Pro w wersji z Wi-Fi (czarne) wyceniono na 1499 juanów (równowartość około 820 złotych). Z kolei wersje bez Wi-Fi kosztują na rodzimym rynku 1299 juanów (~710 złotych).