Samsung Galaxy S25 sprzedał się lepiej niż Galaxy S24. Niemożliwe? A jednak

Seria Samsung Galaxy S25 cieszyła się w swoim pierwszym roku dostępności wyraźnie większym zainteresowaniem niż linia Galaxy S24. Tak wynika z raportu opublikowanego przez firmę Counterpoint Research.

Seria Samsung Galaxy S25 popularniejsza niż linia Galaxy S24

W okresie od lutego do grudnia 2025 roku globalna sprzedaż smartfonów z serii Samsung Galaxy S25 była wyższa o 5% w porównaniu do sprzedaży modeli spod znaku Samsung Galaxy S24 w analogicznym okresie rok wcześniej. Było tak, pomimo wyraźnie gorszego startu.

Sprzedaż smartfonów z serii Samsung Galaxy S25 vs Galaxy S24 (źródło: Counterpoint Research)

Niezmiennie najchętniej wybierany był topowy model, a więc ten z dopiskiem Ultra. Samsung Galaxy S25 Ultra odpowiadał za 46% sprzedaży w całej serii, a to o 1 punkt procentowy więcej niż Samsung Galaxy S24 Ultra. Równocześnie liczba sprzedanych egzemplarzy S25 Ultra była o 7% większa niż S24 Ultra.

Model podstawowy – Samsung Galaxy S25 bez żadnych dopisków – odpowiadał za 35% sprzedaży w serii (to z kolei o 1 punkt procentowy mniej niż Samsung Galaxy S24 rok wcześniej). Udział modelu z plusem zaś – bez zmian – wynosił 19%.

Żeby jednak w ogóle było wiadomo, o czym mowa, proponuję szybkie przypomnienie specyfikacji trzech modeli składających się na serię Samsung Galaxy S25…

Specyfikacja Samsung Galaxy S25 vs Galaxy S25+ vs Galaxy S25 Ultra – porównanie

Galaxy S25 Galaxy S25+ Galaxy S25 Ultra Ekran 6,2 cala,

Dynamic AMOLED 2X,

2340×1080 pikseli,

1-120 Hz,

Gorilla Glass Victus 2 6,7 cala,

Dynamic AMOLED 2X,

3120×1440 pikseli,

1-120 Hz,

Gorilla Glass Victus 2 6,9 cala,

Dynamic AMOLED 2X,

3120×1440 pikseli,

1-120 Hz,

Gorilla Glass Armor 2 Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite

(3 nm; do 4,32 GHz) Qualcomm Snapdragon 8 Elite

(3 nm; do 4,32 GHz) Qualcomm Snapdragon 8 Elite

(3 nm; do 4,32 GHz) RAM 12 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X Pamięć wewnętrzna 128 GB / 256 GB / 512 GB 256 GB / 512 GB 256 GB / 512 GB / 1 TB Aparat główny – 50 Mpix (główny, 85°, f/1.8, z OIS, dual pixel),

– 12 Mpix (ultraszerokokątny, 120°, f/2.2),

– 10 Mpix (teleobiektyw, 36°, f/2.4, 3x zoom optyczny, OIS) – 50 Mpix (główny, 85°, f/1.8, OIS, dual pixel),

– 12 Mpix (ultraszerokokątny, 120°, f/2.2),

– 10 Mpix (teleobiektyw, 36°, f/2.4, 3x zoom optyczny) – 200 Mpix (główny, 85°, f/1.7, OIS, dual pixel),

– 50 Mpix (ultraszerokokątny, 120°, f/1.9),

– 10 Mpix (teleobiektyw, 36°, f/2.4, 3x zoom optyczny, OIS),

– 50 Mpix (teleobiektyw, 22°, f/3.4, 5x zoom optyczny, OIS) Aparat przedni 12 Mpix (80°, f/2,2) 12 Mpix (80°, f/2,2) 12 Mpix (80°, f/2,2) Moduły Bluetooth, NFC Bluetooth, NFC Bluetooth, NFC Czytnik linii papilarnych w ekranie, ultradźwiękowy w ekranie, ultradźwiękowy w ekranie, ultradźwiękowy Bateria 4000 mAh,

szybkie ładowanie 25 W,

bezprzewodowo: 10 W,

ładowanie zwrotne 4900 mAh,

szybkie ładowanie 45 W,

bezprzewodowo: 10 W,

ładowanie zwrotne 5000 mAh,

szybkie ładowanie 45 W,

bezprzewodowo: 10 W,

ładowanie zwrotne USB typu C typu C typu C Dźwięk głośniki stereo Dolby Atmos głośniki stereo Dolby Atmos głośniki stereo Dolby Atmos Port słuchawkowy brak brak brak; S Pen Klasa ochrony IP68 IP68 IP68 Wymiary 146,9×70,5×7,2 mm 158,4×75,8×7,3 mm 162,8×77,6×8,2 mm Waga 162 gramy 190 gramów 218 gramów System Android 15 z nakładką One UI 7 Android 15 z nakładką One UI 7 Android 15 z nakładką One UI 7

Już dzisiaj wieczorem natomiast w San Francisco odbędzie się wielka premiera serii Samsung Galaxy S26. Kasia jest już na miejscu, więc oczekuj informacji z pierwszej ręki! W tak zwanym międzyczasie sprawdź podsumowanie przecieków na temat serii Samsung Galaxy S26 przygotowane przez Grześka.