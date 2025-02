iPhone 16e ma zaskakująco spory akumulator

Pożartowaliśmy już z iPhone’a 16e, więc czas podać trochę poważniejszych informacji. Okazuje się, że na pokładzie znalazł się spory akumulator. Dowiedzieliśmy się też trochę więcej o autorskim chipie C1.

Akumulator iPhone’a 16e ma sporą pojemność (jak na smartfon Apple)

Debiut iPhone’a 16e już za nami. Dostaliśmy smartfon wyraźnie wykastrowany względem głównej linii, który dodatkowo nie jest tani. Oczywiście, że w tej cenie można kupić lepszy sprzęt z Androidem. Wątpię jednak, aby klienci, do których ma w założeniach trafić model 16e, kierowali się głównie cyferkami w specyfikacji.

Apple, które niezbyt chętnie dzieli się niektórymi ważnymi danymi, przyzwyczaiło nas do tego, że nie podaje pojemności akumulatora w przypadku smartfonów. Dostajemy tylko informacje o przybliżonym czasie pracy w konkretnych scenariuszach. Nie inaczej jest w przypadku iPhone’a 16e.

Z pomocą przychodzi Dave Lee, prowadzący kanał Dave2D na YouTube. W udostępnionym wideo poinformował, że iPhone 16e wyposażony jest w akumulator o pojemności 3961 mAh. To sporo więcej niż podstawowa „Szesnastka”, która ma akumulator 3561 mAh. To też lepszy wynik niż w iPhonie 16 Pro z akumulatorem 3582 mAh. Nie będzie jednak chyba zaskoczeniem, gdy wspomnę, że większe modele, czyli iPhone 16 Plus i iPhone 16 Pro Max, mają już pojemniejsze akumulatory – odpowiednio 4674 mAh i 4685 mAh.

Czy jednak dodatkowe miliamperogodziny przekładają się na dłuższy czas pracy? Z testu przeprowadzonego przez Dave’a wynika, że tak. W teście polegającym na ciągłym wchodzeniu na witrynę Reddit przez Wi-Fi model 16e wykręcił 12 godzin i 54 minut, z kolei iPhone 16 osiągnął wynik 11 godzin i 17 minut. Różnica jest więc całkiem spora na korzyść nowszego smartfona Apple.

Autorski modem C1 w testach wypada dobrze

Zanim przejdziemy dalej, warto przypomnieć, że jedną z ciekawszych nowości w iPhonie 16e jest autorski modem C1. Należy też wspomnieć, że chip Apple C1 jest zapowiedzią małej rewolucji, która obejmie inne urządzenia z Cupertino w najbliższym czasie.

Z testów przeprowadzonych na kanale Geekerwan na YouTube dowiadujemy się, że C1 pod względem szybkości wypada podobnie do modemów Qualcomma. Ma jednak przewagę w kwestii efektywności energetycznej. Przy wysokiej sile sygnału średnie zużycie energii wyniosło:

iPhone 16 – 0,88 wata,

iPhone 16e – 0,67 wata.

Przy słabej sile sygnału wyniki wyglądały następująco:

iPhone 16 – 0,81 wata,

iPhone 16e – 0,67 wata.

W pierwszym teście układ C1 średnio zużył mniej o około 24%, a w drugim mniej o około 17%. Co ciekawe, Apple chwali się, że C1 jest o 25% bardziej energooszczędny względem starszych modemów, co byłoby zgodne z pierwszymi wynikami.

W połączeniu z większym akumulatorem, model 16e może pozytywnie zaskoczyć w kwestii czasu pracy. Już niebawem sam to sprawdzę :)