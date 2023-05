Samsung ma złą wiadomość dla właścicieli Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 5

Samsung stworzył smartwatche, na jakie czekali użytkownicy – seria Galaxy Watch 4 sprzedawała się jak ciepłe bułeczki, a najnowsze zegarki z linii Galaxy Watch 5 regularnie można kupić w atrakcyjnych promocjach, więc ich właścicieli musi być całkiem sporo. Niestety, producent tym razem nie ma dla nich dobrych wiadomości.

Zła wiadomość dla właścicieli smartwatchy Samsunga

Na początku maja 2023 roku Samsung dość niespodziewanie zaprezentował najnowszą wersję swojego interfejsu na smartwatche z systemem Wear OS – One UI Watch 5. Wówczas zadeklarował, że otrzymają ją w formie aktualizacji właściciele Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 Classic, Galaxy Watch 5 i Galaxy Watch 5 Pro. Jednocześnie Koreańczycy zapowiedzieli, że przed udostępnieniem stabilnej wersji nowego oprogramowania zostaną przeprowadzone beta testy, w których udział będą mogli wziąć właściciele ww. modeli. Niestety, dziś dowiedzieliśmy się, że nie rozpoczną się one zgodnie z harmonogramem, podczas gdy ich start planowano jeszcze w maju 2023 roku.

Przedstawiciel producenta na forum społeczności Samsunga w Korei Południowej poinformował, że zespół odpowiedzialny za rozwój One UI Watch 5 napotkał na trudności podczas prac nad nową wersją systemu i dlatego potrwają one dłużej niż się spodziewano, a to implikuje rozpoczęcie beta testów w późniejszym terminie. Niestety nie powiedział, kiedy właściciele smartwatchy z serii Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 5 dostaną możliwość przetestowania Wear OS 4 na swoich urządzeniach przed udostępnieniem stabilnej wersji nowego oprogramowania wszystkim użytkownikom.

Kiedy One UI Watch 5 trafi na smartwatche z serii Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 5?

Przy okazji prezentacji One UI Watch 5 Samsung poinformował, że najnowszy system zostanie oficjalnie zainstalowany na „nowym Galaxy Watch”, czyli – jak się spodziewamy – Galaxy Watch 6 i Galaxy Watch 6 Classic, które zadebiutują podczas najbliższego Galaxy Unpacked. Nieoficjalnie mówi się, że Koreańczycy planują je na 26 lipca 2023 roku, aczkolwiek na potwierdzenie tej daty wciąż czekamy.

Z przekazanych przez Samsunga informacji wynika, że Galaxy Watch 6 i Galaxy Watch 6 Classic będą pierwszymi smartwatchami na rynku z Wear OS 4 i One UI Watch 5, a wcześniej wprowadzone na rynek modele z serii Galaxy Watch otrzymają aktualizację dopiero później. Ich właściciele mogą się jej spodziewać jeszcze w 2023 roku, choć dopiero czas pokaże, czy Koreańczycy uwiną się z nią tak samo sprawnie jak z aktualizacją do One UI 5.

Co nowego w One UI Watch 5?

W najnowszej wersji One UI Watch Samsung skupił się m.in. na rozwiązaniach, które pomogą właścicielom Galaxy Watch lepiej spać, ale też efektywniej ćwiczyć. Ponadto nowe oprogramowanie ma zapewnić użytkownikowi większe poczucie bezpieczeństwa dzięki mechanizmowi szybkiego wzywania pomocy – po pięciokrotnym wciśnięciu przycisku głównego nastąpi połączenie z numerem alarmowym. Wówczas na ekranie zegarka pojawi się przycisk, umożliwiający bezpośredni dostęp do informacji medycznych użytkownika (które wcześniej należy uzupełnić).

Niedługo po prezentacji One UI Watch 5 Samsung poinformował również, że smartwatche z nim na pokładzie zaoferują też funkcję wykrywania nieregularnego rytmu serca. Wówczas Koreańczycy zapowiedzieli, że w pierwszej kolejności zapewnią ją najnowsze modele z serii Galaxy Watch 6, a później także zegarki z rodzin Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 5 (po otrzymaniu aktualizacji do Wear OS 4 jeszcze w 2023 roku).