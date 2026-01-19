Ostateczna specyfikacja Galaxy S26 i Galaxy S26+ raczej Cię nie zachwyci

Im bliżej premiery nowej generacji flagowców Samsunga, tym wiemy o nich więcej i jednocześnie stają się one coraz mniej ekscytujące. Ostateczna specyfikacja Galaxy S26 i Galaxy S26+ jak najbardziej może Was nie usatysfakcjonować.

Specyfikacja Galaxy S26 i Galaxy S26+ nie zwali Was z nóg. Ewolucja zamiast rewolucji

2026 rok nie przyniesie znaczących zmian w serii Galaxy S. Koreańczycy przyzwyczaili już klientów do małych zmian w kolejnych generacjach flagowych smartfonów i nie inaczej będzie w przypadku linii Galaxy S26. Jeden z informatorów przekazał informacje na temat „ostatecznej specyfikacji” dwóch modeli i nie brzmią one specjalnie ekscytująco.

Jak podaje Debayan Roy (Gadgetsdata), smartfon Samsung Galaxy S26 będzie miał płaski wyświetlacz LTPO M14 AMOLED o przekątnej 6,3 cala, który odświeży obraz z częstotliwością maksymalnie 120 Hz. Podobny panel otrzyma model z „plusem”, tylko w jego przypadku przekątna wyniesie 6,7 cala, a rozdzielczość 2K.

Do tego smartfon Samsung Galaxy S26 zostanie wyposażony w akumulator o pojemności 4300 mAh, który użytkownicy będą ładować przewodowo maksymalnie z mocą 25 W. Z kolei w Galaxy S26+ znajdzie się bateria 4900 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 45 W.

Ponadto oba urządzenia obsłużą ładowanie indukcyjne Qi2 (podobno mają mieć wbudowane magnesy w obudowie jak iPhone’y od lat) oraz zaoferują port USB 3.2 i odporność, zgodną z kryteriami klasy IP68.

Przywoływany informator wzmiankuje również, że smartfon Samsung Galaxy S26 i Galaxy S26+ będzie miał dokładnie taki sam zestaw aparatów na tyle, na który złożą się:

aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu,

12 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym,

12 Mpix teleobiektyw z OIS i 3x zoomem optycznym.

Po raz kolejny jest też mowa, że oba modele będą występowały w dwóch wersjach – jedną napędzi procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, zaś drugą Exynos 2600. Nie wiadomo, gdzie trafi ta druga, natomiast chodzą również słuchy, że oba SoC będzie produkował Samsung z użyciem 2-nm procesu technologicznego (nie wykorzysta Snapdragona produkcji TSMC w 3 nm).

Czym Samsung Galaxy S26 będzie różnił się od Galaxy S25?

W obu smartfonach teleobiektyw zyska większą rozdzielczość – 12 Mpix (vs 10 Mpix) oraz – prawdopodobnie – wbudowane magnesy, które umożliwią przyłączenie ładowarki indukcyjnej i akcesoriów bezpośrednio do urządzenia (zniknie konieczność używania etui).

Ponadto smartfon Samsung Galaxy S26 dostanie akumulator o większej pojemności – 4300 mAh (vs 4000 mAh), lecz niezmiennie ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy zaledwie 25 W, co w 2026 roku powinno być już nieakceptowalne, skoro nawet iPhone 17 obsługuje już 40 W ładowanie „po kablu”.

Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy S25 Samsung Galaxy S26+ Samsung Galaxy S25+ Wyświetlacz M14 AMOLED

LTPO

6,3 cala

120 Hz Dynamic AMOLED

LTPO

6,2 cala

2340×1080 pikseli

1-120 Hz M14 AMOLED

LTPO

6,7 cala

2K

120 Hz Dynamic AMOLED

LTPO

6,7 cala

3120×1440 pikseli

1-120 Hz Procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5

Exynos 2600 Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy Snapdragon 8 Elite Gen 5

Exynos 2600 Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy Akumulator 4300 mAh

ładowanie do 25 W

Qi2 4000 mAh

ładowanie do 25 W

„Qi2 Ready” (wymagane etui) 4900 mAh

ładowanie do 45 W

Qi2 4900 mAh

ładowanie do 45 W

„Qi2 Ready” (wymagane etui) Aparat na tyle – główny 50 Mpix z OIS

– ultraszerokokątny 12 Mpix

– teleobiektyw 12 Mpix z OIS i 3x zoomem optycznym – główny 50 Mpix z OIS

– ultraszerokokątny 12 Mpix

– teleobiektyw 10 Mpix z OIS i 3x zoomem optycznym – główny 50 Mpix z OIS

– ultraszerokokątny 12 Mpix

– teleobiektyw 12 Mpix z OIS i 3x zoomem optycznym – główny 50 Mpix z OIS

– ultraszerokokątny 12 Mpix

– teleobiektyw 10 Mpix z OIS i 3x zoomem optycznym Odporność IP68 IP68 IP68 IP68

Premiera Galaxy S26 podobno planowana jest 25 lutego 2026 roku. Oferta przedsprzedażowa na serię Galaxy S26 ma być jednak mniej atrakcyjna niż w przypadku poprzednich generacji. Ponadto klienci mają spodziewać się „znaczącego wzrostu” cen, podczas gdy w przeszłości była mowa o utrzymaniu ich – winę ponoszą rosnące w zastraszającym tempie pamięci.