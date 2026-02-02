smartfon samsung galaxy s26 ultra smartphone render
Samsung Galaxy S26 Ultra (źródło: Evleaks)
Samsung Galaxy S26 Ultra robi wrażenie. Choć premiera dopiero przed nami

Grzegorz Dąbek·
Smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra zadebiutuje wraz z dwoma innymi modelami z tej serii (najprawdopodobniej) już 25 lutego 2026 roku. Wygląd całej trójki nie będzie już niespodzianką, ponieważ do sieci wyciekły jej rendery.

Smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra robi wrażenie na przedpremierowym renderze

Renomowany informator, Evan Blass (a.k.a. Evleaks) udostępnił grafikę, która wygląda na materiał promocyjny, przygotowany przez samego producenta. Sposób, w jaki przedstawiono na niej smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra, sprawia, że flagowiec prezentuje się… majestatycznie i zdecydowanie może zrobić wrażenie (na mnie zrobił).

Udostępniony przez Evana Blassa render pokazuje też znacznie lepiej smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra niż grafiki, którymi podzielił się serwis Android Headlines. Te ostatnie nie robią już takiego wrażenia, aczkolwiek pokazują całe urządzenie, a nie tylko jego wycinek.

Samsung Galaxy S26 Ultra (źródło: Evan Blass, Android Headlines)

Serwis Android Headlines podaje, że smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra zaoferuje 6,9-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED o rozdzielczości QHD+ i 12 Mpix aparat na przodzie oraz zestaw aparatów na tyle, składający się z 200 Mpix aparatu głównego, 50 Mpix aparatu ultraszerokokątnego, 50 Mpix teleobiektywu o budowie peryskopowej i 10 Mpix teleobiektywu.

Ponadto smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra będzie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, akumulator o pojemności 5000 mAh, co najmniej 256 GB pamięci wbudowanej i system operacyjny Android 16 z nakładką One UI 8.5 (m.in. z nową funkcją prywatności).

Całość będzie miała natomiast wymiary 163,6×78,1×7,9 mm i ważyła 214 gramów oraz ma występować w łącznie sześciu kolorach: czarnym, białym, Silver Shadow, Sky Blue, Cobalt Violet i Pink Gold.

Wygląd Galaxy S26 i Galaxy S26+ też nie jest już tajemnicą

Portal Android Headlines udostępnił również rendery, przedstawiające smartfon Samsung Galaxy S26 i Galaxy S26+. Mają one wyglądać bliźniaczo podobnie, a różnić się jedynie wielkością i specyfikacją techniczną.

smartfon samsung galaxy s26 plus smartphone render
Samsung Galaxy S26 Plus (źródło: Android Headlines)
Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26+
WyświetlaczDynamic AMOLED
6,3 cala
Full HD+		Dynamic AMOLED
6,7 cala
QHD+
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
lub
Exynos 2600 (w Europie)		Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
lub
Exynos 2600 (w Europie)
Pamięć256/512 GB256/512 GB
Aparat na przodzie12 Mpix12 Mpix
Aparat na tyle– główny 50 Mpix
– ultraszerokokątny 12 Mpix
– teleobiektyw 10 Mpix		– główny 50 Mpix
– ultraszerokokątny 12 Mpix
– teleobiektyw 10 Mpix
Akumulator4300 mAh4900 mAh
System operacyjnyAndroid 16
One UI 8.5		Android 16
One UI 8.5
Wymiary149,6×71,7×7,2 mm158,4×75,8×7,3 mm
Waga137 gramów190 gramów

Na koniec warto przypomnieć, że ostatnio pojawiły się też informacje na temat cen smartfonów z serii Samsung Galaxy S26 w Europie.

