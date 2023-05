Na tej platformie znajdziesz wszystko. Nadchodzi koniec dominacji Allegro?

Allegro jest prawdziwym kolosem, bynajmniej nie na glinianych nogach. Ma ono niezwykle silną i ugruntowaną pozycję w Polsce. Nie brakuje jednak chętnych do tego, aby odebrać mu przynajmniej część klientów. Taki ambitny cel ma nowa platforma, która wystartuje oficjalnie w Polsce już za mniej niż miesiąc.

Allegro doczeka się kolejnego, potencjalnie groźnego konkurenta

Jeśli chodzi o liczbę użytkowników, Allegro nie ma sobie równych. Według najnowszego raportu, w pierwszym kwartale 2023 roku liczba aktywnych kupujących osiągnęła poziom 14,2 mln, a średnia wartość sprzedaży brutto (GMV) na aktywnego kupującego wyniosła w tym okresie 3582 złotych. Jak zatem widać, jest o co walczyć.

Dominację Allegro próbowała zakończyć już niejedna platforma – na przykład eBay i Amazon, ale żadnej się to nie udało, choć przynajmniej Amazon twierdzi, że jest zadowolony z wyników, osiąganych w Polsce. Już od kilku miesięcy wiemy, że kolejny serwis zakupowy też weźmie polski Numer Jeden na celownik – mowa o wszystko.pl, za którym stoi Comarch.

Platforma została uruchomiona już w połowie grudnia 2022 roku, lecz dostęp do niej otrzymali wyłącznie wybrani – nowo utworzony serwis testowali do tej pory pracownicy Comarchu i członkowie ich rodzin. W marcu dołączyli do nich również sprzedawcy, którzy zrejestrowali się na wszystko.pl i zweryfikowali konto.

Testy przeszły bardzo pomyślnie. Stanowiły dla nas cenną bazę informacji o tym, co podoba się użytkownikom, czego jeszcze potrzebują oraz na jakie elementy zwracają szczególną uwagę. Zbierany przez nas codziennie feedback pozwolił nam na bieżąco reagować na oczekiwania sprzedawców i kupujących oraz wdrażać niezbędne funkcjonalności. Mariola Barzyk-Libura, dyrektor wszystko.pl

Kiedy oficjalny start wszystko.pl? Czym platforma będzie kusić kupujących i sprzedających?

Comarch poinformował dziś, że platforma wszystko.pl stanie się dostępna dla wszystkich zainteresowanych 29 czerwca 2023 roku i już tego dnia dostępnych będzie kilka milionów ofert. Jak możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie, jej atutem ma być m.in. przejrzysty wygląd strony, proste procesy zakupowe i brak uczucia przeładowania. To bardzo ważne i tak jest właśnie na Allegro, podczas gdy po wejściu na Amazon.pl nie wiadomo, na co skierować wzrok, bowiem tyle różnych ofert jest wyświetlanych już na start.

Naszym celem jest zapewnienie użytkownikom pozytywnych doświadczeń. Na wszystko.pl klient powinien prosto i szybko kupować ulubione produkty, nie irytując się przy tym wyskakującymi co chwilę reklamami czy dużą liczbą komunikatów. Proces zakupowy będzie sprawny, a wyszukiwanie produktów intuicyjne. Mariola Barzyk-Libura

Początkowo portal wszystko.pl będzie dostępny wyłącznie poprzez stronę internetową, ale planowane jest stworzenie też aplikacji mobilnej. Comarch powinien się uwinąć z tym jak najszybciej, ponieważ polscy konsumenci często robią zakupy za pośrednictwem smartfona i/lub tabletu, więc jest to w jego interesie.

Platforma wszystko.pl powalczy o klientów z Allegro już od 29 czerwca 2023 roku (źródło: Comarch)

Comarch informuje również, że sprzedający mogą liczyć na bardzo atrakcyjne warunki, w tym 0% prowizji od sprzedaży, brak opłat za wystawianie ofert i utrzymanie konta oraz darowe metody promocji produktów i „atrakcyjne pakiety marketingowe”. Obecnie na wszystko.pl zarejestrowało się już ponad 11 tys. sprzedawców, w tym znane marki, takie jak Bielenda, Krosno, Trefl, BAT PSB i Homla. Oczywiście Comarch jest otwarty na kolejnych – stworzył dla nich specjalną stronę sprzedawca.wszystko.pl, gdzie znajdą potrzebne informacje.