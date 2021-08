Samsung nie spodziewał się takiego szału na Galaxy Watch 4. Zakończono promocję przedsprzedażową!

Okazuje się, że chyba wielu z nas potrzebuje nowego smartwatcha. Nawet Samsung nie zdawał sobie sprawy z tego, jak bardzo. Promocję związaną z przedsprzedażą Galaxy Watch 4 zakończono przed czasem, bo skończyła się pula przeznaczonych na nią zwrotów.

Samsung w szoku

Przypomnijmy: zegarki Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic zadebiutowały 11 sierpnia podczas wydarzenia Galaxy Unpacked. Przedsprzedaż ruszyła jeszcze tego samego dnia i miała potrwać do 26 sierpnia. Urządzenia nie należały do najtańszych, bo za Galaxy Watch 4 w wersji 40 mm należało zapłacić 1169 złotych, a za Galaxy Watch 4 Classic w wersji 42 mm – 1649 złotych. Nie powstrzymało to jednak chętnych przed pobiciem swoistego rekordu.

Reklama

Galaxy Watch 4

Galaxy Watch 4 Classic

Popyt na smartwatche zaskoczył samego Samsunga. Jak podaje producent, promocja przedsprzedażowa najnowszych zegarków zakończyła się 18 sierpnia, a liczba sprzedanych w tym czasie urządzeń czterokrotnie przewyższyła przedsprzedażowe wyniki poprzednika – Galaxy Watch 3.

Zgodnie z zapewnieniami organizatora, wszyscy klienci, którzy do zamknięcia promocji spełnili jej warunki i zdecydowali się na zakup smartwatchy w ofercie przedsprzedażowej otrzymają zwrot 350 złotych na konto w przypadku zakupu modelu Galaxy Watch 4 lub 500 złotych zwrotu w przypadku Galaxy Watch 4 Classic.

Skąd ten hype na zegarki Samsunga?

Całkiem możliwe, że wielu klientów chce wypróbować nowy system operacyjny samsungowych zegarków. Po raz pierwszy smartwatche Galaxy działają na zmodyfikowanym Wear OS od Google, a nie na Tizenie. Dzięki temu te urządzenia noszone będą mogły swobodnie wspierać płatności Google Pay – a to coś, czego często oczekujemy od smartwatchy.

Rzecz jasna, nowe Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic nadal można kupić w sklepach, ale nie ma już możliwości skorzystania ze zwrotu części pieniędzy na konto. Jeśli zastanawiacie się, czy warto będzie stać się posiadaczem któregoś z tych zegarków, wyczekujcie recenzji na Tabletowo – na pewno się u nas pojawi.