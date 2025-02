Podwójnie składany smartfon? Infinix robi to inaczej niż Huawei

W ubiegłym roku firma Huawei zaprezentowała pierwszy na świecie podwójnie składany smartfon i jak dotąd żaden producent nie poszedł w jej ślady. W pewnym sensie robi to teraz Infinix, choć trudno mówić o kopiowaniu, gdyż jego koncepcja prezentuje się zupełnie inaczej.

Infinix Zero Series Mini Tri-Fold to składany smartfon z dwoma zawiasami – zupełnie jak Huawei Mate XT. Zostały one jednak zainstalowane nie wzdłuż dłuższej, lecz krótszej krawędzi (czy też: nie pionowo, a poziomo). Nie mamy więc do czynienia z kolejnym składanym foldem, lecz pierwszym na świecie podwójnie składanym flipem.

✨ Meet the ZERO Series Mini Tri-Fold—a concept that redefines foldables. From sleek phone to hands-free display or a multi-angle camera, it's built for versatility. The future is unfolding.#Infinix #ZEROSeries #MiniTriFold pic.twitter.com/m6Zfy2OmVY — Infinix Mobile (@Infinix_Mobile) February 27, 2025

Infinix Zero Series Mini Tri-Fold to pierwszy podwójnie składany smartfon typu flip

A właściwie jego prototyp. Jak na razie bowiem chiński producent chwali się tylko wizją. Największym atutem tego rozwiązania ma być możliwość uzyskania nie tyle olbrzymiego wyświetlacza, co – wręcz przeciwnie – bardzo kompaktowego urządzenia, gdy jest ono całkowicie poskładane.

Na materiałach prasowych widzimy dwa przykłady wykorzystania tej cechy – albo jako urządzenia w stylu kamery GoPro, albo jako rowerowego komputerka. To jasno pokazuje pomysł firmy Infinix – możliwe stanie się wykorzystywanie aparatu i innych podzespołów smartfona w najrozmaitszych sytuacjach, a równocześnie nadal będzie można go rozłożyć i uzyskać pełnowymiarowy telefon.

Infinix Zero Series Mini Tri-Fold (źródło: Infinix)

To nie jest po prostu kolejny składany telefon – to odważna reinterpretacja tego, w jaki sposób technologia ulepsza codzienne życie, płynie przechodząc między różnymi formami – wskazuje producent w notce prasowej. I choć więcej w tym marketingu niż treści, to całkiem nieźle mówi nam, co konkretnie chce osiągnąć Infinix. I jest to niewątpliwie intrygująca wizja.

Infinix Zero Series Mini Tri-Fold (źródło: Infinix)

Wizja intryguje, ale na konkrety musimy jeszcze poczekać. Być może tylko chwilę

Wiele jest też jeszcze niewiadomych, ale spodziewamy się, że Infinix podzieli się jakimiś konkretami na temat Zero Series Mini Tri-Fold podczas targów MWC 2025 w Barcelonie, które rozpoczną się już 3 marca. Domyślam się też, że wykorzysta tę imprezę, by przedstawić kilka innych rozwiązań – zwykle ma sporo do pokazania.