Samsung przywróci kultowy element w Galaxy Watch 6

W ostatnim czasie w sieci zaczęły pojawiać się doniesienia dotyczące serii Galaxy Watch 6. Chociaż od premiery zegarków dzieli nas jeszcze zapewne kilka miesięcy, to jednak wiemy o nich już coraz więcej. Najnowsza informacja z pewnością ucieszy wiele osób, które korzystały z wcześniejszych generacji smartwatchy Samsunga. Do urządzeń powróci kultowy element, który zniknął wraz z Galaxy Wach 5 Pro.

Galaxy Watch 6 – co wiemy?

Na początku krótko podsumujmy informacje o nadchodzącej serii smartwatchy południowokoreańskiego producenta, które pojawiły się w ostatnim czasie w sieci. Pierwszą z nich jest pewnego rodzaju powrót do przeszłości. Doniesienia mówią o tym, że Samsung planuje w serii Galaxy Watch 6 przywrócić zaokrąglone szkło. Nie znamy jeszcze oczywiście żadnych szczegółów tego rozwiązania, jednak warto przypomnieć, że producent zrezygnował z niego wraz z premierą Galaxy Watch 3.

Zaokrąglone szkło nie będzie jednak jedyną nowością w Samsungu Galaxy Watch 6. generacji. Wiemy już, że chociaż niedużo, to jednak wzrośnie pojemność akumulatorów dostarczających energię do smartwatchy. Jeśli doniesienia się potwierdzą, to 40 mm i 44 mm wersja Galaxy Watch 6 będzie oferować odpowiednio 300 mAh oraz 425 mAh baterię.

To prawda, że nie jest to duża zmiana w stosunku do poprzedniej generacji, jednak tutaj każda dodatkowa mAh przyczyni się do zwiększenia komfortu użytkowania.

Akumulatory, które mają pojawić się w Galaxy Watch 6 40 mm oraz 44 mm (źródło: Galaxy Club)

Wraca kultowy, obrotowy pierścień

Smartwatche Samsunga praktycznie od początku istnienia miały jedną charakterystyczną funkcję i chociaż nie występowała ona we wszystkich modelach, to jednak była kojarzona z cała serią Galaxy Watch. Chodzi o obrotowy pierścień wokół ekranu, za pomocą którego można było sterować smartwatchem, prawie jak Omnitrixem w Ben 10.

Koreański leakster o nicku SuperRoader ujawnił, że w Samsung Galaxy Watch 6 Pro ma powrócić kultowy obrotowy pierścień znajdujący się wokół ekranu. Ta informacja z pewnością ucieszy wszystkich, którzy korzystali z poprzednich generacji Galaxy Watch, gdzie obecne było takie rozwiązanie poprawiające komfort korzystania z zegarka.

Nie będzie to jednak jedyna zmiana w wersji z dopiskiem „Pro”. Pojawiają się też informacje, że ma być ona dostępna w dwóch rozmiarach, a nie tak jak Galaxy Watch 5 Pro, jedynie w jednej, 45-mm wersji. Pozostaje nam czekać na kolejne doniesienia dotyczące tej serii, ponieważ jak sami widzicie – robi się ciekawie, gdyż Samsung szykuje sporo zmian.