Nowy Razer Blade to claymore wśród laptopów

Razer ogłosił podwójną premierę swoich gamingowych laptopów. O Blade 16 słyszeliśmy już na targach CES 2025, natomiast jego większy brat ujrzał światło dzienne po raz pierwszy.

Specyfikacja Razer Blade 16 2025

Część specyfikacji nowego laptopa Razera poznaliśmy prawie dwa miesiące temu, jednak nie zaszkodzi przypomnieć, z jakim sprzętem mamy do czynienia. Podstawą najmocniejszego wariantu jest GPU Nvidia z serii GeForce RTX5090 przeznaczony do rozwiązań mobilnych, połączony z procesorem AMD Ryzen AI 9 HX 370, który – oprócz klasycznej mocy obliczeniowej – ma wbudowany moduł NPU o mocy 50 TOPS-ów, sprawdzający się w zastosowaniach wymagających udziału sztucznej inteligencji. Maksymalna ilość pamięci RAM LPDRR5X 8000 MHz wynosi aż 64 GB, a najbardziej doposażone konfiguracje oferują łącznie 4 TB miejsca na dane.

W górnej części obudowy znajdziemy 16-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości QHD+, pracujący maksymalnie z częstotliwością 240 Hz, czasem reakcji 2 ms i kolorystyką skalibrowaną przez Calmana. Całość uzupełnia sześciogłośnikowy system z wbudowaną technologią THX Spatial Audio.

Gracze docenią także przeprojektowaną klawiaturę z głębszym skokiem o 1,5 mm oraz smukłą konstrukcję – w najcieńszym miejscu laptop mierzy zaledwie 14,9 mm. W celu dobrego rozpraszania ciepła opracowano komorę parową, obejmującą działaniem 56% płyty głównej z grubymi na 0,05 mm żebrami wylotowymi.

Razer Blade 16 (źródło: Razer)

Razer Blade 18 2025 – mobilny gaming w formacie XL

Jeżeli jednak 16 cali to dla Was za mała powierzchnia matrycy do grania, Razer ma coś skrojonego pod Wasze potrzeby – Blade 18 2025. Został wyposażony w pierwszy na świecie wyświetlacz o przekątnej 18 cali, który może pracować w dwóch trybach. Pierwszy gwarantuje ostry obraz, dzięki rozdzielczości UHD+ (3840×2400 pikseli), połączonej z częstotliwością odświeżania 240 Hz. W drugim trybie liczy się przede wszystkim płynność, dlatego w rozdzielczości Full HD+ może odświeżać obraz w częstotliwości 440 Hz. W obu opcjach czas reakcji wynosi 3 ms, a 100% zakres kolorów DCI-P3 został skalibrowany przez Calmana.

Podobnie jak Razer Blade 16, również „osiemnastka” korzysta z najpotężniejszego arsenału na rynku, czyli GPU Nvidia GeForce RTX 5080 z TDP wynoszącym 175 W. Zamiast jednak pozostać z opcjami w obozie AMD, większy model stawia wyłącznie na Intel Core Ultra 9 275 GX z 24 rdzeniami i 24 wątkami o taktowaniu rzędu 5,4 GHz. Ponownie najdroższe modele skorzystają z 64 GB RAM-u i 4 TB pamięci wewnętrznej.

Razer Blade 18 (źródło: Razer)

Biorąc pod uwagę inne laptopy wyposażone we wspomniany wyżej procesor, Razer Blade 18 to jedna z najsmuklejszych konstrukcji na rynku, gruba na 21,99 mm w najcieńszym punkcie. Sprzęt również ma przeprojektowaną klawiaturę nożycową z większym skokiem i 10-klawiszową sekcją numeryczną.

Oba laptopy są już dostępne na oficjalnej stronie Razera – ale na razie nie w Polsce. Cena za model Blade 16 2025 zaczyna się od 2799 dolarów (~11030 złotych), natomiast za Blade 18 2025 trzeba wyłożyć co najmniej 3199 dolarów (~12080 złotych).