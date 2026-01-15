Koniec niepewności. Samsung w końcu stawia sprawę jasno

Samsung bardzo długo trzymał klientów w niepewności. W końcu jednak postawił sprawę jasno. To zdecydowanie dobra wiadomość dla właścicieli urządzeń z rodziny Galaxy.

Samsung w końcu przestał „straszyć” klientów. Nareszcie mogą odetchnąć z ulgą

Kiedy Samsung zaprezentował serię Galaxy S24 w styczniu 2024 roku, równocześnie wprowadził na rynek Galaxy AI, czyli zestaw funkcji, wykorzystujących sztuczną inteligencję. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że był to strzał w dziesiątkę, ponieważ pakiet ten skłonił do zakupu bardzo dużo osób. Mnie również, lecz ostatecznie poległem przy zamawianiu Galaxy S24 w przedsprzedaży.

@tabletowo.pl Czym jest GALAXY AI w serii Galaxy S24? Szybki przegląd funkcji AI withgalaxy samsung galaxys24 galaxyAI ♬ oryginalny dźwięk – Tabletowo – Tabletowo

W momencie premiery serii Galaxy S24 Samsung nie powiedział tego głośno, ale szybko światło dzienne ujrzała informacja, że funkcje Galaxy AI nie będą zawsze darmowe, a tylko „co najmniej do końca 2025 roku”. Klienci zastanawiali się, co będzie dalej, lecz producent nie udzielał satysfakcjonującej odpowiedzi.

W końcu to się zmieniło. Na stronie, poświęconej Galaxy AI, nie widnieje już zastrzeżenie, że funkcje Galaxy AI będą świadczone bez opłat co najmniej do końca 2025 roku dla wspieranych urządzeń Samsung Galaxy. Teraz producent z Korei Południowej informuje, że:

Podstawowe funkcje Galaxy AI oferowane przez firmę Samsung są bezpłatne. Przyszłe wersje mogą zawierać ulepszone funkcje lub nowe usługi oferowane odpłatnie. W przypadku funkcji AI dostarczanych przez strony trzecie mogą obowiązywać inne warunki.

Wciąż nie wiadomo, za które funkcje Galaxy AI trzeba będzie płacić

Samsung cały czas rozszerza funkcjonalność Galaxy AI oraz zwiększa liczbę urządzeń, które zapewniają możliwość używania funkcji, wykorzystujących sztuczną inteligencję. Do końca 2025 roku dostęp do Galaxy AI miało zyskać 400 milionów urządzeń Samsunga, a niedawno TM Roh powiedział Reutersowi, że w 2026 roku liczba sprzętów z dostępem do Galaxy AI ma zostać zwiększona do 800 milionów.

Nadal natomiast nie wiadomo, które funkcje będą płatne – nie ma nawet nieoficjalnych informacji na ten temat. W przeszłości natomiast przedstawiciel Samsunga zadeklarował, że wszystkie funkcje Galaxy AI, dostępne domyślnie na urządzeniach z rodziny Galaxy, mają być zawsze darmowe.