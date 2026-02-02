Samsung Galaxy S26 Ultra robi wrażenie. Choć premiera dopiero przed nami

Smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra zadebiutuje wraz z dwoma innymi modelami z tej serii (najprawdopodobniej) już 25 lutego 2026 roku. Wygląd całej trójki nie będzie już niespodzianką, ponieważ do sieci wyciekły jej rendery.

Smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra robi wrażenie na przedpremierowym renderze

Renomowany informator, Evan Blass (a.k.a. Evleaks) udostępnił grafikę, która wygląda na materiał promocyjny, przygotowany przez samego producenta. Sposób, w jaki przedstawiono na niej smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra, sprawia, że flagowiec prezentuje się… majestatycznie i zdecydowanie może zrobić wrażenie (na mnie zrobił).

Udostępniony przez Evana Blassa render pokazuje też znacznie lepiej smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra niż grafiki, którymi podzielił się serwis Android Headlines. Te ostatnie nie robią już takiego wrażenia, aczkolwiek pokazują całe urządzenie, a nie tylko jego wycinek.

Samsung Galaxy S26 Ultra (źródło: Evan Blass, Android Headlines)

Serwis Android Headlines podaje, że smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra zaoferuje 6,9-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED o rozdzielczości QHD+ i 12 Mpix aparat na przodzie oraz zestaw aparatów na tyle, składający się z 200 Mpix aparatu głównego, 50 Mpix aparatu ultraszerokokątnego, 50 Mpix teleobiektywu o budowie peryskopowej i 10 Mpix teleobiektywu.

Ponadto smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra będzie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, akumulator o pojemności 5000 mAh, co najmniej 256 GB pamięci wbudowanej i system operacyjny Android 16 z nakładką One UI 8.5 (m.in. z nową funkcją prywatności).

Całość będzie miała natomiast wymiary 163,6×78,1×7,9 mm i ważyła 214 gramów oraz ma występować w łącznie sześciu kolorach: czarnym, białym, Silver Shadow, Sky Blue, Cobalt Violet i Pink Gold.

Wygląd Galaxy S26 i Galaxy S26+ też nie jest już tajemnicą

Portal Android Headlines udostępnił również rendery, przedstawiające smartfon Samsung Galaxy S26 i Galaxy S26+. Mają one wyglądać bliźniaczo podobnie, a różnić się jedynie wielkością i specyfikacją techniczną.

Samsung Galaxy S26 Plus (źródło: Android Headlines)

Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy S26+ Wyświetlacz Dynamic AMOLED

6,3 cala

Full HD+ Dynamic AMOLED

6,7 cala

QHD+ Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

lub

Exynos 2600 (w Europie) Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

lub

Exynos 2600 (w Europie) Pamięć 256/512 GB 256/512 GB Aparat na przodzie 12 Mpix 12 Mpix Aparat na tyle – główny 50 Mpix

– ultraszerokokątny 12 Mpix

– teleobiektyw 10 Mpix – główny 50 Mpix

– ultraszerokokątny 12 Mpix

– teleobiektyw 10 Mpix Akumulator 4300 mAh 4900 mAh System operacyjny Android 16

One UI 8.5 Android 16

One UI 8.5 Wymiary 149,6×71,7×7,2 mm 158,4×75,8×7,3 mm Waga 137 gramów 190 gramów

Na koniec warto przypomnieć, że ostatnio pojawiły się też informacje na temat cen smartfonów z serii Samsung Galaxy S26 w Europie.