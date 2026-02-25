Samsung Galaxy S25 sprzedał się lepiej niż Galaxy S24. Niemożliwe? A jednak

Seria Samsung Galaxy S25 cieszyła się w swoim pierwszym roku dostępności wyraźnie większym zainteresowaniem niż linia Galaxy S24. Tak wynika z raportu opublikowanego przez firmę Counterpoint Research.
Seria Samsung Galaxy S25 popularniejsza niż linia Galaxy S24
W okresie od lutego do grudnia 2025 roku globalna sprzedaż smartfonów z serii Samsung Galaxy S25 była wyższa o 5% w porównaniu do sprzedaży modeli spod znaku Samsung Galaxy S24 w analogicznym okresie rok wcześniej. Było tak, pomimo wyraźnie gorszego startu.
Niezmiennie najchętniej wybierany był topowy model, a więc ten z dopiskiem Ultra. Samsung Galaxy S25 Ultra odpowiadał za 46% sprzedaży w całej serii, a to o 1 punkt procentowy więcej niż Samsung Galaxy S24 Ultra. Równocześnie liczba sprzedanych egzemplarzy S25 Ultra była o 7% większa niż S24 Ultra.
Model podstawowy – Samsung Galaxy S25 bez żadnych dopisków – odpowiadał za 35% sprzedaży w serii (to z kolei o 1 punkt procentowy mniej niż Samsung Galaxy S24 rok wcześniej). Udział modelu z plusem zaś – bez zmian – wynosił 19%.
Żeby jednak w ogóle było wiadomo, o czym mowa, proponuję szybkie przypomnienie specyfikacji trzech modeli składających się na serię Samsung Galaxy S25…
Specyfikacja Samsung Galaxy S25 vs Galaxy S25+ vs Galaxy S25 Ultra – porównanie
|Galaxy S25
|Galaxy S25+
|Galaxy S25 Ultra
|Ekran
|6,2 cala,
Dynamic AMOLED 2X,
2340×1080 pikseli,
1-120 Hz,
Gorilla Glass Victus 2
|6,7 cala,
Dynamic AMOLED 2X,
3120×1440 pikseli,
1-120 Hz,
Gorilla Glass Victus 2
|6,9 cala,
Dynamic AMOLED 2X,
3120×1440 pikseli,
1-120 Hz,
Gorilla Glass Armor 2
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite
(3 nm; do 4,32 GHz)
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite
(3 nm; do 4,32 GHz)
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite
(3 nm; do 4,32 GHz)
|RAM
|12 GB LPDDR5X
|12 GB LPDDR5X
|12 GB LPDDR5X
|Pamięć wewnętrzna
|128 GB / 256 GB / 512 GB
|256 GB / 512 GB
|256 GB / 512 GB / 1 TB
|Aparat główny
|– 50 Mpix (główny, 85°, f/1.8, z OIS, dual pixel),
– 12 Mpix (ultraszerokokątny, 120°, f/2.2),
– 10 Mpix (teleobiektyw, 36°, f/2.4, 3x zoom optyczny, OIS)
|– 50 Mpix (główny, 85°, f/1.8, OIS, dual pixel),
– 12 Mpix (ultraszerokokątny, 120°, f/2.2),
– 10 Mpix (teleobiektyw, 36°, f/2.4, 3x zoom optyczny)
|– 200 Mpix (główny, 85°, f/1.7, OIS, dual pixel),
– 50 Mpix (ultraszerokokątny, 120°, f/1.9),
– 10 Mpix (teleobiektyw, 36°, f/2.4, 3x zoom optyczny, OIS),
– 50 Mpix (teleobiektyw, 22°, f/3.4, 5x zoom optyczny, OIS)
|Aparat przedni
|12 Mpix (80°, f/2,2)
|12 Mpix (80°, f/2,2)
|12 Mpix (80°, f/2,2)
|Moduły
|Bluetooth, NFC
|Bluetooth, NFC
|Bluetooth, NFC
|Czytnik linii papilarnych
|w ekranie, ultradźwiękowy
|w ekranie, ultradźwiękowy
|w ekranie, ultradźwiękowy
|Bateria
|4000 mAh,
szybkie ładowanie 25 W,
bezprzewodowo: 10 W,
ładowanie zwrotne
|4900 mAh,
szybkie ładowanie 45 W,
bezprzewodowo: 10 W,
ładowanie zwrotne
|5000 mAh,
szybkie ładowanie 45 W,
bezprzewodowo: 10 W,
ładowanie zwrotne
|USB
|typu C
|typu C
|typu C
|Dźwięk
|głośniki stereo Dolby Atmos
|głośniki stereo Dolby Atmos
|głośniki stereo Dolby Atmos
|Port słuchawkowy
|brak
|brak
|brak; S Pen
|Klasa ochrony
|IP68
|IP68
|IP68
|Wymiary
|146,9×70,5×7,2 mm
|158,4×75,8×7,3 mm
|162,8×77,6×8,2 mm
|Waga
|162 gramy
|190 gramów
|218 gramów
|System
|Android 15 z nakładką One UI 7
|Android 15 z nakładką One UI 7
|Android 15 z nakładką One UI 7
Już dzisiaj wieczorem natomiast w San Francisco odbędzie się wielka premiera serii Samsung Galaxy S26. Kasia jest już na miejscu, więc oczekuj informacji z pierwszej ręki! W tak zwanym międzyczasie sprawdź podsumowanie przecieków na temat serii Samsung Galaxy S26 przygotowane przez Grześka.