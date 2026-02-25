MacBook Pro z dotykowym ekranem OLED. Apple znowu zrobi to inaczej niż konkurencja

Już w przyszłym tygodniu Apple zaprezentuje kilka nowych urządzeń, ale w ich gronie nie znajdzie się kolejny MacBook Pro. Wygląda jednak na to, że warto na niego cierpliwie poczekać, gdyż nowe informacje na jego temat brzmią bardzo obiecująco.

Laptop MacBook Pro z dotykowym ekranem OLED nie będzie taki sam jak konkurencja z Windowsem

Steve Jobs nie był zwolennikiem zastosowania dotykowego ekranu w laptopie, ale Tim Cook również wypowiadał się krytycznie o tym rozwiązaniu (pokusił się kiedyś nawet o stwierdzenie, że to jak połączenie… tostera z lodówką). Jak to się jednak mówi, tylko krowa zdania nie zmienia, ponieważ ostatecznie Apple wprowadzi na rynek MacBooka z dotykowym ekranem OLED.

Amerykanie, jak to oni, nie zamierzają jednak zrobić tego „na odwal się”, czyli nie umieszczą po prostu dotykowego wyświetlacza OLED (o przekątnej 14 lub 16 cali, w zależności od wersji) w swoim laptopie. Według najnowszego raportu, jaki ukazał się na łamach Bloomberga, zastosują szereg rozwiązań, które użytkownicy powinni docenić.

MacBook Pro z dotykowym ekranem OLED będzie miał Dynamiczną Wyspę, która jest elementem charakterystycznym dla iPhone’ów – znajdzie się ona przy górnej krawędzi w centralnej części wyświetlacza. Ponadto komputer ma rozpoznawać, kiedy użytkownik używa dotyku i dostosowywać interfejs do obsługi w ten sposób.

Bloomberg tłumaczy, że w momencie, gdy właściciel laptopa dotknie wybranego elementu, macOS wyświetli mu menu kontekstowe, które zapewni „bardziej odpowiednie opcje dla obsługi dotykiem” – nie zachowa się zatem tak samo jak w przypadku kliknięcia myszką (czy touchpadem).

System macOS, dzięki rozpoznawaniu metody interakcji z nim, ma również powiększać niektóre elementy interfesju, takie jak pasek menu, aby łatwiej było korzystać z dostępnych opcji za pomocą palca. Do tego zaoferuje takie funkcje, jak powiększanie i pomniejszanie poprzez uszczypnięcie wyświetlacza czy szybkie przewijanie.

Równocześnie jest mowa o tym, że MacBook Pro z dotykowym ekranem OLED nie zaoferuje wirtualnej klawiatury, która jest dostępna w laptopach z Windowsem, dysponujących wrażliwym na dotyk wyświetlaczem.

Nowy MacBook Pro będzie miał nie tylko dotykowy ekran OLED, ale też wydajny procesor

Na pokładzie nowego laptopa z rodziny MacBook Pro znajdzie się nie tylko dotykowy ekran OLED, aczkolwiek on zdecydowanie będzie największą nowością (nawet jeśli Apple podobno nie zamierza szczególnie zachęcać użytkowników do korzystania z obsługi dotykiem). Równocześnie Amerykanie mają zamontować w nim procesor Apple M6, cechujący się wysoką wydajnością.

Premiera nowego MacBooka Pro spodziewana jest jesienią 2026 roku.