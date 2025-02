Kolejny składak Huawei może zaskoczyć proporcjami ekranu

Trzeba przyznać, że Huawei nie boi się wprowadzać odważniejszych projektów na rynek smartfonów. Potwierdzeniem tego (zdecydowanie nie pierwszym w historii) będzie Pocket 3.

Huawei Pocket 3 ma zaskoczyć ekranem

Jeśli Apple potrafiłoby dostarczyć mi tyle wrażeń, co Huawei swoim fanom, najpewniej wciąż korzystałbym z iPhone’a. Nie zrozumcie mnie źle – mimo przesiadki na Androida wciąż uważam iPhone’y za świetny sprzęt. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to sprzęt przeraźliwie nudny, czego nie możemy powiedzieć o wielu smartfonach Huawei.

Podejrzewam, że teraz największe wrażenie robi Huawei Mate XT, ale przypominam, że Chińczycy mają też niemało innych ciekawych konstrukcji. Przykładowo Huawei Pocket 2, pokazany w 2024 roku, wygląda po prostu pięknie, a dodatkowo otrzymał naprawdę nietypowy ekran zewnętrzny. Jak wynika z nowych informacji, jego następca też będzie nietuzinkowy.

Pocket 3 ma zapewnić użytkownikom wewnętrzny ekran o nietypowych – jak na smartfon – proporcjach. Otóż 6,3-calowy wyświetlacz ma mieć proporcje 3:2, czyli takie jak iPad Mini. Ciekawe, czy producent w ten sposób chce tylko wyróżnić się na rynku składanych smartfonów, czy jednak stoi za tym coś więcej. Byłoby miło, gdyby przykładowo taki ekran został wykorzystany przez oprogramowanie i specjalnie przygotowane funkcje i aplikacje.

Dowiedzieliśmy się również, że zewnętrzny ekran ma mieć 3,5 cala, aczkolwiek jakiekolwiek szczegóły w tym przypadku pozostają nieznane. Całość – co raczej nikogo nie zaskoczy – będzie działać pod kontrolą HarmonyOS.

Huawei Pocket 2 (źródło: Huawei)

Możliwe, że premiera już niebawem

Data premiery Huawei Pocket 3 nie jest oficjalnie znana, ale biorąc pod uwagę, że poprzednik zadebiutował rok temu, możliwe, że jego prezentacja jest bliżej niż niektórym się wydaje. Tym bardziej, że interesującą wskazówką podzieliła się jedna z kluczowych osób w Huawei.

Richard Yu, prezes Huawei Consumer Business Group, opublikował na swoim koncie Weibo wideo zapowiadające nowy smartfon, który ma wyróżniać się właśnie proporcjami ekranu. Co więcej, to urządzenie ma przynieść rewolucyjne zmiany w sprzęcie i oprogramowaniu. Premiera już w marcu.

Pojawiają się spekulacje, że będzie to właśnie Pocket 3. Biorąc jednak pod uwagę zapowiedzi Yu, w przyszły miesiącu możemy zobaczyć sprzęt wyraźnie różniący się od bezpośredniego poprzednika. Nie będzie to raczej drobna ewolucja, ale zestaw zdecydowanie zauważalnych zmian i – miejmy nadzieję – również innowacyjnych pomysłów.