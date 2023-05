Dość niespodziewanie PlayStation ogłosiło, że Ratchet & Clank: Rift Apart trafi na PC. Poznaliśmy oficjalną datę premiery, cenę, a także kilka informacji odnośnie technologii zwiększających wydajność!

Ratchet & Clank: Rift Apart będzie dostępne na PC

PlayStation coraz chętniej przenosi swoje tytuły z konsoli na komputery osobiste. Tak było chociażby w przypadku Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei czy God of War. Teraz do tego ekskluzywnego grona dołączy Ratchet & Clank: Rift Apart. Gra zadebiutuje na PC już 26 lipca 2023 roku, a od dzisiaj można składać zamówienia w przedsprzedaży.

Co prawda nie poznaliśmy jeszcze szczegółów dotyczących wymagań sprzętowych, ale wiemy nieco więcej o technologii, jaką zastosowano w produkcji. Ratchet & Clank: Rift Apart na PC korzystać będzie z ray tracingu, oferować kilka obsługiwanych rozdzielczości oraz możliwość konfiguracji z aż trzema monitorami.

W grze ma być także odblokowana liczba klatek na sekundę, więc jedyne, co będzie ograniczać graczy, to wydajność ich komputera oraz odświeżanie monitora/telewizora.

Tak wygląda Ratchet & Clank: Rift Apart na PC (źródło: PlayStation)

Ratchet na PC z DLSS i FSR

Na pewno fani Ratcheta, którzy mają komputery wyposażone we względnie nowe karty, będą zadowoleni z informacji, że gra otrzyma pełne wsparcie dla Nvidia DLSS 3, AMD FSR 2, Intel XeSS i Temporal Injection. To technologie wspomagające wydajność, dzięki czemu wrażenia z rozgrywki są jeszcze przyjemniejsze.

Oczywiście w Ratchet & Clank: Rift Apart na PC będzie można zagrać zarówno na padzie, jak i myszce oraz klawiaturze. DualSense po podłączeniu przez kabel do komputera ma zapewnić dodatkowe wrażenia – a przynajmniej tak twierdzą twórcy. Jeżeli ktoś nie ogrywał nigdy wcześniej Ratcheta, to zdecydowanie warto to zrobić. Jest to kultowy tytuł i gwarancja kilkunastu godzin dobrej zabawy!

Osoby, które kupią Ratcheta w przedsprzedaży, dostaną dostęp do Pixelizer Weapon i Carbonox Armor, a także 10 zestawów pancerzy (5 z edycji deluxe i 5 zupełnie nowych, wcześniej niedostępnych). Ratchet w przedsprzedaży kosztuje 259 złotych, a zamówienia można już złożyć m.in. na Steam.