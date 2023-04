Zgadnij, o ile szybszy od Twojego Galaxy Watcha będzie nowy zegarek Samsunga

Do premiery nowych smartwatchy Samsunga zostało jeszcze kilka miesięcy, jednak w sieci pojawiło się już sporo informacji na ich temat. Najnowsze doniesienia dotyczą zastosowanego procesora, który sprawi, że Galaxy Watch 6 będzie bardziej wydajny niż jego poprzednik.

Seria Galaxy Watch 6 – co już wiemy?

Już w lutym tego roku pojawiła się informacja mówiąca o tym, że najnowsza seria smartwatchy południowokoreańskiego producenta może być swego rodzajem powrotem do przeszłości. To wszystko za sprawą ponownego zastosowania zaokrąglonego szkła, z którego producent zrezygnował wraz z premierą serii Samsung Galaxy Watch 3, a także przywrócenia fizycznego pierścienia.

Kolejną dobrą informacją, jaka pojawiła się w związku z serią Samsung Galaxy Watch 6, jest to, że wzrosnąć ma pojemność akumulatorów zastosowanych w smartwatchach. Według nieoficjalnych informacji, ma ona wynosić 300 mAh w modelach Galaxy Watch 6 40 mm i Galaxy Watch 6 Classic 40 mm oraz 425 mAh w Galaxy Watch 6 44 mm i Galaxy Watch 6 Classic 46 mm.

Nie jest natomiast wiadome, czy Samsung planuje też wprowadzić na rynek Galaxy Watch 6 Pro. Nie ma doniesień, które potwierdzałyby, że model z dopiskiem „Pro” zadebiutuje wraz z Galaxy Watch 6 i Galaxy Watch 6 Classic podczas najbliższego Galaxy Unpacked.

Galaxy Watch 5 (fot. Michele Sirignano / Tabletowo.pl)

Nowe smartwatche Samsunga będą szybsze

Najnowsze doniesienia dotyczące nadchodzącej serii ubieralnych urządzeń Samsunga sugerują, że będą one mogły pochwalić się wzrostem wydajności w stosunku do poprzedniej edycji. To wszystko za sprawą zastosowania nowego procesora.

Jak podaje portal SamMobile, nadchodzące zegarki z rodziny Galaxy Watch 6 mają zostać wyposażone w chipset Exynos W980. Ten nowy procesor ma być o ponad 10% szybszy niż Exynos W920, który używany jest w serii Galaxy Watch 4 oraz Galaxy Watch 5.

Nie pojawiły się jednak jeszcze żadne szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji tego procesora, aczkolwiek nieoficjalnie mówi się, że ma on zostać wykonany w 5 nm procesie litograficznym.

Spekulacje na temat nowego procesora sugerują, że może on także poprawić zarządzanie energią, co pozytywnie przełoży się na czas pracy urządzeń na jednym ładowaniu. Posiadacze najnowszych Galaxy Watchy z pewnością to docenią.