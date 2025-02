OpenAI pokazało GPT 4.5. To największy model, jaki stworzyła ta firma

OpenAI zaprezentowało w formie wideo swój kolejny model językowy, czyli GPT-4.5. To swego rodzaju odpowiedź na świetny model Claude 3.7 Sonnet, który dopiero co zadebiutował, a już zdążył zaskarbić sobie serca użytkowników. Co zaoferuje nam GPT-4.5?

OpenAI prezentuje GPT-4.5

OpenAI postanowiło nie zwlekać z odpowiedzią na to, co pokazało Anthropic z modelem Claude 3.7 Sonnet. Amerykański gigant AI przeprowadził 13-minutowy pokaz, gdzie omówił możliwości GPT-4.5. To najnowszy i zarazem największy model językowy OpenAI. Ma bardziej aktualne dane o świecie, a także lepiej rozpoznaje wzorce na podstawie embeddingu i rysuje połączenia pomiędzy nimi. GPT-4.5 ma dostęp do najnowszych, aktualnych informacji z wyszukiwaniem, a także obsługuje przesyłanie plików i obrazów. Dzięki temu ma być świetny do takich zastosowań, jak:

pisanie,

programowanie,

rozwiązywanie praktycznych problemów.

Co ciekawe, OpenAI stwierdziło, że GPT-4.5 nie jest „przełomowym” modelem. Nie ma wystarczająco rzeczy, żeby firma uznała go za pionierski, tak jak to było np. przy wprowadzeniu operatorów OpenAI. Korporacja uważa jednak, że interakcje z GPT 4.5 mają być bardziej naturalne, a mniej polegać na pisaniu precyzyjnych promptów według ściśle określonych zasad. To oznacza, że firma chce nieco upodobnić swój produkt do tego, co oferuje Claude.

Czym charakteryzuje się GPT 4.5?

Wydajność obliczeniowa ma być 10-krotnie większa od GPT-4, ale jednocześnie GPT 4.5 nie będzie miał lepszego rozumowania niż o1 czy o3-mini. Gorzej ma sobie również radzić w przypadku głębokich badań. Jest jednak lepszy od GPT-4o, o1 i o3-mini w dokładności odpowiedzi. Średni wynik to 62,5%, podczas gdy starsze modele mają odpowiednio 38,2%, 47% i 15% dokładności.

Porównanie GPT 4.5 i innych modeli (źródło: OpenAI)

Model GPT-4.5 lepiej wypada również pod kątem halucynacji, chociaż uczciwie trzeba przyznać, że technologii, która zmyśla w ponad 1/3 odpowiedzi, daleko do dobrej. Najnowszy GPT ma wskaźnik halucynacji na poziomie zaledwie 37,1%, podczas gdy 4o ma 61,8%, o1 – 44%, a o3-mini aż 80,3%.

Porównane GPT 4.5 do innych modeli (źródło: OpenAI)

Praktycznie w każdym teście GPT 4.5 lepiej sobie poradził od 4o, ale za to od o3-mini lepszy był jedynie w przypadku wielojęzyczności i kodowaniu „SWE-Lancer Diamond”. Porównanie tych modeli pokazuje jednak, jak szeroką gamę produktów ma obecnie OpenAI, a użytkownicy mogą się wygodnie przełączać pomiędzy nimi.

Użytkownicy ChatGPT Pro już teraz mogą wybrać model GPT-4.5 w swoim selektorze. W przyszłym tygodniu model będzie również wdrażany dla abonentów Plus i Team, a dopiero później dla Enterprise i Edu.