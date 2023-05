Wiemy już, jak będzie wyglądał Samsung Galaxy Watch 6 Classic

Premiera nowej serii zegarków Samsung Galaxy Watch 6 dopiero przed nami. Chociaż nie znamy jeszcze jej oficjalnej daty, to jednak dzięki nieoficjalnym informacjom sporo już o nich wiemy. Teraz w sieci pojawiły się grafiki dokładnie przedstawiające wygląd modelu Galaxy Watch 6 Classic.

Wszystkie doniesienia o serii Galaxy Watch 6

Informacje dotyczące nadchodzącej serii zegarków południowokoreańskiego producenta pojawiły się już w lutym. Wówczas informowaliśmy Was, że wiele wskazuje na to, że Samsung przygotowuje powrót do przeszłości, ponieważ seria Galaxy Watch 6 przywróci kilka elementów dobrze znanych z poprzednich generacji zegarków.

Chodzi o ponowne pojawienia się zaokrąglonego szkła, które zniknęło z urządzeń wearable producenta wraz z premierą serii Galaxy Watch 3. To jednak nie wszystko. Do najnowszych smartwachy powrócić ma również możliwość sterowania za pomocą fizycznego pierścienia, co było w przeszłości swego rodzaju wizytówką zegarków Samsunga.

Wiemy też, że w Galaxy Watch 6 zwiększona zostanie pojemność akumulatorów. Według informacji, które przekazywaliśmy Wam w marcu, ma ona wynosić:

300 mAh w modelach Galaxy Watch 6 40 mm i Galaxy Watch 6 Classic 40 mm,

425 mAh w Galaxy Watch 6 44 mm i Galaxy Watch 6 Classic 46 mm.

Ostatnie, głośne doniesienia na temat zegarków pojawiły się w zeszłym miesiącu i dotyczyły procesora. Według nich, cała seria Galaxy Watch 6 zostanie wyposażona w chipset Exynos W980, który ma zapewnić o ponad 10% bardziej wydają pracę niż Exynos W920, którego można znaleźć pod maską urządzeń z serii Galaxy Watch 4, a także Galaxy Watch 5.

Tak będzie wyglądać Galaxy Wach 6 Classic

Portal Mysmartprice opublikował grafiki przedstawiające zegarek Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Dzięki tym renderom możemy nie tylko przedpremierowo przyjrzeć się mu dokładnie, ale również potwierdzić niektóre z doniesień, dotyczących nadchodzących urządzeń, które przypomniałem Wam powyżej.

rendery Samsung Galaxy Watch 6 Classic (źródło: Mysmartprice)

Na pierwszy rzut oka nowy zegarek przypomina model Galaxy Watch 4 Classic. Mamy więc tutaj do czynienia z okrągłym wyświetlaczem, stosunkowo grubymi ramkami oraz dwoma fizycznymi przyciskami znajdującymi się na prawym brzegu obudowy. Jednocześnie grafiki potwierdzają, że Samsung zdecyduje się na powrócenie do obrotowego pierścienia, dzięki czemu użytkownicy będą mogli sterować zegarkiem w stylu Ben 10.

Oprócz opublikowania renderów urządzenia, portal twierdzi także, że Galaxy Watch 6 Classic ma być bezpośrednim następcą modelu Galaxy Wach 5 Pro. To pokrywałoby się z pojawiającymi się już wcześniej doniesieniami, że Samsung zrezygnuje z wersji z dopiskiem „Pro” w serii Galaxy Watch 6.

Pojawiły się także informacje, że pokazany na grafikach model może zostać wyposażony w 1,47-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 470 x 470 pikseli.