Zachód przekonał się do powerbanków tej marki. Teraz będą dostępne w Polsce

Wybór powerbanku czy ładowarki to nie tylko kwestia dostępnej pojemności i mocy ładowania – czasami zależy nam również na łatwym podglądzie stanu naładowania akcesorium czy jego rozmiarach. INIU to debiutująca na polskim rynku marka, mająca kilka ciekawych produktów w swojej ofercie na start.

Czym jest INIU?

Firma istnieje od 2017 roku i przez te lata zdążyła wyrobić sobie renomę m.in. w US, Wielkiej Brytanii czy Kanadzie – INIU wspomina o ponad 40 milionach klientów. Producent dał się poznać głównie dzięki zaawansowanym technologiom, które wygenerowały w 2021 roku 100 milionów dolarów przychodu.

Przykładem opatentowanych przez INIU technologii jest m.in. Tiny Cell – ogniwo charakteryzujące się wysoką gęstością, dzięki czemu małe powerbanki mogą oferować większą pojemność od konkurencji. Hyper Stack odpowiada natomiast za bardziej skompresowaną konstrukcję obwodów i pozwala na skrócenie powerbanków o 15 mm bez utraty mocy i wydajności. Według marki INIU, pozwala jej to tworzyć o 25% mniejsze i 15% lżejsze produkty o 10% większym współczynniku konwersji.

Co producent powerbanków (i nie tylko) ma dla nas na start?

O tym, że akcesoria INIU są bezpieczne, innowacyjne i niezawodne mają przekonać nas produkty, z których każdy objęty jest 3-letnią gwarancją. Listę otwiera powerbank Pocket Power Pro 10K Slim. W jego przypadku 10000 mAh udało się upchnąć w obudowie o wymiarach 1,5 x 6,6 x 10,8 cm, co czyni go jednym z najcieńszych urządzeń na rynku w tej kategorii. Maksymalna moc ładowania wynosi 45 W, konstrukcja oferuje dwa wyjścia USB-C oraz jedno USB-A i współpracę z protokołami m.in. PD 3.0, PD.20, QC 3.0, QC 2.0, PPS i AFC. Sugerowana cena to 259,99 złotych.

INIU Pocket Power Pro 10K Slim (źródło: INIU)

Jeżeli oczekujecie czegoś mocniejszego, może Was zainteresować Leopard Power 140 W. Obsługuje on standard PD 3.1, dzięki czemu szybko naładujecie nim laptopa, MacBooka czy Steam Decka. Pojemność wynosi 25000 mAh, a waga – 495 gramów. Powerbank ma kosztować 499,99 złotych.

INIU Leopard Power (źródło: INIU)

Posiadacze iPhone’ów mogą natomiast zainteresować się MagPro Slim 5K. W obudowie o wymiarach 9,9 x 6,7 x 0,9 cm zamknięto ogniwo o pojemności 5000 mAh które możemy przyczepić do iPhone’a z systemem MagSafe. Powerbank otrzymał certyfikat Qi2 i ładuje smartfon z maksymalną mocą 15 W. Miłym dodatkiem jest wbudowana nóżka. INIU wycenia akcesorium na 199,99 złotych.

INIU MagPro Slim 5K (źródło: INIU)

Ostatnią nowinką jest Leopard Magnetic Cable 240 W – przewód, któremu żadna moc ładowania w zakresie 18-240 W niestraszna. Kabel współpracuje z każdym urządzeniem z portem USB-C, a magnetyczna budowa sprawia, że nigdy nie zaplącze się Wam w plecaku czy torbie.

INIU Leopard Magnetic Cable (Źródło: INIU)

Oprócz wyżej wymienionych produktów, w Media Expert i x-kom znajdziemy również powerbanki Leopard Power 65W i Leopard Power 100W, PowerPaw 10K czy MagPro Slim 10K.