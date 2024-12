Beta One UI 7 nie dla zeszłorocznych flagowców Samsunga

Użytkownicy smartfonów z serii Galaxy S23 mogą poczuć się zawiedzeni. Samsung tym razem zaskoczył swoich klientów w mniej pozytywny sposób. Najnowsze informacje wskazują na to, że program beta One UI 7, bazującego na Androidzie 15, nie będzie dostępny dla modeli z tej serii. Dlaczego Samsung podjął taką decyzję i jakie mogą być tego konsekwencje?

Beta One UI 7 ominie Galaxy S23

Według doniesień, program beta najnowszej wersji nakładki One UI 7 ma być dostępny wyłącznie dla tegorocznej serii Galaxy S24. To oznacza, że właściciele modeli Galaxy S23, Galaxy S23+ czy Galaxy S23 Ultra nie będą mieli możliwości przetestowania nowego oprogramowania przed jego oficjalnym udostępnieniem. Decyzja ta wydaje się być zaskakująca, zwłaszcza że seria Galaxy S23 wciąż cieszy się dużą popularnością i jest jednym z flagowych produktów Samsunga – tyle, że zeszłorocznym.

Dotychczas Samsung udostępniał programy beta dla kilku generacji swoich flagowych modeli, co pozwalało użytkownikom na wcześniejsze zapoznanie się z nowościami oraz wpływanie na finalny kształt aktualizacji. Wykluczenie Galaxy S23 z programu beta One UI 7 rodzi pytania o strategię firmy i potencjalne przyczyny takiego ruchu. Jak podaje portal SamMobile możliwe, że decyzja wynika z chęci skoncentrowania się na serii Galaxy S25, która zadebiutuje już w styczniu.

Co to oznacza dla użytkowników?

Decyzja Samsunga, o której informuje portal SamMobile, może mieć kilka konsekwencji dla użytkowników Galaxy S23. Przede wszystkim, brak dostępu do wersji beta oznacza prawdopodobnie opóźniony dostęp do nowych funkcji oraz poprawek, które wprowadzi One UI 7. Wśród zapowiadanych nowości znajdują się m.in. ulepszenia w interfejsie, nowe możliwości personalizacji oraz zoptymalizowana wydajność systemu. Właściciele Galaxy S23 będą musieli poczekać na oficjalne wydanie aktualizacji, które może zostać udostępnione dopiero kilka miesięcy po premierze Galaxy S25.

Mimo wszystko, warto zaznaczyć, że smartfony z serii Galaxy S23 nadal pozostaną wspierane przez kolejne aktualizacje systemowe. Samsung zapowiedział, że seria ta otrzyma Androida 15 wraz z One UI 7 w późniejszym terminie, więc użytkownicy muszą uzbroić się w cierpliwość.