Samsung Galaxy S25 sprzedał się lepiej niż Galaxy S24. Niemożliwe? A jednak

Wojciech Kulik
Seria Samsung Galaxy S25 cieszyła się w swoim pierwszym roku dostępności wyraźnie większym zainteresowaniem niż linia Galaxy S24. Tak wynika z raportu opublikowanego przez firmę Counterpoint Research.

Seria Samsung Galaxy S25 popularniejsza niż linia Galaxy S24

W okresie od lutego do grudnia 2025 roku globalna sprzedaż smartfonów z serii Samsung Galaxy S25 była wyższa o 5% w porównaniu do sprzedaży modeli spod znaku Samsung Galaxy S24 w analogicznym okresie rok wcześniej. Było tak, pomimo wyraźnie gorszego startu.

Sprzedaż smartfonów z serii Samsung Galaxy S25 vs Galaxy S24
Sprzedaż smartfonów z serii Samsung Galaxy S25 vs Galaxy S24 (źródło: Counterpoint Research)

Niezmiennie najchętniej wybierany był topowy model, a więc ten z dopiskiem Ultra. Samsung Galaxy S25 Ultra odpowiadał za 46% sprzedaży w całej serii, a to o 1 punkt procentowy więcej niż Samsung Galaxy S24 Ultra. Równocześnie liczba sprzedanych egzemplarzy S25 Ultra była o 7% większa niż S24 Ultra.

Model podstawowy – Samsung Galaxy S25 bez żadnych dopisków – odpowiadał za 35% sprzedaży w serii (to z kolei o 1 punkt procentowy mniej niż Samsung Galaxy S24 rok wcześniej). Udział modelu z plusem zaś – bez zmian – wynosił 19%.

Sprzedaż smartfonów z serii Samsung Galaxy S25 vs Galaxy S24
Sprzedaż smartfonów z serii Samsung Galaxy S25 vs Galaxy S24 (źródło: Counterpoint Research)

Żeby jednak w ogóle było wiadomo, o czym mowa, proponuję szybkie przypomnienie specyfikacji trzech modeli składających się na serię Samsung Galaxy S25…

Specyfikacja Samsung Galaxy S25 vs Galaxy S25+ vs Galaxy S25 Ultra – porównanie

Galaxy S25Galaxy S25+Galaxy S25 Ultra
Ekran6,2 cala,
Dynamic AMOLED 2X,
2340×1080 pikseli,
1-120 Hz,
Gorilla Glass Victus 2		6,7 cala,
Dynamic AMOLED 2X,
3120×1440 pikseli,
1-120 Hz,
Gorilla Glass Victus 2		6,9 cala,
Dynamic AMOLED 2X,
3120×1440 pikseli,
1-120 Hz,
Gorilla Glass Armor 2
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Elite
(3 nm; do 4,32 GHz)		Qualcomm Snapdragon 8 Elite
(3 nm; do 4,32 GHz)		Qualcomm Snapdragon 8 Elite
(3 nm; do 4,32 GHz)
RAM12 GB LPDDR5X12 GB LPDDR5X12 GB LPDDR5X
Pamięć wewnętrzna128 GB / 256 GB / 512 GB256 GB / 512 GB256 GB / 512 GB / 1 TB
Aparat główny– 50 Mpix (główny, 85°, f/1.8, z OIS, dual pixel),
– 12 Mpix (ultraszerokokątny, 120°, f/2.2),
– 10 Mpix (teleobiektyw, 36°, f/2.4, 3x zoom optyczny, OIS)		– 50 Mpix (główny, 85°, f/1.8, OIS, dual pixel),
– 12 Mpix (ultraszerokokątny, 120°, f/2.2),
– 10 Mpix (teleobiektyw, 36°, f/2.4, 3x zoom optyczny)		– 200 Mpix (główny, 85°, f/1.7, OIS, dual pixel),
– 50 Mpix (ultraszerokokątny, 120°, f/1.9),
– 10 Mpix (teleobiektyw, 36°, f/2.4, 3x zoom optyczny, OIS),
– 50 Mpix (teleobiektyw, 22°, f/3.4, 5x zoom optyczny, OIS)
Aparat przedni12 Mpix (80°, f/2,2)12 Mpix (80°, f/2,2)12 Mpix (80°, f/2,2)
ModułyBluetooth, NFCBluetooth, NFCBluetooth, NFC
Czytnik linii papilarnychw ekranie, ultradźwiękowyw ekranie, ultradźwiękowyw ekranie, ultradźwiękowy
Bateria4000 mAh,
szybkie ładowanie 25 W,
bezprzewodowo: 10 W,
ładowanie zwrotne		4900 mAh,
szybkie ładowanie 45 W,
bezprzewodowo: 10 W,
ładowanie zwrotne		5000 mAh,
szybkie ładowanie 45 W,
bezprzewodowo: 10 W,
ładowanie zwrotne
USBtypu Ctypu Ctypu C
Dźwiękgłośniki stereo Dolby Atmosgłośniki stereo Dolby Atmosgłośniki stereo Dolby Atmos
Port słuchawkowybrakbrakbrak; S Pen
Klasa ochronyIP68IP68IP68
Wymiary146,9×70,5×7,2 mm158,4×75,8×7,3 mm162,8×77,6×8,2 mm
Waga162 gramy190 gramów218 gramów
SystemAndroid 15 z nakładką One UI 7Android 15 z nakładką One UI 7Android 15 z nakładką One UI 7

Już dzisiaj wieczorem natomiast w San Francisco odbędzie się wielka premiera serii Samsung Galaxy S26. Kasia jest już na miejscu, więc oczekuj informacji z pierwszej ręki! W tak zwanym międzyczasie sprawdź podsumowanie przecieków na temat serii Samsung Galaxy S26 przygotowane przez Grześka.

