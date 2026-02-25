Te nowe roboty sprzątające to zupełnie inny wymiar sprzątania

Nowe roboty sprzątające debiutują na rynku – oba oferują ogromną moc ssania, sięgającą 35 tys. Paskali. Dreame X60 Ultra jest już dostępny w polskich sklepach, ale Roborock P20 Max może być ciekawą konkurencją.

Robot sprzątający Dreame X60 Ultra debiutuje na polskim rynku

Na polskim rynku pojawił się nowy robot sprzątający Dreame X60 Ultra, który został zaprezentowany na początku lutego 2026 roku. Urządzenie oferuje ogromną moc ssania, sięgającą 35 tys. Paskali. Odkurzanie wspierane jest m.in. za pomocą systemu aktywnego doświetlenia i czujników podczerwieni, dzięki którym sprzęt identyfikuje zabrudzenia, analizuje je i samodzielnie dostosowuje do nich tryb pracy.

Dreame X60 Ultra Complete (źródło: Media Expert)

Robot sprzątający Dreame X60 Ultra został wyposażony w system ProLeap, korzystający z automatycznie wysuwanych elementów, dzięki którym może wspiąć się na przeszkody, np. stopnie o łącznej wysokości do 8,8 centymetra. Ponadto urządzenie otrzymało system podwójnych szczotek z wałkami obracającymi się z prędkością 1600 rpm, a także wysuwaną boczną szczotkę i wysuwane pady mopujące, które wyczyszczą zabrudzenia w trudnodostępnych miejscach. Warto wspomnieć, że po wykryciu dywanów unosi pady do 10,5 milimetra i boczną szczotkę do 10 milimetrów.

Nawigacja opiera się o system VersaLift Navigation, czujnik DToF, podwójne kamery wspierane sztuczną inteligencją oraz LED-owe oświetlenie. Tak szeroka gama rozwiązań sprawia, że robot sprzątający Dreame X60 Ultra tworzy trójwymiarowy obraz przestrzeni, odnajduje się w pomieszczeniach oraz dociera do wielu miejsc nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. AI jest też odpowiedzialna za rozpoznawanie 280 typów obiektów, również niewielkich o wymiarach powyżej 1 centymetra.

Po zakończonej pracy sprzęt automatycznie myje pady w stacji wodą o temperaturze 100 stopni Celsjusza, suszy je gorącym powietrzem, a zebrany kurz, włosy, sierść czy okruszki przekazuje do worka na kurz. Według deklaracji producenta worek wystarczy na około 100 dni pracy. Warto wiedzieć, że robot sprzątający Dreame X60 Ultra można podłączyć do instalacji wodnej (za pomocą zestawu sprzedawanego oddzielnie).

Roborock P20 Max to robot sprzątający o imponującej sile ssania

W lutym 2026 roku na polski rynek wjechał robot sprzątający Roborock Qrevo Edge 2 Pro o mocy ssania do 25 tysięcy Paskali. Teraz do portfolio urządzeń tego producenta dołącza kolejny sprzęt, a jest nim Roborock P20 Max, generujący siłę ssania aż do 35 tysięcy Paskali. Taką moc pozwala mu osiągnąć wysokoobrotowy silnik i zoptymalizowany przepływ powietrza.

Roborock P20 Max (źródło: Gizmochina)

Robot sprzątający Roborock P20 Max został wyposażony w dwie szczotki główne oraz zakrzywione szczotki boczne, mające zapobiegać plątaniu włosów. Ponadto sprzęt ma dobrze radzić sobie na dywanach i usuwać z nich głęboko zalegający brud. Najnowsza propozycja marki Roborock oferuje też system Lift Chassis 3.0, który sprawia, że unosi się do 8,8 centymetra, a także może poruszać się po nierównych powierzchniach. Dodatkowo po ukryciu wieżyczki nawigacyjnej obniży swój profil do 7,98 centymetra, dzięki czemu zmieści się i sprzątnie pod większą liczbą mebli.

Nowy robot sprzątający Roborock P20 Max wyposażono również w podwójne obrotowe pady, oferujące funkcję mycia podłóg wodą o temperaturze 60 stopni Celsjusza. Wsparciem w myciu podłóg jest siła docisku padów do czyszczonej powierzchni rzędu 12 N.

Roborock P20 Max (źródło: Gizmochina)

Po zakończonej pracy robot sprzątający Roborock P20 Max automatycznie udaje się do stacji, gdzie myje mopy wodą o temperaturze 100 stopni Celsjusza, suszy je gorącym powietrzem i przekazuje zebrany kurz ze zbiornika. Sprzęt produkowany jest w dwóch wariantach. Pierwszy z nich wyposażony jest w standardowy zbiornik na wodę, drugi natomiast oferuje funkcję automatycznego uzupełniania i opróżniania zbiorników na wodę, czyniąc ten model niemalże bezobsługowym. Na pokładzie znalazła się też technologia wykrywania przeszkód, identyfikująca 280 typów obiektów.

Poza ogromną mocą ssania robot sprzątający Roborock P20 Max wyróżnia się także kompaktowością. Jego wymiary to 352×350 milimetrów, a wysokość wynosi 7,98 centymetra. Model ten otrzymał akumulator litowy o pojemności 6400 mAh, dzięki czemu może odkurzyć duże powierzchnie na jednym ładowaniu.

Roborock P20 Max (źródło: Roborock)

Robot sprzątający Roborock P20 Max zadebiutował na chińskim rynku w dwóch wariantach. Pierwszy – ze zbiornikiem na wodę – został wyceniony na 4299 juanów (~2230 złotych), natomiast drugi z automatycznym dopływem wody na 4699 juanów (~2440 złotych).

Na ten moment nie wiadomo, czy model ten trafi do Europy.